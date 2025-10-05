הצ'אנס של כיוף: חזק בראש, היה במעמדים כאלה

מכבי חיפה תעלה הערב (ראשון, 20:30) לבלומפילד ללא שוערה הראשון גיאורגי ירמקוב שנפצע במהלך המשחק מול הפועל ב"ש והוחלף ע"י שריף כיוף. האחרון יקבל הזדמנות פז היום לעזור לקבוצתו לנסות ולהציל את העונה במשחק סופר קשה מול מכבי ת"א ועוד בבלומפילד. כיוף נקלע בקיץ האחרון לסיטואציה בה משוער ראשון הפך לשוער שני.

במכבי חיפה אומרים שכיוף ידע עד כה לקחת את הסיטואציה למקומות טובים, לא להוריד את הראש ומנסה כל הזמן לשפר גם אם הדבר לא בא לידי ביטוי בשער החובה שספג מול הפועל ב"ש, כאשר הדף למרכז הרחבה כדור שנבעט לעברו אשר הגיע לדן ביטון שמקרוב חרץ את גורל המשחק.

לאורך כל השבוע האחרון כאשר היה ספק לגבי כשירותו של ירמקוב התקיימו לא מעט שיחות מקצועיות ומנטליות עם הצוותים בחיפה עם השוער על מנת להכין את כיוף בצורה הכי טובה למשחק הערב: "לזכותו של כיוף ייאמר שהוא חזק מנטלית ולא שקוע או נכנס למראה שחורה, גם אחרי טעות כזאת או אחרת. שריף לא מתעסק בטפל אלא בעיקר. הוא כל הזמן רוצה להשתפר ולומד”.

שריף כיוף (עמרי שטיין)

עוד סיפרו: “לצד יתרונות שיש לכיוף כמו כוח מתפרץ, יציאה, אחד על אחד והעובדה ששריף מאוד אמיץ, הוא צריך עוד לשפר מספר פרמטרים כמו טיימינג טוב יוצר ביציאות, גם לכדורי גובה וגם לכדורי עומק. ההגנה חייבת לתמוך בו ולעזור לו. שריף היה כבר במעמדים כאלה של משחק עונה מול מכבי ת"א. לא מדובר בשוער נוער או שוער משנה שלא שיחק במעמדים כאלה. החוכמה עכשיו שכולם כולל הקהל יתמכו בו”.

בקבוצה מעידים על מערכת יחסים טובה מאוד בין כיוף לירמקוב, שקטן מכיוף בשנה: "מתחילת העונה ולמרות שירד לספסל כיוף תמיד חיובי לטובת הקבוצה, לא מפסיק לעודד ולתמוך מהספסל ושם תמיד את המועדון לפניו”, אמרו במכבי חיפה.

שריף כיוף מחליף את גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מאמנת והמנהלת המקצועית של נבחרת הנשים בגאורגיה ומי שהייתה מאמנת השוערים בנבחרות ישראל השונות, איריס אנטמן, התייחסה לסיטואציה של כיוף ואמרה: “מעמד של שוער מכבי חיפה לא זר לשריף כיוף, שיחק מול קבוצות גדולות וגם מול מכבי ת”א בעבר ואפילו הציג יכולת טובה מאוד בחלק מהמשחקים. במשחקי האימון חלק עם ירמקוב את דקות המשחק והעונה שרק התחילה הציבה אותו כשוער השני, כך שלא כל כך הרבה זמן הוא בספסל.

עוד אמרה: “מבחינת כושר משחק הוא לא אמור להיפגע . החלק המנטלי הוא זה שצריך לבוא לידי ביטוי, להתעלם מכל רעשי הרקע והביקורת סביבו ולהתפקס בלתת את משחק חייו. כל שוער מחכה להזדמנויות גדולות ומה יותר גדול ממשחק מול מכבי ת״א ומעמדים כאלו. שריף כיוף נמצא היום בספסל ובצדק אבל מנגד יש לו הזדמנות נפלאה להוכיח אחרת שהוא ראוי לשחק בקבוצות גדולות , זה ייתן חומר למחשבה לכולם לשנים הבאות”.