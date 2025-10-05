יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"צריך להצדיע לברדה, רף הציפיות מהפועל עלה"

פיני בלילי פרגן לאדומים בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE למרות ההפסד לבאר שבע בטרנר: "75% מהקבוצה חדשים, לא מובן מאליו. הקבוצה תסיים במקומות 3-5"

|
פרננד מאיימבו מנסה לעודד את חבריו (רדאד ג'בארה)
פרננד מאיימבו מנסה לעודד את חבריו (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב פתחה את העונה בצורה הכי טובה שהיא הייתה יכולה, כשאתמול (שבת) היא התמודדה עם המשחק הקשה ביותר העונה עד כה ולמרות שקיוותה לצאת עם הנקודות, היא הפסידה 2:1 להפועל באר שבע המוליכה ויצאה מאוכזבת. כעת, שחקן העבר של האדומים, פיני בלילי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

איך ראית את המשחק אתמול?
”אמרתי את זה שבוע שעבר אחרי המשחק שהפועל ניצחה את הפועל חיפה, היא תהיה בפלייאוף העליון, היא תסיים 3-5 לדעתי, ההבדלים שהיו מבחינתי בין הקבוצות זה הניסיון, ב”ש כבר רצה שנה שנייה שלישית עם חיזוקים פה ושם, והפועל ת”א מנגד זה 75 אחוז קבוצה שהגיעה חדשה, זה לא מובן מאליו”.

“צריך להצדיע לברדה, אף אחד לא נתן את הסיכוי, ורף הציפיות מהפועל עולה, תמיד יהיה חסר את המגן הימני וכביכול הקשר, קרייב היה פחות טוב והיה חסר מי שיחליף אותו, אבל אי אפשר להביא 22 שחקנים בעונה אחת. אני לא יודע איך לקרוא למשחק הזה של הדרבי, הקהל רוצה את הדרבי הזה יותר מהשחקנים והמאמן, בסוף אסור לשכוח שזה משחק על שלוש נקודות”.

אמנם זה ניצחון שישי מתוך שישה משחקים של ב”ש, אבל יש בעיה מסוימת בהגנה וברדה הצליח להוציא אותם מאיזון, זה יהה מעניין לראות.
”בסוף הפועל ת”א יצאה עם התואר של היפה וזאת שפיצחה את ההגנה, אבל אין שלוש נקודות וזה לא מעניין. היה עדיף לצאת בלי המחמאות, אבל עם הנקודות. ממשחק למשחק, כמו שאמרתי, זה שני משחקים שגם אם הם יפסידו את זה, הם יהיו למעלה, גם אם ינצחו אז הם ירוצו עוד יותר חזק”.

