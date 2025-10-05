יום ראשון, 05.10.2025 שעה 19:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

פרץ ואנדרדה בהרכב מכבי ת"א, חזיזה בחיפה

המפגש הלוהט בין הצהובים לירוקים בבלומפילד מתקרב (20:30): גם בליץ', שחר ויחזקאל יפתחו אצל לאזטיץ'. כיוף, נהואל ואזולאי אצל פלורס כשאגבה בספסל

|
דור פרץ ודולב חזיזה (Picture by Pedja Milosavljevic ועומרי שטיין)
דור פרץ ודולב חזיזה (Picture by Pedja Milosavljevic ועומרי שטיין)

מפגש ענק בבלומפילד. מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון) ב-20:30 את מכבי חיפה, לעוד התמודדות שעשויה לספק לנו קלאסיקה של כדורגל ישראלי וזאת במסגרת המחזור השישי של ליגת העל. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מול זו של דייגו פלורס – מי תשיג ניצחון יוקרתי?

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, שגיב יחזקאל ודור פרץ.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבונטה סטיוארט.

בעונה הקודמת השליטה במפגשים הייתה של הצהובים, כשהצליחו לנצח בשני משחקי ליגה, בעוד שאחד נוסף הסתיים בתיקו. האלופה גם זכתה בגביע הטוטו על חשבונה של מכבי חיפה עם 1:3, כשמשחק ליגה נוסף זכור בעקבות הפסקתו על ידי אוהדי הירוקים שזרקו אבוקות והובילו להפסד טכני לחובת קבוצתם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */