לבנדובסקי, רשפורד וטורס בהתקפת ברצלונה

ברצלונה תתארח הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.

הרכב ברצלונה: וויצ'ך שצ'סני, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, פראן טורס, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.

בצד השני, האנדלוסים פתחו את העונה בצורה פחות טובה והם במקום העשירי עם 10 נקודות כאשר במחזור האחרון, שבוע שעבר, הם ניצחו 0:1 קטן את ראיו וייקאנו וחזרו למסלול הניצחונות, זאת לאחר שהפסידו 2:1 לוויאריאל ומנור שבוע לפני כן. כעת, סביליה מקווה להפתיע.

באשר למפגשי העבר, כמובן, פערי הרמות ברורים מאוד, כשברצלונה שולטת ביד רמה במשחקים, כאשר מתוך 15 מפגשים, היא ניצחה לא פחות מ-11, כששבע מהם ברציפות ולמעשה מאז 2022 היא רק ניצחה. כעת נותר יהיה לגלות, האם בארסה תמשיך ברצף המטורף או שסביליה תצליח לעצור את הבצורת?