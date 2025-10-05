איגוד השופטים: לבית"ר ירושלים הגיע פנדל חוזר

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את החלטותיה לאחר בחינת אירועי השיפוט במחזור השישי בליגת העל. הוועדה התייחסה למספר מקרים שנויים במחלוקת ממשחקי המחזור, ובהם משחקי בית״ר ירושלים מול הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע מול הפועל תל אביב.

בית״ר י-ם – הפועל פ״ת

“בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בזמן ביצוע בעיטת עונשין לזכות בית״ר ירושלים, שחקן הגנה של הפועל פ״ת ביצע הפרה של חוקת המשחק, כאשר ברגע הבעיטה דרך לתוך רחבת העונשין של קבוצתו. לאחר שהשוער הדף את הכדור שבעט עומר אצילי, השחקן התערב במהלך כשהרחיק את הכדור לקרן ומנע משחקן ההתקפה אפשרות להגיע למצב הבקעה”.

“נדרש היה מהשופט לפסוק על בעיטה חוזרת, ואם לא נעשה כך, משופט המסך להתערב. הוועדה מדגישה כי עצם הכניסה המוקדמת של שחקן הגנה לרחבה איננה עבירה שמחייבת בעיטה חוזרת, אלא רק כאשר אותה כניסה מוקדמת מובילה להתערבות ישירה במהלך המשחק ומשפיעה על יכולת שחקן ההתקפה להגיע למצב הבקעה”, נמסר מהוועדה.

הפועל ב״ש – הפועל ת״א

“בדקה ה־72 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת וכרטיס צהוב, בעקבות תפיסת חולצה בוטה שמנעה משחקן הפועל באר שבע אפשרות ממשית לשחק בכדור”, נמסר מהוועדה המקצועית.

במהלך פגרת הנבחרת ועדת השיפוט תוציא התייחסות לאירועים נוספים ממחזורי הפתיחה.