"צריך להצדיע לברדה, רף הציפיות מהפועל עלה"

הפועל תל אביב פתחה את העונה בצורה הכי טובה שהיא הייתה יכולה, כשאתמול (שבת) היא התמודדה עם המשחק הקשה ביותר העונה עד כה ולמרות שקיוותה לצאת עם הנקודות, היא הפסידה 2:1 להפועל באר שבע המוליכה ויצאה מאוכזבת. כעת, שחקן העבר של האדומים, פיני בלילי, עלה לדבר

איך ראית את המשחק אתמול?

”אמרתי את זה שבוע שעבר אחרי המשחק שהפועל ניצחה את הפועל חיפה, היא תהיה בפלייאוף העליון, היא תסיים 3-5 לדעתי, ההבדלים שהיו מבחינתי בין הקבוצות זה הניסיון, ב”ש כבר רצה שנה שנייה שלישית עם חיזוקים פה ושם, והפועל ת”א מנגד זה 75 אחוז קבוצה שהגיעה חדשה, זה לא מובן מאליו”.

“צריך להצדיע לברדה, אף אחד לא נתן את הסיכוי, ורף הציפיות מהפועל עולה, תמיד יהיה חסר את המגן הימני וכביכול הקשר, קרייב היה פחות טוב והיה חסר מי שיחליף אותו, אבל אי אפשר להביא 22 שחקנים בעונה אחת. אני לא יודע איך לקרוא למשחק הזה של הדרבי, הקהל רוצה את הדרבי הזה יותר מהשחקנים והמאמן, בסוף אסור לשכוח שזה משחק על שלוש נקודות”.

אמנם זה ניצחון שישי מתוך שישה משחקים של ב”ש, אבל יש בעיה מסוימת בהגנה וברדה הצליח להוציא אותם מאיזון, זה יהה מעניין לראות.

”בסוף הפועל ת”א יצאה עם התואר של היפה וזאת שפיצחה את ההגנה, אבל אין שלוש נקודות וזה לא מעניין. היה עדיף לצאת בלי המחמאות, אבל עם הנקודות. ממשחק למשחק, כמו שאמרתי, זה שני משחקים שגם אם הם יפסידו את זה, הם יהיו למעלה, גם אם ינצחו אז הם ירוצו עוד יותר חזק”.