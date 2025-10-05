עלתה לפסגה: רומא ניצחה 1:2 את פיורנטינה

משחקי המחזור השישי בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון) עם המשחק המוקדם, שבו אודינזה אירחה את קליארי ונפרדה ממנה ב-1:1. לאחר מכן רומא ניצחה בחוץ 1:2 את פיורנטינה ובולוניה חגגה עם 0:4 ביתי על פיזה. בהמשך: נאפולי תשחק מול גנואה.

פיורנטינה – רומא 2:1

הסגולים פתחו טוב את המשחק עם שער של מויסה קין בדקה ה-14, אך הזאבים מעיר הבירה השוו מהר את התוצאה עם גול של מתיאס סולה (22’) והמפך הושלם שמונה דקות לאחר מכן כשבריאן כריסטנטה כבש את השני של רומא. בעקבות הניצחון, רומא העפילה לפסגת הטבלה כשהיא מחזיקה ב-15 נקודות מתוך 18 אפשריות.

בולוניה – פיזה: 0:4

בולוניה אירחה וחגגה בביתה על חשבון הקבוצה מהמקום האחרון בטבלה אשר לא ניצחה עד כה. החגיגה החלה בדקה ה-24 כשניקולו קמביגי כבש את השער הראשון במשחק. לאחר מכן פיזה נקלעה לצרה גדולה כשאידריסה טורה הורחק בדקה ה-36. שתי דקות לאחר מכן ניקולה מורו הכפיל את היתרון של הקבוצה הביתית ובדקה ה-40 כבר היה 0:3 כשריקרדו אורסוליני הצטרף כם הוא לחגיגה. מי שחתם את הערב היה יינס אודגארד שכבש בדקה ה-53.

אודינזה – קליארי 1:1

ממשחק בו הייתה בפיגור, לתוצאה אותה היא תסרב לקבל בחיוך. הזברות אירחו את הקבוצה מסרדיניה למשחק ביתי, אבל ראו דווקא את האורחת עולה ליתרון כשג’נארו בורלי ניצל בלגן בהגנה והכניע את רזבאן סאבא. במחצית השנייה כריסטיאן קבאסלה הצליח להשוות אחרי טעות של זה פדרו, אלא שמכאן ניקולו זאניולו ומחליפו ואקון באיו, סיפקו שתי החמצות אדירות כשפספסו אפשרות לכבוש מול שער ריק לחלוטין, במה שסיפק חלוקת נקודות בין הצדדים.