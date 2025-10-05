יום שני, 06.10.2025 שעה 11:24
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

לבנדובסקי, רשפורד וטורס בהתקפת ברצלונה

הפולני פותח בחוד של הקטלונים ב-17:15 מול סביליה (חי בערוץ ONE), פדרי, אולמו ודה יונג בקישור, מרטין בצד שמאל של ההגנה, גם רונאלד אראוחו בפנים

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

ברצלונה תתארח הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני  בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.

הרכב ברצלונה: וויצ'ך שצ'סני, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, דני אולמו, פראן טורס, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.

בצד השני, האנדלוסים פתחו את העונה בצורה פחות טובה והם במקום העשירי עם 10 נקודות כאשר במחזור האחרון, שבוע שעבר, הם ניצחו 0:1 קטן את ראיו וייקאנו וחזרו למסלול הניצחונות, זאת לאחר שהפסידו 2:1 לוויאריאל ומנור שבוע לפני כן. כעת, סביליה מקווה להפתיע.

באשר למפגשי העבר, כמובן, פערי הרמות ברורים מאוד, כשברצלונה שולטת ביד רמה במשחקים, כאשר מתוך 15 מפגשים, היא ניצחה לא פחות מ-11, כששבע מהם ברציפות ולמעשה מאז 2022 היא רק ניצחה. כעת נותר יהיה לגלות, האם בארסה תמשיך ברצף המטורף או שסביליה תצליח לעצור את הבצורת?

