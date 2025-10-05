החתמת אטה איונג בבארסה היא בעדיפות עליונה

אטה איונג הוא כבר אחת מהתגליות הגדולות של העונה בלה ליגה. בגיל 21 בלבד הוא רושם עונת בכורה מדהימה וכבר הבקיע חמישה שערים עבור לבאנטה, מה שממקם אותו במקום השלישי בטבלת הכיבושים, אחרי קיליאן אמבפה וחוליאן אלברס. ברצלונה ניסתה לצרף אותו בימים האחרונים של חלון ההעברות באוגוסט, אך לא הייתה לה גמישות תקציבית. כבר אז היה ברור לקטלונים שהקמרוני רוצה להגיע, והוא אכן מציב את בארסה בראש סדר העדיפויות, אם כי כעת חצי מאירופה במרדף אחריו.

בהנהלה של בארסה עקבו אחרי אטה איונג עוד מתקופתו במחלקת הנוער של קאדיס. ויאריאל הקדימה וחתמה איתו, אך המעקב נמשך, והקמרוני התפוצץ בקבוצת המילואים של הצוללת הצהובה, כשהוא מתגלה כחלוץ אימתני. ויאריאל נתנה לו את הבכורה בליגה הראשונה אך לא הבטיחה לו דקות משחק, ומשם התחילה “הריקוד”, לאחר שפתחו עבורו את הדלת עם סעיף שחרור של 10 מיליון אירו.

ברצלונה ניהלה שיחות עם סוכניו של איונג ושקלה להחתימו. השחקן המתין עד הרגע האחרון כדי לעבור לבלוגראנה, לפני שחתם בסופו של דבר בלבאנטה בעסקה מוזרה, שבמסגרתה שמרה ויאריאל על אופציית רכישה חוזרת. סעיף השחרור שלו עלה מ-10 ל-30 מיליון אירו, אך איונג קיבל הבטחה להרכב הפותח, וההחלטה השתלמה, שכן ערכו זינק במהירות עם הפריצה הגדולה שלו.

קארל אטה איונג דוהר (La Liga)

במועדון הקטלוני רצו בקיץ להחתים את החלוץ בהשאלה, אם רק היה מקום בתקרת השכר. הרעיון היה להחזיק בו כשחקן שלהם ולהעניק לו ניסיון ברמה הגבוהה, בדיוק כפי שהוא מקבל בלבאנטה. זה לא קרה, וכעת העסקה כבר מגיעה לסכומים משמעותיים בהרבה, גם אם הם תואמים את גילו והישגיו. בקיץ זה היה יכול להיות מציאה אמיתית.

ברצלונה, כמו מועדונים נוספים ברחבי אירופה, ממשיכה לעקוב אחר אטה איונג ויודעת שהשחקן עצמו עדיין מעדיף לעבור אליה אם תיפתח האפשרות בקיץ. זהו המסר הברור שהתקבל במועדון, בעונה שבה ייאלצו לקבל החלטות חשובות בעמדת החלוץ המרכזי. מה שנראה ברור הוא שסעיף השחרור שלו יעמוד על 30 מיליון אירו, סכום שאינו נתון למו״מ, כשיש כבר קבוצות מהפרמייר ליג שמוכנות לשלם אותו.

אטה איונג תמיד היה סקורר טבעי, אך סגנונו התפתח. הוא חלוץ רחבה מובהק, אך גם מצטיין במשחק לשטחים. כובש טבעי עם חוש יוצא דופן לשער. אם ימשיך במספרים הנוכחיים, ברצלונה עשויה לשקול שוב את צירופו, שכן מדובר בחלוץ עם פוטנציאל לטווח ארוך. בשלב זה לא ננקטו צעדים נוספים מאז שיחות הקיץ, אך היחסים בין הצדדים טובים מאוד.

שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)

ברצלונה ניצבת בפני אתגר: לבנות מחדש את ההתקפה לעונה הבאה. ההחלטה הראשונה תתקבל לגבי רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני לא יתנגד להישאר עונה נוספת, גם אם בתפקיד משני ובשכר מופחת. הוא מאמין שיש לו עוד שנה ברמה הגבוהה, ושואף לסיים את העונה עם נתוני כיבוש מרשימים. הוא בכיוון הנכון, אך ההחלטה תתקבל רק בסיום העונה.

בין אם לבנדובסקי יישאר ובין אם לא, התוכנית של בארסה היא להחתים חלוץ מרכזי חדש, בעונה שתעמוד גם בצל בחירות להנהלה. אם יימצא מרווח תקציבי, היעד הוא כוכב על, אם כי המשימה אינה פשוטה. חוליאן אלברס הוא שם מבוקש במיוחד, אך מחירו עצום, וחלוצים בכירים אחרים חתומים במועדונים הגדולים באירופה.

האופציה של אטה איונג נחשבת להימור, אך כזה שיש בו היגיון כלכלי. בקיץ הייתה זו עסקה משתלמת במיוחד, וכעת היא כבר יקרה יותר, אך ברצלונה לא ויתרה. היא יודעת שאם השחקן יבחר בה שוב, הדרך תהיה פתוחה.