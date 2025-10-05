"אוהדי בית"ר מחכים לטעות קטנה ועושים רעש"

המחזור השישי סיפק לנו משחקים נפלאים ודרמטיים, כשהוא עוד לא הסתיים, אך אמש (שבת) הוא הביא לנו את אחד מהמפגשים הטובים שראינו, כבר בתחילת העונה, כאשר בית”ר ירושלים נקלעה לפיגור ואף נותרה בעשרה שחקנים כשירדן שועה הורחק, אך הפכה בדרך ל-2:5 גדול על הפועל פתח תקווה. שחקן העבר, אבירם ברוכיאן, עלה לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

מה הקהל של בית”ר רוצה מיצחקי ואיך אתה רואה את זה?

”הקהל הזה הוא לא פראייר, אבל צריך להיכנס לפרופורציות, הוא רואה הזדמנות שיש לו ישראלים כל כך משפיעים ושחקנים שסוחבים קבוצה, הם לפי דעתי כשמגיעים למגרש, הם רואים שהזרים שאמורים לשדרג, לא נותנים את הטון, ואז הם מרגישים את זה. זה בא בדקות שהקהל רוצה להיכנס לטירוף ולהמשיך את המומנטום, מזהים את זה שהזרים שנבחרו, במקום לשדרג, הם מורידים”.

מה רוצים מיצחקי? ההגנה לא נראית טוב, זה לא בטוח בגללו, יש מערכת שלמה ומנהל מקצועי מעליו, נכון שזה נראה מסננת, אבל גם שועה עשה שטות והדברים התפתחו לא טוב, ועדיין הם חזרו, למה מאבדים סבלנות?

”אין אצל הקהל הזה הרבה ימי חסד, זה מועדון לחוץ. יצחקי מנהל את זה, גם בחדר ההלבשה וגם בראיונות, למרות הקהל שמקלל, הוא בוחר להתייחס לאוהדים שמעודדים, הוא מכיר את הקהל, וזה כל הכבוד לו. הוא מכיר את הלחץ פה בבית”ר, הרבה שחקנים שחושבים שמגיע להם מקום בהרכב אז הם לא פה, והפוך ויש שחקנים ששמים מקלות ברגליים”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

מה אתה מתכוון שמים מקלות?

”חייב לדבר על שועה, לא שאני אומר שהוא שם, אבל ההרס העצמי והעצבים, אחרי שהבקעת ובישלת ויצאת מהמשברון כביכול, לעשות את זה ולהשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, אני אומר לעצמי למה? למה לעשות את זה? אני מפרגן על היכולות שלו ושהוא סחב את הקבוצה בשנים האחרונות, אבל בזמן משברון הוא מחליט להרוס את מה שבנה, ומה זה? אנשים אומרים שהוא עושה בכוונה”.

מאז תחילת העונה שהשעו אותו זה לא עשה טוב.

”לא צריך להגיע למקומות האלה, במיוחד אחרי שהוא עם סרט הקפטן, והוא כבש ואמרו שהוא יצא מהמשבר ושיתעסק רק בכדורגל, אבל זה לא קורה”.

איך אתה היית מתנהל אם היית יצחקי?

”אני חושב שהוא מתנהל בסדר גמור. כשהוא עשה את ההשתקה אחרי הגול, לא נראה לי זה השתקה, נראה לי זה ‘יש’ כזה של עשיתי את הגול למרות הקולות. האוהדים באים למטרה הזאת של לעשות את הרעש הזה, הם מחכים לטעות קטנה ועושים רעש”.

אבירם ברוכיאן (אחר)

שיתרכזו בעידוד.

”בדיוק”.

יש להם את אצילי שעושה חופשית כזאת, מוזי שעושה דברים מדהימים.

”ברור שיש בעיות, בכל קבוצה יש. יצחקי עושה עונה מדהימה, הוא מוציא את כל המיץ של הלימון מהקבוצה, בעשרה שחקנים, כמה פעמים הוא ניצח ככה, כמה פעמים הקבוצה לא נראתה טוב והוא עשה שינוי עם חילופים. יש דברים טובים גם, גם בזמן משבר. לעלות למחצית השנייה אחרי שהקפטן יוצא באדום והכוכב מחמיץ פנדל, הקבוצה הייתה בדאון ופתאום הוא אומר את המילים הנכונות”.

הפועל פ”ת גם תרמה לדעתי כי היא חששה והחלה לסגור, באה לשחק הגנתי וזו הטעות, עומר פרץ החזיר את בית”ר.

”זה היה נראה שהפועל פ”ת מרגישה בנוח מדי”.