פרץ ואנדרדה בהרכב מכבי ת"א, חזיזה בחיפה

מפגש ענק בבלומפילד. מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון) ב-20:30 את מכבי חיפה, לעוד התמודדות שעשויה לספק לנו קלאסיקה של כדורגל ישראלי וזאת במסגרת המחזור השישי של ליגת העל. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מול זו של דייגו פלורס – מי תשיג ניצחון יוקרתי?

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, שגיב יחזקאל ודור פרץ.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבונטה סטיוארט.

בעונה הקודמת השליטה במפגשים הייתה של הצהובים, כשהצליחו לנצח בשני משחקי ליגה, בעוד שאחד נוסף הסתיים בתיקו. האלופה גם זכתה בגביע הטוטו על חשבונה של מכבי חיפה עם 1:3, כשמשחק ליגה נוסף זכור בעקבות הפסקתו על ידי אוהדי הירוקים שזרקו אבוקות והובילו להפסד טכני לחובת קבוצתם.