יום שני, 06.10.2025 שעה 00:34
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

הרצף נשבר: קריסטל פאלאס הפסידה 2:1 לאברטון

לאחר 19 משחקים ללא הפסד, הקבוצה של גלאסנר נכנעה בגלל שער ניצחון של גריליש בתוספת הזמן. ניוקאסל גברה 0:2 על פורסט, 1:2 לאסטון וילה מול ברנלי

אנדייה חוגג, ריצ'רדס מאוכזב (IMAGO)
אנדייה חוגג, ריצ'רדס מאוכזב (IMAGO)

המחזור השביעי של הליגה האנגלית המשיך היום (ראשון) עם ארבעה משחקים שהתקיימו במקביל: קריסטל פאלאס הפסידה לראשונה מזה 19 משחקים עם 2:1 לאברטון, ניוקאסל ניצחה 0:2 את נוטינגהאם פורסט הקורסת, אסטון וילה המשיכה להתאושש עם 1:2 מול ברנלי בעוד שוולבס השיגה נקודה שנייה העונה עם 1:1 מול ברייטון.

אברטון – קריסטל פאלאס 1:2

המשחק המסקרן הפגיש בין הכחולים שנראים מצוין במשחקי הבית באצטדיון החדש, לבין הקבוצה של אוליבר גלאסנר שהגיעה עם רצף של 19 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שנקטע היום.

המחצית הראשונה הייתה כולה של פאלאס, שאיימה פעמים רבות ולבסוף גם עלתה ליתרון בדקה ה-37 כשאיסמעילה סאר השאיר את דניאל מוניוז לבד ברחבה, והמגן כבש.

במחצית השנייה המגמה התהפכה, אברטון לחצה ואילמן אנדייה איזן מפנדל בדקה ה-76. היה נראה כי אנחנו כבר בדרך לחלוקת נקודות, אך בדקה ה-90+3 הגיע ג’ק גריליש שכבש לאחר בלגן ברחבה, קבע 1:2 וקטע את הרצף המרשים של קריסטל פאלאס.

גג'ורדן פיקפורד בטירוף (IMAGO)

ניוקאסל – נוטינגהאם פורסט 0:2

לאחר ההפסד לארסנל, המארחת חזרה לנצח ומנסה לטפס לאחר פתיחה לא מוצלחת לעונה, כשמנגד הקבוצה שכבר החליפה מאמן המשיכה בהתרסקות תחת אנג’ פוסטקוגלו.

בדקה ה-58 ברונו גימראייש כבש ראשון עם בעיטה נפלאה מחוץ לרחבה שהעלתה את קבוצתו ליתרון, ובדקה ה-84 ניק וולטמאדה הכפיל את התוצאה עם פנדל מדויק בדרך ל-0:2 בסיום.

ניק וולטמאדה חוגג (IMAGO)ניק וולטמאדה חוגג (IMAGO)

אסטון וילה – ברנלי 1:2

לאחר פתיחה חלשה מאוד לעונה, וילה ממשיכה בהתאוששות עם ניצחון שני ברצף בליגה, ורביעי בכל המסגרות. מנגד, האורחת תסיים את המחזור מתחת לקו האדום עם הפסד שני ברצף.

זה היה היום של דונייל מאלן. השחקן לא נספר בתחילת העונה, אך מקבל יותר קרדיט לאחרונה והפגיז עם צמד בבעיטות חדות לרשת בדקות 25 ו-63. אוגוצ’וקו הספיק לצמק בנגיחה בדקה ה-78, אך היא לא הספיקה כשאסטון וילה סיימה עם 1:2.

דונייל מאלן מרוצה (IMAGO)דונייל מאלן מרוצה (IMAGO)

וולבס – ברייטון 1:1

לאחר שצברו נקודה ראשונה לעונה במחזור הקודם מול טוטנהאם, הזאבים רצו להשיג גם ניצחון ראשון ולא היו רחוקים, אך נאלצו להסתפק בסופו של דבר בנקודה בלבד מול השחפים שממשיכים לדשדש במרכז הטבלה.

בעיטה אדירה של מונטסי בדקה ה-21 הובילה לכדור שקפץ מהמשקוף לגב של בארט ורברוגן, שוערה של ברייטון, ונכנס לרשת. היתרון נשמר רוב המשחק, עד שיאן פול ואן הקה הצליח לאזן בדקה ה-86 והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

יאנקובה מינטה וגיאנקובה מינטה וג'ון אריאס במאבק (IMAGO)
