פאטי כבש צמד, מונאקו חזרה מפיגור כפול מול ניס

רגע לפני פגרת הנבחרות, הליגות באירופה ממשיכות היום (ראשון), כשבליגה הצרפתית ליון נכנעה 2:1 לטולוז בדקה ה-96, כשאמרסון המחליף כבש צמד דרמטי, ומונאקו וניס נפרדו ב-2:2 מצמדים של דיופ ופאטי. בגרמניה, שטוטגרט גברה על היידנהיים משער בודד של בילאל אל חאנוס, והמבורג, עם דניאל פרץ על הספסל, הביסה 0:4 את מיינץ.

ליגה צרפתית

מונאקו – ניס 2:2

ניס כבר הוליכה 0:2 בחוץ בדרבי של הריביירה הצרפתית כשסופיאן דיופ השלים צמד (29’, 42’ פנדל), אך לא הצליחה להחזיק מעמד בעשרה שחקנים (עלי עבדי הורחק בדקה ה-34), כשמונאקו איזנה בזכות שני פנדלים מדויקים של אנסו פאטי (45+5’, 56’).

ליון – טולוז 2:1

הקבוצה של ג׳ורג׳ מסיאל הגיעה ברצון לנצח את המשחק, אך הפסידה אותו באופן דרמטי. מאליק פופנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-24, אך גיבור הערב, אמרסון, עלה מספסל האורחת וכבש צמד גדול (87’, 96’) והכריע את ההתמודדות.

ליון נגד טולוז (IMAGO)

תוצאות נוספות:

לה האבר – ראן 2:2

שטרסבורג – אנז’ר 0:5

ליגה גרמנית

המבורג – מיינץ 0:4

המבורג מתחילה לעלות לכיוון החלק העליון של הטבלה. היא פגשה בביתה את מיינץ והביסה אותה בזכות צמד של רייאן פיליפ (10’, 61’) ושערים של אלברט סמבי לוקונגה (6’) וז’אן לוק דומפה (52’). דניאל פרץ שוב לא שותף.

דניאל פרץ מתוסכל (IMAGO)

שטוטגרט – היידנהיים 0:1

המארחת הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי, והיא אכן הצליחה לקחת את שלוש הנקודות החשובות מבחינתה. בילאל אל חאנוס כבש את השער היחידי במשחק, בסיומת יפה לפינה הרחוקה. האורחת נשארה מתחת לקו האדום.

שטוטגרט נגד היידנהיים (IMAGO)

תוצאה נוספת:

בורוסיה מנשנגלדבאך – פרייבורג 0:0