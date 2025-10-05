יום שני, 06.10.2025 שעה 00:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

המאזן הגרוע של מכבי חיפה לאחרונה נגד הגדולות

ב-18 המשחקים האחרונים של הירוקים מהכרמל נגד מכבי ת"א, בית"ר ירושלים והפועל ב"ש בכל המסגרות, הם השיגו ניצחון אחד בלבד. הרשימה המלאה בפנים

|
טריבאנטה סטיוארט נשמר (רדאד ג'בארה)
טריבאנטה סטיוארט נשמר (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה פשוט לא מצליחה לשבור את המחסום מול הגדולות של ליגת העל. גם הערב (ראשון), כשהתארחה אצל מכבי תל אביב, זה שוב לא קרה, הירוקים יצאו עם נקודה בלבד והמשיכו את הרצף המאכזב מול שלוש הגדולות של הכדורגל הישראלי: מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים.

בקיץ דיברו בכרמל על עונה של שינוי. אחרי חלון העברות שאכן היו בו לא מעט שינויים, קיוו שם לפתוח דף חדש, להיראות אחרת מול הגדולות, אולי אפילו להזכיר את הימים שבהם מכבי חיפה הייתה יריבה שווה בכל משחק גדול. אבל המציאות, שוב, הוכיחה אחרת.

התיקו הנוכחי האריך את הרצף העגום שכולל ניצחון אחד בלבד ב-18 המשחקים האחרונים מול שלוש הגדולות. ברצף הזה נכללים 12 הפסדים ורק ניצחון אחד בודד. 

דייגו פלורס וסוף פודגוראנו (שחר גרוס)דייגו פלורס וסוף פודגוראנו (שחר גרוס)

18 המשחקים האחרונים מול הגדולות

2:0 למכבי ת"א בליגה
3:2 לבית"ר בליגה
2:0 להפועל ב"ש בליגה
3:1 למכבי ת"א בגמר גביע הטוטו
3:1 לבית"ר בליגה
3:0 למכבי ת"א בליגה
2:0 לב"ש בגביע
3:3 עם ב"ש בליגה
3:3 עם בית"ר בליגה
3:0 להפועל ב"ש בליגה
1:1 עם מכבי ת"א בליגה
1:2 על בית"ר בליגה
4:1 להפועל ב"ש בליגה
3:0 למכבי ת"א בליגה
2:0 לבית"ר במשחק האירופאיות
0:0 מול בית"ר בליגה
1:0 לב"ש
1:1 עם מכבי ת"א

בסופו של דבר, לא משנה כמה שמות חדשים הגיעו וכמה דפים נקיים נפתחו, מול הגדולות, מכבי חיפה עדיין נראית תקועה באותו הפרק.

