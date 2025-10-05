יובנטוס ומילאן נפרדו ב-0:0 מאכזב באליאנץ

דעת המבקר

השחקן המצטיין לוקה מודריץ', ציון: 7

היה בכל מקום במגרש. סיפק כמה כדורי עומק גדולים לוקה מודריץ', ציון: 7היה בכל מקום במגרש. סיפק כמה כדורי עומק גדולים השחקן המאכזב כריסטיאן פולישיץ', ציון: 5

היה מאכזב והחמיץ מהנקודה הלבנה כריסטיאן פולישיץ', ציון: 5היה מאכזב והחמיץ מהנקודה הלבנה

הרכבים וציונים

זה אחד המשחקים הגדולים באיטליה, טוב, אמור להיות לפחות. מילאן ויובנטוס סיפקו לנו אמש (ראשון) משחק לא מלהיב במיוחד, כשנפרדו ב-0:0 באצטדיון אליאנץ, שכלל החמצת פנדל זוועתית של כריסטיאן פוליסיק. המרוויחות הגדולות מהתיקו, הן כמובן רומא ונאפולי, שמתבססות בשני המקומות הראשונים של הליגה.

המשחק החל עם מאבקי כוחות, כששתי הקבוצות שיחקו משחק טקטי בניסיון לחדור את ההגנות המעובות של של שתיהן. בדקה ה-29 קיבלנו חצי מצב ראשון, כשג׳ונתן דויד ניסה לאיים לשער עם העקב. המשחק התעורר עוד כשאדריאן ראביו הפציץ וכמעט הכניס מרחוק, וסנטיאגו גימנז כמעט הבקיע פעמיים עבור הרוסונרי.

במחצית השנייה הקצב עלה. בדקה ה-59, פנדל נשרק עבור האורחת, אך פוליסיק, שניגש בביטחון לנקודה הלבנה, בעט את הכדור גבוה מעל השער אל יציעי האליאנץ. בדקה ה-63 רפאל לאאו נכנס, והצליח להכניס רוח חדשה בהתקפה של מילאן כשהגיע למצבים רבים, כולל שניים קורצים במיוחד, אך כאמור, לא הצליח להכריע והמשחק נגמר בתיקו.

אדריאן ראביו ודושאן ולאחוביץ׳ (IMAGO)

איגור טודור אמנם יכול להיות מרוצה בהתחשב באיך שהמשחק התפתח, אך זה כבר השוויון החמישי ברציפות של יובנטוס בכל המסגרות, כך שאולי ירצה לאמן את קבוצתו על להכריע משחקים טוב יותר. בצד של מסימיליאנו אלגרי יש קצת יותר אופטימיות, אך גם תחושה של פספוס אחרי החמצת רבות במחצית השנייה.