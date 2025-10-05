יום ראשון, 05.10.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

איגוד השופטים: לבית"ר ירושלים הגיע פנדל חוזר

בוועדה המקצועית התייחסו לאירועי המחזור האחרון ולמשחק מול הפועל פ"ת וטענו שהייתה הפרה של החוקה. וגם: להפועל ב"ש הגיע פנדל בטרנר נגד הפועל ת"א

|
עומר אצילי מאוכזב (אורן בן חקון)
עומר אצילי מאוכזב (אורן בן חקון)

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את החלטותיה לאחר בחינת אירועי השיפוט במחזור השישי בליגת העל. הוועדה התייחסה למספר מקרים שנויים במחלוקת ממשחקי המחזור, ובהם משחקי בית״ר ירושלים מול הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע מול הפועל תל אביב.

בית״ר י-ם – הפועל פ״ת

“בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בזמן ביצוע בעיטת עונשין לזכות בית״ר ירושלים, שחקן הגנה של הפועל פ״ת ביצע הפרה של חוקת המשחק, כאשר ברגע הבעיטה דרך לתוך רחבת העונשין של קבוצתו. לאחר שהשוער הדף את הכדור שבעט עומר אצילי, השחקן התערב במהלך כשהרחיק את הכדור לקרן ומנע משחקן ההתקפה אפשרות להגיע למצב הבקעה”.

“נדרש היה מהשופט לפסוק על בעיטה חוזרת, ואם לא נעשה כך, משופט המסך להתערב. הוועדה מדגישה כי עצם הכניסה המוקדמת של שחקן הגנה לרחבה איננה עבירה שמחייבת בעיטה חוזרת, אלא רק כאשר אותה כניסה מוקדמת מובילה להתערבות ישירה במהלך המשחק ומשפיעה על יכולת שחקן ההתקפה להגיע למצב הבקעה”, נמסר מהוועדה.

הפועל ב״ש – הפועל ת״א

“בדקה ה־72 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת וכרטיס צהוב, בעקבות תפיסת חולצה בוטה שמנעה משחקן הפועל באר שבע אפשרות ממשית לשחק בכדור”, נמסר מהוועדה המקצועית.

במהלך פגרת הנבחרת ועדת השיפוט תוציא התייחסות לאירועים נוספים ממחזורי הפתיחה.

