החשיבות של דור פרץ וסק למכבי ת"א ומכבי חיפה

המשחק הגדול של הכדורגל הישראלי חוזר לבלומפילד, כשמכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה הערב (שני, 20:30) למשחק מסקרן שיפגיש בין ההגנה הטובה בליגה לזו שבמקום השני. שתי הקבוצות מגיעות עם מטרות שונות, אך עם אותה מטרה ברורה, לנצח.

בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות רשמה מכבי תל אביב חמישה ניצחונות, חיפה ניצחה פעמיים ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו. יחס השערים עומד על 6:15 לטובת הצהובים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

ב־17 המפגשים האחרונים בין הקבוצות כשמכבי ת"א אירחה, חיפה ניצחה רק פעם אחת, במחזור השביעי של עונת 2023/24, אז היה זה ליאור רפאלוב שכבש וקבע 0:1 לירוקים.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה צברה שמונה נקודות בלבד מתוך 15 אפשריות, קצב צבירת הנקודות הנמוך ביותר שלה מאז עונת 2021/22, אז רשמה 7 מ־15. מנגד, מכבי תל אביב רושמת עונה רביעית ברציפות בה היא צוברת 13 מתוך 15 נקודות בחמשת המחזורים הראשונים.

העונה שעברה סיפקה חמישה מפגשים בין השתיים, ארבעה בליגה ואחד בגמר גביע הטוטו, עם ממוצע מדהים של 8.2 שערים למשחק. שלושה שחקנים משני הסגלים שיחקו בעבר בשני המועדונים: אצל הירוקים ג’ורג’ה יובאנוביץ’ ושון גולדברג, ובצד הצהוב רועי משפתי.

נתונים קבוצתיים

מכבי תל אביב מגיעה לארבעה מצבי הבקעה טובים בממוצע למשחק, רק הפועל באר שבע מגיעה ליותר. יריבותיה הגיעו ל־29 מצבים בסך הכל (8.5 למשחק), הכי מעט בליגה. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מחזיקה בהגנה הטובה בליגה, ספגה רק שני שערים. שיעור הצלחה בכדרור: 54.7%, הגבוה בליגה (11.6 כדרורים מוצלחים בממוצע למשחק).

ז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי חיפה מחזיקה בהגנה השנייה בטיבה בליגה, שלושה שערי חובה בלבד. היריבות מגיעות מולה ל־6.8 מצבים בלבד בממוצע למשחק. הקבוצה מהכרמל מובילה את הליגה במספר ההגבהות, 23.6 ניסיונות למשחק. דיוק במסירות בשליש האחרון: 76.1% בלבד, מקום 11 בליגה.

נתונים אישיים

דור פרץ מעורב ישירות ב־42.8% משערי הקבוצה (6 תרומות, 5 שערים ובישול), שער או בישול כל 71.83 דקות בממוצע. כריסטיאן בליץ’ עם 15 תיקולים מוצלחים ב־298 דקות, שני בליגה רק לסאקו בנגורה מקריית שמונה. בנוסף, יחד עם אושר דוידה, מוביל את הקבוצה עם 11 כדרורים מוצלחים.

אושר דוידה יצר חמישה מצבי הבקעה לחבריו ב־284 דקות, ראשון בליגה יחד עם יוג’ין אנסה ואמיר גנאח. מנגד, טריבנטה סטיוארט הוא מלך השערים של הקבוצה של דייגו פלורס (3 שערים, כולם מתוך הרחבה) וגם מוביל בכמות הפעולות ברחבת היריבה (28). איתן אזולאי יצר 13 מצבי הבקעה, חמישי בליגת העל. עבדולאי סק ניצח ב־20 מתוך 22 מאבקים אוויריים (90.9%), מוביל את הליגה בקטגוריה.

עבדולאי סק (שחר גרוס)

פילוח שערים

מכבי תל אביב: 9 שערים ממשחק פתוח, 3 מפנדלים, אחד ממצב נייח ואחד מכדור חוזר לאחר החמצת פנדל.

מכבי חיפה: 3 שערים ממשחק פתוח, 4 מפנדלים ו־3 ממצבים נייחים.

המספרים מציבים את מכבי תל אביב כפייבוריטית, אך במפגשים מהסוג הזה הכל פתוח. שתי הקבוצות יודעות שמדובר בהרבה יותר משלוש נקודות, זהו מבחן יוקרה, מומנטום, ואולי גם הצהרת כוונות לקראת המשך העונה.