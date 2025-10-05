"כאוס בריאל מדריד - אגו, כעס ועימות עם אלונסו"

“איזה בלגן יצר צ’אבי אלונסו בתוך חדר ההלבשה של ריאל מדריד. הקבוצה הפסידה רק משחק אחד העונה, אבל מאחורי הקלעים המצב נראה קודר מאוד, והמאמן הספרדי ייאלץ להפגין סמכות כדי למנוע מהאגו של כוכביו להתפוצץ בפניו”, כך נטען ב’לאקיפ’ שם העלו דיווח דרמטי על בלגן אצל הבלאנקוס.

לפי הדיווח, שיטת ה"מריטוקרטיה" שהנהיג אלונסו, שבה ההרכב נקבע לפי יכולת ולא לפי שם, עוררה תרעומת בקרב כמה מהשמות הגדולים בקבוצה. ב’לאקיפ’ אף פורסמה רשימה של שחקנים שאינם מרוצים מהניהול שלו. לפי התקשורת בצרפת, חדר ההלבשה של ריאל מדריד הוא פצצה מתקתקת, ואלונסו חייב להשתלט על המצב לפני שיתפרץ. כבר בתקופתו הראשונה של המאמן במועדון, כך נטען, הוא איבד שליטה וזה הסתיים בפיצוץ.

“בעוד קרלו אנצ’לוטי ידע תמיד כיצד לנהל חדר הלבשה בעייתי גם במחיר של ויתור על סגנון משחק התקפי יותר, אלונסו הוא ההפך הגמור, הוא אינו מסתכל על שמות אלא על רמה נוכחית. אך בכמה עימותים עם שחקנים הוא כבר נאלץ לוותר”, הסבירו בתקשורת.

בצרפת ניסו להסביר: “ההשפעה של פרנקו מסטנטואונו על ריאל מדריד הייתה מיידית. הוא הגיע ביום הולדתו ה־18, וכעבור כמה חודשים בלבד כבר הפך לשחקן הרכב קבוע אצל אלונסו, מה שעורר את זעמם של רודריגו ושל ברהים דיאס”.

קיליאן אמבפה חוגג עם פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

השניים לא מבינים כיצד נער בן 18 בלבד עקף אותם ברוטציה. הם סבורים שלפי ההיררכיה בקבוצה, מגיעות להם יותר הזדמנויות מהארגנטינאי הצעיר. בנוסף, רודריגו כבר הבהיר שאינו מעוניין לשחק שוב באגף ימין, ואלונסו, שכנראה נכנע ללחץ, אכן החזיר אותו לאגף שמאל.

בלינגהאם, בעיה בהרכב

ג’וד בלינגהאם רחוק מאוד מכושרו של תחילת עונת 2023/24, שבה כבש והבריק. לקראת סוף אותה עונה חלה ירידה חדה ביכולתו, והגעתו של קיליאן אמבפה לצד פציעה בכתף רק החריפו את המצב. מיקומו על המגרש הפך לחידה: כשמסטנטואונו וארדה גולר בכושר מצוין, החזרתו להרכב עלולה לפגוע באיזון שהצליח המאמן ליצור, איזון שהיה חסר לחלוטין בעונה שעברה. על אלונסו למצוא דרך להחזיר את בלינגהאם להרכב מבלי לפגוע בשיפור שהשיג. מול אתלטיקו מדריד הוא כבר שילם ביוקר על כך שנתן לו יותר מדי דקות.

בלינגהאם, שממעט לשחק מאז שחזר מפציעה, אינו מרוצה ממעמדו, אך גולר מקשה עליו עוד יותר. האם ניתן לשלב את שניהם בהרכב אחד? זו אחת הדילמות הגדולות של אלונסו.

ארדה גולר (IMAGO)

ואלוורדה מאתגר את המאמן

מכל מקרי החיכוך, זה של פדריקו ולוורדה הוא הבולט ביותר, לצד זה של ויניסיוס. הקשר האורוגוואי לא מעוניין לשחק כמגן ימני, והבהיר זאת מספר פעמים לתקשורת, כשהוא אף מתקשה למצוא את מקומו בקישור החדש. במשחק מול ויאריאל אלונסו החזיר אותו לעמדת המגן הימני, והפעם ניצח. אך דבריו של ואלוורדה וההתנהלות סביבו בליגת האלופות חשפו עד כמה הוא ממורמר.

התפרצויותיו של ויניסיוס

גם ויניסיוס ג’וניור הפך לכאב ראש משמעותי עבור צ’אבי אלונסו. הברזילאי נוהג להביע כעס בכל פעם שמוחלף, והסצנה הזו חזרה על עצמה שוב בקזחסטן, מול קייראט אלמטי. בדקה ה־70 החליט המאמן להחליפו יחד עם מסטנטואונו, כדי להכניס את ברהים ורודריגו. ויניסיוס יצא מהמגרש תוך מחוות של תסכול והערות שנקלטו היטב על ידי המצלמות והצוות המקצועי.

“בריאל מדריד מודאגים מחוסר היציבות של הברזילאי. הוא היה המצטיין בניצחון על ויאריאל עם שני שערים, אך כשמשהו משתבש, הוא נעלם. חוסר היציבות הזה, יחד עם האופי הסוער שלו, מעוררים מתיחות בחדר ההלבשה. צ’אבי אלונסו מנסה לשמור על קור רוח, אך רשימת הכוכבים בעלי האגו שמאתגר אותו הולכת ומתארכת. עוד פרק בכאוס שמתחולל במדריד, שם המתח הפנימי כבר לא מסתתר מאחורי הדלתות”, סיכמו בצרפת.