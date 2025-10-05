יובנטוס ומילאן נפרדו ב-0:0 מאכזב באליאנץ

השחקן המצטיין
לוקה מודריץ', ציון: 7
היה בכל מקום במגרש. סיפק כמה כדורי עומק גדולים
השחקן המאכזב
כריסטיאן פולישיץ', ציון: 5
היה מאכזב והחמיץ מהנקודה הלבנה
זה אחד המשחקים הגדולים באיטליה, טוב, אמור להיות לפחות. מילאן ויובנטוס סיפקו לנו אמש (ראשון) משחק לא מלהיב במיוחד, כשנפרדו ב-0:0 באצטדיון אליאנץ, שכלל החמצת פנדל זוועתית של כריסטיאן פוליסיק. המרוויחות הגדולות מהתיקו, הן כמובן רומא ונאפולי, שמתבססות בשני המקומות הראשונים של הליגה.
המשחק החל עם מאבקי כוחות, כששתי הקבוצות שיחקו משחק טקטי בניסיון לחדור את ההגנות המעובות של של שתיהן. בדקה ה-29 קיבלנו חצי מצב ראשון, כשג׳ונתן דויד ניסה לאיים לשער עם העקב. המשחק התעורר עוד כשאדריאן ראביו הפציץ וכמעט הכניס מרחוק, וסנטיאגו גימנז כמעט הבקיע פעמיים עבור הרוסונרי.
במחצית השנייה הקצב עלה. בדקה ה-59, פנדל נשרק עבור האורחת, אך פוליסיק, שניגש בביטחון לנקודה הלבנה, בעט את הכדור גבוה מעל השער אל יציעי האליאנץ. בדקה ה-63 רפאל לאאו נכנס, והצליח להכניס רוח חדשה בהתקפה של מילאן כשהגיע למצבים רבים, כולל שניים קורצים במיוחד, אך כאמור, לא הצליח להכריע והמשחק נגמר בתיקו.
איגור טודור אמנם יכול להיות מרוצה בהתחשב באיך שהמשחק התפתח, אך זה כבר השוויון החמישי ברציפות של יובנטוס בכל המסגרות, כך שאולי ירצה לאמן את קבוצתו על להכריע משחקים טוב יותר. בצד של מסימיליאנו אלגרי יש קצת יותר אופטימיות, אך גם תחושה של פספוס אחרי החמצת רבות במחצית השנייה.
מחצית שניה
-
'90+4
- זהו זה! השופט שרק לסיום. 0:0 בין יובנטוס למילאן
-
'90
- לוקה מודריץ׳ הכניס כדור עומק ללאאו, שמצא את עצמו מול השוער, שהדף את הבעיטה של הפורטוגלי ממצב גדול
-
'86
- חילוף אחרון אצל הגברת הזקנה. דניאלה רוגאני יצא, פיליפ קוסטיץ׳ נכנס
-
'74
- פדריקו גאטי קיבל צהוב אצל יובנטוס
-
'74
- חילוף נוסף אצל האורחת. כריסטופר אנקונקו עלה במקום פוליסיק
-
'73
- איזו החמצה של רפאל לאאו! הפורטוגלי החטיא את המסגרת עם רגל שמאל ממש מתוך רחבת החמש
-
'69
- קונססאו יצא, לואיס אופנדה נכנס
-
'69
- דושאן ולאחוביץ׳ עלה במקום קנאן יילדיז
-
'69
- חילוף משולש אצל יובה. ג׳ונתן דויד פינה את מקומו לקפרן טוראם
-
'68
- הוא רק נכנס וכבר הוא עשה בלגן. רפאל לאאו ניסה להפתיע עם בעיטה מהחצי, שכמעט נכנסה לשער
-
'63
- רפאל לאאו נכנס במקום סנטיאגו גימנז
-
'63
- חילוף כפול אצל הרוסונרי. רובן לופטוס צ׳יק החליף את יוסוף פופאנה
-
'59
- דויד ברטסאגי קיבל צהוב אצל מילאן
-
'53
- לא ייאמן! פוליסיק ניגש לבעוט, ושלח את הכדור ליציע
-
'52
- פנדל למילאן! לוקה מודריץ׳ הכניס כדור עומק לגימנז, שהוכשל על ידי לויד קלי והשופט הצביע לנקודה הלבנה
-
'49
- מנואל לוקאטלי קיבל כרטיס צהוב
-
'48
- איזה מצב של יובנטוס! קרן הורמה מצד ימין, כשהכדור הגיע אחרי בלבול ברחבה לפדריקו גאטי, שהפציץ מתוך רחבת ה-5, ומייק מנאן נתן הצלה ענקית
מחצית ראשונה
-
'45
- יוסוף פופאנה ראה את הצהוב הראשון במשחק
-
'43
- סטרייניה פבלוביץ׳ העלה את הכדור מצד שמאל לראשו של גימנז, שנגח לא רחוק בכלל מהמסגרת עבור מילאן
-
'33
- סנטיאגו גימנז ביצע מהלך סולו גדול, כשהוא השאיר מאחור שני שחקני הגנה של יובה, והבעיטה שלו הלכה לידיים של השוער
-
'29
- אדריאן ראביו ניסה להפציץ מרחוק, כשהכדור היה קרוב למסגרת ועלה מעל השער
-
'28
- ג׳ונתן דויד קיבל כדור רוחב, ניסה להמשיך עם העקב לשער אך הכדור הלך רחוק מהקורה
-
'23
- המשחק התחיל להתעורר. פרנסיסקו קונססאו יצא קדימה והעביר כדור רחב שכמעט מצא רגל של שחקן יובנטוס
-
'15
- שתי הקבוצות במשחק טקטי עדיין לא הצליחו להגיע למצבים משמעותיים
-
'1
- השופט שרק לפתיחת המשחק הענק!