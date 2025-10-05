יום ראשון, 05.10.2025 שעה 15:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"כאוס בריאל מדריד - אגו, כעס ועימות עם אלונסו"

עיתון ‘לאקיפ’ דיווח על שחקנים שאינם מרוצים מהניהול של המאמן בחודשים הראשונים לעונה: "חדר ההלבשה הפך לפצצה מתקתקת, אלונסו איבד שליטה על המצב"

|
אלונסו עם בלינגהאם (IMAGO)
אלונסו עם בלינגהאם (IMAGO)

“איזה בלגן יצר צ’אבי אלונסו בתוך חדר ההלבשה של ריאל מדריד. הקבוצה הפסידה רק משחק אחד העונה, אבל מאחורי הקלעים המצב נראה קודר מאוד, והמאמן הספרדי ייאלץ להפגין סמכות כדי למנוע מהאגו של כוכביו להתפוצץ בפניו”, כך נטען ב’לאקיפ’ שם העלו דיווח דרמטי על בלגן אצל הבלאנקוס.

לפי הדיווח, שיטת ה"מריטוקרטיה" שהנהיג אלונסו, שבה ההרכב נקבע לפי יכולת ולא לפי שם, עוררה תרעומת בקרב כמה מהשמות הגדולים בקבוצה. ב’לאקיפ’ אף פורסמה רשימה של שחקנים שאינם מרוצים מהניהול שלו. לפי התקשורת בצרפת, חדר ההלבשה של ריאל מדריד הוא פצצה מתקתקת, ואלונסו חייב להשתלט על המצב לפני שיתפרץ. כבר בתקופתו הראשונה של המאמן במועדון, כך נטען, הוא איבד שליטה וזה הסתיים בפיצוץ.

“בעוד קרלו אנצ’לוטי ידע תמיד כיצד לנהל חדר הלבשה בעייתי גם במחיר של ויתור על סגנון משחק התקפי יותר, אלונסו הוא ההפך הגמור, הוא אינו מסתכל על שמות אלא על רמה נוכחית. אך בכמה עימותים עם שחקנים הוא כבר נאלץ לוותר”, הסבירו בתקשורת.

בצרפת ניסו להסביר: “ההשפעה של פרנקו מסטנטואונו על ריאל מדריד הייתה מיידית. הוא הגיע ביום הולדתו ה־18, וכעבור כמה חודשים בלבד כבר הפך לשחקן הרכב קבוע אצל אלונסו, מה שעורר את זעמם של רודריגו ושל ברהים דיאס”.

קיליאן אמבפה חוגג עם פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג עם פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

השניים לא מבינים כיצד נער בן 18 בלבד עקף אותם ברוטציה. הם סבורים שלפי ההיררכיה בקבוצה, מגיעות להם יותר הזדמנויות מהארגנטינאי הצעיר. בנוסף, רודריגו כבר הבהיר שאינו מעוניין לשחק שוב באגף ימין, ואלונסו, שכנראה נכנע ללחץ, אכן החזיר אותו לאגף שמאל.

בלינגהאם, בעיה בהרכב

ג’וד בלינגהאם רחוק מאוד מכושרו של תחילת עונת 2023/24, שבה כבש והבריק. לקראת סוף אותה עונה חלה ירידה חדה ביכולתו, והגעתו של קיליאן אמבפה לצד פציעה בכתף רק החריפו את המצב. מיקומו על המגרש הפך לחידה: כשמסטנטואונו וארדה גולר בכושר מצוין, החזרתו להרכב עלולה לפגוע באיזון שהצליח המאמן ליצור, איזון שהיה חסר לחלוטין בעונה שעברה. על אלונסו למצוא דרך להחזיר את בלינגהאם להרכב מבלי לפגוע בשיפור שהשיג. מול אתלטיקו מדריד הוא כבר שילם ביוקר על כך שנתן לו יותר מדי דקות.

בלינגהאם, שממעט לשחק מאז שחזר מפציעה, אינו מרוצה ממעמדו, אך גולר מקשה עליו עוד יותר. האם ניתן לשלב את שניהם בהרכב אחד? זו אחת הדילמות הגדולות של אלונסו.

ארדה גולר (IMAGO)ארדה גולר (IMAGO)

ואלוורדה מאתגר את המאמן

מכל מקרי החיכוך, זה של פדריקו ולוורדה הוא הבולט ביותר, לצד זה של ויניסיוס. הקשר האורוגוואי לא מעוניין לשחק כמגן ימני, והבהיר זאת מספר פעמים לתקשורת, כשהוא אף מתקשה למצוא את מקומו בקישור החדש. במשחק מול ויאריאל אלונסו החזיר אותו לעמדת המגן הימני, והפעם ניצח. אך דבריו של ואלוורדה וההתנהלות סביבו בליגת האלופות חשפו עד כמה הוא ממורמר.

התפרצויותיו של ויניסיוס

גם ויניסיוס ג’וניור הפך לכאב ראש משמעותי עבור צ’אבי אלונסו. הברזילאי נוהג להביע כעס בכל פעם שמוחלף, והסצנה הזו חזרה על עצמה שוב בקזחסטן, מול קייראט אלמטי. בדקה ה־70 החליט המאמן להחליפו יחד עם מסטנטואונו, כדי להכניס את ברהים ורודריגו. ויניסיוס יצא מהמגרש תוך מחוות של תסכול והערות שנקלטו היטב על ידי המצלמות והצוות המקצועי.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

“בריאל מדריד מודאגים מחוסר היציבות של הברזילאי. הוא היה המצטיין בניצחון על ויאריאל עם שני שערים, אך כשמשהו משתבש, הוא נעלם. חוסר היציבות הזה, יחד עם האופי הסוער שלו, מעוררים מתיחות בחדר ההלבשה. צ’אבי אלונסו מנסה לשמור על קור רוח, אך רשימת הכוכבים בעלי האגו שמאתגר אותו הולכת ומתארכת. עוד פרק בכאוס שמתחולל במדריד, שם המתח הפנימי כבר לא מסתתר מאחורי הדלתות”, סיכמו בצרפת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */