ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

התרחקה מהפסגה: רק 1:1 לאתלטיקו מול סלטה

ה-2:5 בדרבי כאילו נשכח, הקולצ'ונרוס עלו ליתרון משער עצמי של סטארפלט, אך לנגלה הורחק במחצית הראשונה, אספאס איזן והפער מהמקום ה-1 צמח ל-8 נק'

לנגלה מורחק (IMAGO)
לנגלה מורחק (IMAGO)

בעוד שהמחזור השמיני של לה ליגה נפתח לפני יומיים (שישי), היום הגיעה המנה הסופית של המחזור עם שלל משחקים מרתקים. תחילה, אלאבס גברה 1:3 בביתה על אלצ’ה שספגה הפסד בכורה העונה. בהמשך, בטיס גברה 1:2 אספניול וריאל סוסיאדד נכנעה 1:0 לראיו וייקאנו. אתלטיקו מדריד וסלטה ויגו נפרדו ב-1:1.

סלטה ויגו – אתלטיקו מדריד 1:1

אתלטיקו מדריד, שהגיעה במומנטום אחרי ה-2:5 המרשים בדרבי על ריאל מדריד, קיוותה להמשיך את התנופה, אך שוב נתקלה בקיר. כבר בדקה השישית קארל סטארפלט העלה את אתלטיקו ליתרון בשער עצמי, והותיר את המארחים לרדוף אחרי התוצאה. המצב של אתלטיקו החמיר כשהבלם קלמן לנגלה הורחק עוד לפני ההפסקה, אחרי שני כרטיסים צהובים מיותרים (על עבירות בדקות 25 ו-40). בעשרה שחקנים, אתלטיקו התקשתה לשמור על היתרון שנבנה, ויאגו אספאס איזן בדקה ה-68. התיקו מותיר את אתלטיקו רחוקה שמונה נקודות מהבלאנקוס שבפסגה.

שחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)

אספניול – בטיס 2:1

לאחר שפתחה את העונה בצורה טובה, המארחת סופרת משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון במסגרת הלה ליגה. מי שכבש ראשון הוא פול לוסאנו, שהעלה את הקטלונים ליתרון בדקה ה-15. בטיס הצליחה להפוך את התוצאה משערים של קוצ'ו הרננדס (54’) ועבדה א-זלזולי (63’). בדקה ה-103, חאבי פואדו החמיץ פנדל והעניק את הניצחון השלישי ברציפות לקבוצה מסביליה. בעקבות הניצחון, בטיס עלתה למקום הרביעי, בעוד אספניול נותרה במרכז הטבלה במקום התשיעי.

מהפך מהיר של בטיס ב-1:2 על אספניול

ריאל סוסיאדד – ראיו וייקאנו 1:0

בין שתי קבוצות שהיו בתחתית הטבלה ערב המחזור, מי שנחלצה ממומנטום שלילי היא האורחת, שלקחה שלוש נקודות חשובות שייתנו לה הרבה אוויר. פאצ’ה הכריע בדקה ה-84 והעניק את הניצחון לקבוצתו.

הפתעה באנואטה: ראיו גוברת על סוסיאדד

אלאבס – אלצ’ה 1:3

הכחולים מחבל הבאסקים אירחו את הפתעת העונה בספרד עד כה, אלצ’ה העולה החדשה שהגיעה להתמודדות ללא הפסד. החגיגה הכחולה החלה בדקה ה-76 כשוויסנטה דייק מהנקודה הלבנה. שלוש דקות לאחר מכן אלצ’ה ספגה מכה נוספת כשאפנגרובר הורחק באדום ישיר. בדקה ה-81, מרטינז הכפיל את היתרון הביתי. בתוך תוספת הזמן אנדרה סילבה (90+3’) צימק את התוצאה, אך את המילה האחרונה אמר בוז’ה (90+5’) שכבש את השלישי של אלאבס וקבע 1:3 בסיום.

הגיע בסוף:אלאבס מנחילה הפסד ראשון לאלצ'ה
