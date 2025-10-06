יום שני, 06.10.2025 שעה 01:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לאף אחד משחקני ההתקפה אין מקום במכבי חיפה

פודקאסט הירוקים מסכם 1:1 מול מכבי ת"א: הסגל שנבנה לא טוב, השחקן שהפך לדני דין, מלמד והטעות של רפאלוב. וגם: טביב עונה לסגל על התביעה. האזינו

|
שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)

המשחק הגדול של הכדורגל הישראלי בבלומפילד הסתיים ב-1:1 ומכבי חיפה אמנם הרוויחה נקודה בדקות הסיום מול מכבי ת”א, אבל יוצאת לפגרה רק עם שני ניצחונות מששת המחזורים הראשונים של העונה - והיא לא חלק מהגדולות בליגת העל. בזמן שלכל המוליכות יש שחקני הכרעה בחלק הקדמי, אצל הירוקים אין שחקנים שמתאימים לקבוצת צמרת שרוצה לרוץ לתארים.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ואורח מיוחד - אלי טביב: האכזבה משחקני ההתקפה שלא ניצלו את החולשה של מכבי ת”א, הכישלון בבניית הסגל, השחקן שהפך לדני דין והקבוצה צריכה לחשוב מה היא עושה עם מתיאס נהואל, האם במצב הנוכחי יובאנוביץ’ צריך לקבל יותר דקות וגיא מלמד צריך לחזור לסגל?

השינויים שדייגו פלורס צפוי לעשות לאחר הפגרה, החולשה מול הגדולות של הליגה, רצף המשחקים הקרוב שבו הירוקים חייבים לנצח, בהנהלה צריכים לעדכן את המטרות וליאור רפאלוב צריך להתחיל לחשוב מה עושים בינואר כדי להתחיל לבנות כבר מעכשיו את העונה הבאה.

כמו כן, עסקנו בשיפוט החלש במשחקים של הכדורגל הישראלי. וגם: אלי טביב עונה לתביעה של בעלי מכבי נתניה לשעבר אייל סגל. האזינו.

