יום שישי, 10.10.2025 שעה 01:45

רפאל לאאו מכדרר (IMAGO)

יובנטוס ומילאן נפרדו ב-0:0 מאכזב באליאנץ

הגברת הזקנה והרוסונרי סיפקו משחק קצבי במיוחד במחצית השנייה, אך אף קבוצה לא הצליחה למצוא את הרשת, כשרומא ונאפולי הרוויחו. פוליסיק החמיץ פנדל

מערכת ONE | 05/10/2025 21:45
יום ראשון, 05/10/2025, 21:45אצטדיון אליאנץליגה איטלקית - מחזור 6
מילאן
הסתיים
0 0
שופט: מרקו גווידה (ציון: 6)
יובנטוס
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לוקה מודריץ', ציון: 7
היה בכל מקום במגרש. סיפק כמה כדורי עומק גדולים
השחקן המאכזב
כריסטיאן פולישיץ', ציון: 5
היה מאכזב והחמיץ מהנקודה הלבנה
הרכבים וציונים
 
 

זה אחד המשחקים הגדולים באיטליה, טוב, אמור להיות לפחות. מילאן ויובנטוס סיפקו לנו אמש (ראשון) משחק לא מלהיב במיוחד, כשנפרדו ב-0:0 באצטדיון אליאנץ, שכלל החמצת פנדל זוועתית של כריסטיאן פוליסיק. המרוויחות הגדולות מהתיקו, הן כמובן רומא ונאפולי, שמתבססות בשני המקומות הראשונים של הליגה.

המשחק החל עם מאבקי כוחות, כששתי הקבוצות שיחקו משחק טקטי בניסיון לחדור את ההגנות המעובות של של שתיהן. בדקה ה-29 קיבלנו חצי מצב ראשון, כשג׳ונתן דויד ניסה לאיים לשער עם העקב. המשחק התעורר עוד כשאדריאן ראביו הפציץ וכמעט הכניס מרחוק, וסנטיאגו גימנז כמעט הבקיע פעמיים עבור הרוסונרי.

במחצית השנייה הקצב עלה. בדקה ה-59, פנדל נשרק עבור האורחת, אך פוליסיק, שניגש בביטחון לנקודה הלבנה, בעט את הכדור גבוה מעל השער אל יציעי האליאנץ. בדקה ה-63 רפאל לאאו נכנס, והצליח להכניס רוח חדשה בהתקפה של מילאן כשהגיע למצבים רבים, כולל שניים קורצים במיוחד, אך כאמור, לא הצליח להכריע והמשחק נגמר בתיקו. 

אדריאן ראביו ודושאן ולאחוביץ׳ (IMAGO)אדריאן ראביו ודושאן ולאחוביץ׳ (IMAGO)

איגור טודור אמנם יכול להיות מרוצה בהתחשב באיך שהמשחק התפתח, אך זה כבר השוויון החמישי ברציפות של יובנטוס בכל המסגרות, כך שאולי ירצה לאמן את קבוצתו על להכריע משחקים טוב יותר. בצד של מסימיליאנו אלגרי יש קצת יותר אופטימיות, אך גם תחושה של פספוס אחרי החמצת רבות במחצית השנייה.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. 0:0 בין יובנטוס למילאן
  • '90
  • החמצה
  • לוקה מודריץ׳ הכניס כדור עומק ללאאו, שמצא את עצמו מול השוער, שהדף את הבעיטה של הפורטוגלי ממצב גדול
  • '86
  • חילוף
  • חילוף אחרון אצל הגברת הזקנה. דניאלה רוגאני יצא, פיליפ קוסטיץ׳ נכנס
פרנסיסקו קונססאו על הדשא (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו על הדשא (IMAGO)
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • פדריקו גאטי קיבל צהוב אצל יובנטוס
  • '74
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל האורחת. כריסטופר אנקונקו עלה במקום פוליסיק
  • '73
  • החמצה
  • איזו החמצה של רפאל לאאו! הפורטוגלי החטיא את המסגרת עם רגל שמאל ממש מתוך רחבת החמש
פרנסיסקו קונססאו נוגח (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו נוגח (IMAGO)
  • '69
  • חילוף
  • קונססאו יצא, לואיס אופנדה נכנס
  • '69
  • חילוף
  • דושאן ולאחוביץ׳ עלה במקום קנאן יילדיז
  • '69
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל יובה. ג׳ונתן דויד פינה את מקומו לקפרן טוראם
  • '68
  • החמצה
  • הוא רק נכנס וכבר הוא עשה בלגן. רפאל לאאו ניסה להפתיע עם בעיטה מהחצי, שכמעט נכנסה לשער
איגור טודור (IMAGO)איגור טודור (IMAGO)
  • '63
  • חילוף
  • רפאל לאאו נכנס במקום סנטיאגו גימנז
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הרוסונרי. רובן לופטוס צ׳יק החליף את יוסוף פופאנה
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • דויד ברטסאגי קיבל צהוב אצל מילאן
לוקה מודריץ׳ בהלם (IMAGO)לוקה מודריץ׳ בהלם (IMAGO)
כריסטיאן פולישיץ׳ בועט ליציע (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק בועט ליציע (IMAGO)
  • '53
  • החמצת פנדל
  • לא ייאמן! פוליסיק ניגש לבעוט, ושלח את הכדור ליציע
לוקה מודריץ׳ מרים (IMAGO)לוקה מודריץ׳ מרים (IMAGO)
  • '52
  • החלטת שופט
  • פנדל למילאן! לוקה מודריץ׳ הכניס כדור עומק לגימנז, שהוכשל על ידי לויד קלי והשופט הצביע לנקודה הלבנה
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • מנואל לוקאטלי קיבל כרטיס צהוב
  • '48
  • החמצה
  • איזה מצב של יובנטוס! קרן הורמה מצד ימין, כשהכדור הגיע אחרי בלבול ברחבה לפדריקו גאטי, שהפציץ מתוך רחבת ה-5, ומייק מנאן נתן הצלה ענקית
ג׳ונתן דויד (IMAGO)ג׳ונתן דויד (IMAGO)
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • יוסוף פופאנה ראה את הצהוב הראשון במשחק
  • '43
  • החמצה
  • סטרייניה פבלוביץ׳ העלה את הכדור מצד שמאל לראשו של גימנז, שנגח לא רחוק בכלל מהמסגרת עבור מילאן
פרנסיסקו קונססאו מול אדריאן ראביו (IMAGO)פרנסיסקו קונססאו מול אדריאן ראביו (IMAGO)
  • '33
  • החמצה
  • סנטיאגו גימנז ביצע מהלך סולו גדול, כשהוא השאיר מאחור שני שחקני הגנה של יובה, והבעיטה שלו הלכה לידיים של השוער
  • '29
  • החמצה
  • אדריאן ראביו ניסה להפציץ מרחוק, כשהכדור היה קרוב למסגרת ועלה מעל השער
כריסטיאן פולישיץ׳ (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
  • '28
  • החמצה
  • ג׳ונתן דויד קיבל כדור רוחב, ניסה להמשיך עם העקב לשער אך הכדור הלך רחוק מהקורה
  • '23
  • החמצה
  • המשחק התחיל להתעורר. פרנסיסקו קונססאו יצא קדימה והעביר כדור רחב שכמעט מצא רגל של שחקן יובנטוס
מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)
  • '15
  • אחר
  • שתי הקבוצות במשחק טקטי עדיין לא הצליחו להגיע למצבים משמעותיים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לפתיחת המשחק הענק!
דניאלה רוגאני מתחמם (IMAGO)דניאלה רוגאני מתחמם (IMAGO)
לוקה מודריץ׳ בחימום (IMAGO)לוקה מודריץ׳ בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
