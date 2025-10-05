יום ראשון, 05.10.2025 שעה 23:18
ליגה צרפתית 25-26
155-157מארסיי1
154-126פאריס סן-ז'רמן2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
109-136ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

פאטי כבש צמד, מונאקו חזרה מפיגור כפול מול ניס

אקס בארסה דייק פעמיים מהנקודה הלבנה וקבע 2:2 בדרבי של הריביירה הצרפתית, ליון נכנעה 2:1 לטולוז בדקה ה-96. 0:4 להמבורג על מיינץ ללא דניאל פרץ

אנסו פאטי (IMAGO)
אנסו פאטי (IMAGO)

רגע לפני פגרת הנבחרות, הליגות באירופה ממשיכות היום (ראשון), כשבליגה הצרפתית ליון נכנעה 2:1 לטולוז בדקה ה-96, כשאמרסון המחליף כבש צמד דרמטי, ומונאקו וניס נפרדו ב-2:2 מצמדים של דיופ ופאטי. בגרמניה, שטוטגרט גברה על היידנהיים משער בודד של בילאל אל חאנוס, והמבורג, עם דניאל פרץ על הספסל, הביסה 0:4 את מיינץ.

ליגה צרפתית

מונאקו – ניס 2:2

ניס כבר הוליכה 0:2 בחוץ בדרבי של הריביירה הצרפתית כשסופיאן דיופ השלים צמד (29’, 42’ פנדל), אך לא הצליחה להחזיק מעמד בעשרה שחקנים (עלי עבדי הורחק בדקה ה-34), כשמונאקו איזנה בזכות שני פנדלים מדויקים של אנסו פאטי (45+5’, 56’).

ליון – טולוז 2:1

הקבוצה של ג׳ורג׳ מסיאל הגיעה ברצון לנצח את המשחק, אך הפסידה אותו באופן דרמטי. מאליק פופנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-24, אך גיבור הערב, אמרסון, עלה מספסל האורחת וכבש צמד גדול (87’, 96’) והכריע את ההתמודדות.

ליון נגד טולוז (IMAGO)ליון נגד טולוז (IMAGO)

תוצאות נוספות:
לה האבר – ראן 2:2
שטרסבורג – אנז’ר 0:5

ליגה גרמנית

המבורג – מיינץ 0:4

המבורג מתחילה לעלות לכיוון החלק העליון של הטבלה. היא פגשה בביתה את מיינץ והביסה אותה בזכות צמד של רייאן פיליפ (10’, 61’) ושערים של אלברט סמבי לוקונגה (6’) וז’אן לוק דומפה (52’). דניאל פרץ שוב לא שותף.

דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)

שטוטגרט – היידנהיים 0:1

המארחת הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי, והיא אכן הצליחה לקחת את שלוש הנקודות החשובות מבחינתה. בילאל אל חאנוס כבש את השער היחידי במשחק, בסיומת יפה לפינה הרחוקה. האורחת נשארה מתחת לקו האדום. 

שטוטגרט נגד היידנהיים (IMAGO)שטוטגרט נגד היידנהיים (IMAGO)

תוצאה נוספת:
בורוסיה מנשנגלדבאך – פרייבורג 0:0

