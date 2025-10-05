יום ראשון, 05.10.2025 שעה 15:54
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ויני הגיע, "הסיסטם" של אלונסו עדיין בחיפושים

פודקאסט ריאל מסכם שבוע: הצלקות מהדרבי, מה עומד מאחורי הרוטציות, הקישור, ויניסיוס הופיע, המחווה והמספרים של אמבפה, השיפוט וכריסטיאנו. האזינו

ויניסיוס מרוצה (IMAGO)
ויניסיוס מרוצה (IMAGO)

אחרי התבוסה בדרבי לאתלטיקו מדריד, ריאל מדריד התאוששה עם צמד נצחונות חשוב – 0:5 על קאיירט בליגת האלופות ו-1:3 על ויאריאל בליגה הספרדית. אורי רייך, חמי אלמוג ואושרי דודאי מסכמים שבוע בפודקאסט ריאל.

מה בתפריט: הצלקות שהותיר ההפסד בדרבי, מה עומד מאחורי הרוטציות הרחבות של אלונסו והיכן הפלוסים והמינוסים שלהן, “הסיסטם” שעדיין לא נמצא ומתקשה מול צפיפות, התחרות הרחבה על עמדות הקישור והמשולש שלא גובש, המספרים של ויניסיוס מול הצהובים מלמדים שהוא סוף-סוף הגיע לעונה.

וגם: המחווה של אמבפה והסטטיסטיקות המשוגעות שלו, הרחבה שלא נותרה שוממה כבעבר, שילובי ההתקפה הנדרשים עד מאוד בכנפיים, הכניסה “הרעבה” של בלינגהאם וקמאבינגה, הטעויות של מרסלינו שהקלו על ריאל, האם יש צדק בתלונות של ויאריאל על השיפוט, הסיכוי למעידה של ברצלונה, היריבה הקשוחה שאחרי הפגרה והאם כריסטיאנו רונאלדו (ג’וניור) בדרך לבלאנקוס. האזנה נעימה.

https://omny.fm/shows/one-podcastsrealmadrid/e65f90fe-9077-48b0-b80c-b36d0090da71
