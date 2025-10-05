ויני הגיע, "הסיסטם" של אלונסו עדיין בחיפושים

אחרי התבוסה בדרבי לאתלטיקו מדריד, ריאל מדריד התאוששה עם צמד נצחונות חשוב – 0:5 על קאיירט בליגת האלופות ו-1:3 על ויאריאל בליגה הספרדית. אורי רייך, חמי אלמוג ואושרי דודאי מסכמים שבוע בפודקאסט ריאל.

מה בתפריט: הצלקות שהותיר ההפסד בדרבי, מה עומד מאחורי הרוטציות הרחבות של אלונסו והיכן הפלוסים והמינוסים שלהן, “הסיסטם” שעדיין לא נמצא ומתקשה מול צפיפות, התחרות הרחבה על עמדות הקישור והמשולש שלא גובש, המספרים של ויניסיוס מול הצהובים מלמדים שהוא סוף-סוף הגיע לעונה.

וגם: המחווה של אמבפה והסטטיסטיקות המשוגעות שלו, הרחבה שלא נותרה שוממה כבעבר, שילובי ההתקפה הנדרשים עד מאוד בכנפיים, הכניסה “הרעבה” של בלינגהאם וקמאבינגה, הטעויות של מרסלינו שהקלו על ריאל, האם יש צדק בתלונות של ויאריאל על השיפוט, הסיכוי למעידה של ברצלונה, היריבה הקשוחה שאחרי הפגרה והאם כריסטיאנו רונאלדו (ג’וניור) בדרך לבלאנקוס. האזנה נעימה.