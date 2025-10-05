לוד, נהריה, שיכון המזרח וטירת הכרמל בטופ

לאחר צום יום הכיפורים, התקיים לו המחזור הרביעי בליגה ב', הן במחוזות הצפוניים והן במחוזות הדרומיים. הפועל 'בני רגב' לוד (של משפחת רגב), בית"ר נהריה (במדיה משחק אליאור סיידר), מ.ס שיכון המזרח (עם דורון ממן) ומ.ס טירת הכרמל – מושלמות עם 12 נקודות כ"א. אור עקיבא וערן לוי חזרו לנצח, הפועל דליית אל כרמל, עירוני בית דגן והפועל קריית אונו, שטרם השיגה נקודות, הפסידו הפעם.

ליגה ב' דרום א'

מוליכת הטבלה: הפועל 'בני רגב' לוד, עם 12 נקודות. בלוד טוענים כי אוגרים נקודות להישרדות, כשבפועל, נדמה כי במועדון מכוונים דווקא לעבר ליגה א'. הניצחון הרביעי הגיע מול מ.ס בני יפו אורתודוכסים, בתוצאה 1:5 משערים של שון מלכה, פיליפ מנה, שלום אדרי, אדיר חליפה וגל אסולין. ליפו צימק לאונדרו אמסיס. יפו נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-33 (אדום ליצחק מולו).

הפועל קריית אונו ספגה הפסד רביעי ברציפות והפעם מול הפועל הוד השרון, שרשמה 0:3 משערים של גיל פחימה, דוד הלל וגנות סלע. בית"ר רמת גן רשמה 0:1 על בית"ר פתח תקווה, משער בודד של שי סבג. מכבי עירוני עמישב פתח תקווה רשמה 1:2 על עירוני בית דגן, מצמד שערים של רום סרוסי. נוריאל בוזגלו צימק התוצאה. הפועל מחנה יהודה נהנתה מ-0:3 על הפועל כפר קאסם, משערים של תמיר חלף (צמד) ואריאל לנדסמן ניר.

הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)

אמש (שבת) התקיימו שלושה משחקים נוספים שנעלו את המחזור. בית"ר כפר סבא נפרדה ב-1:1 מא.ס לזרוס חולון, העולה החדשה. דודו אדרי הבקיע למקומיים בדקה ה-90, חולון הוליכה משער של מיכאל בן אבי. הכח מכבי עמידר רמת גן הפכה התוצאה מול בית"ר תל אביב חולון וניצחה 1:2 משערים של ליאל ביטון וטל לב. גיא שטח כבש ראשון. מכבי עירוני כפר יונה רשמה 0:2 על בני ג'לג'וליה מצמד שערים של אוראל וולסן דומן.

ליגה ב' דרום ב'

מוליכת הטבלה: מ.ס שיכון המזרח, עם 12 נקודות. פתיחה נהדרת לשיכון, שממשיכה להוביל הליגה באין מפריע. הפעם, ניצחון בדמות 0:2 על איחוד צעירי אבו גוש, העולה החדשה, משערים של דסלין בלאצ'או ואקאלו מקטה. מ.ס רמלה התבססה בצמרת, בזכות ניצחון 0:1 על מכבי עירוני נתיבות, משער של נאור אסרף. עירוני בית שמש רמה 1:4 גדול על הפועל שגב שלום, משערים של יונתן אליאס (צמד), שי מור ונמרוד שמש, הבלתי נגמר. לשגב שלום צימק כומיר טראבין.

מעבר לכך, הפועל אשקלון ובית"ר ע. קריית גת נפרדו ב-3:3 דרמטי. בנצי מושל, לישי ביטון ויהונתן לוי הבקיעו למקומיים, עילי אק, ברק מימון ונהוראי ביטון הבקיעו לקריית גת. הערב יתקיימו ארבעה משחקים נוספים, כאשר מ.כ שדרות תארח בביתה (19:00) את הפועל ירוחם, הפועל אשדוד תפגוש בסינתטיקו (19:45) את בני אילת, מכבי באר יעקב של ניסן יחזקאל תפגוש ב-20:15 את מכבי שעריים וב-20:45 מכבי באר שבע תנסה לגרד נקודה ראשונה מול מ.כ ערד.

מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

מוליכת הטבלה: בית"ר נהריה, עם 12 נקודות. הקבוצה של מיכאל שושן לא מוותרת ונדמה כי תעשה הכל העונה בכדי לקטוף את התואר ולהעפיל לליגה א' צפון. מריק שמחייב בלט והתכבד בצמד שערים. אליה צדון, הקפטן, סגר פינה. אליאור סיידר רשם 85 דקות משחק. למכבי בני אבו סנאן, שהפסידה, כאמור, 3:1, צימק התוצאה איתמר ביטון.

במשחקים נוספים, מכבי אחווה שעב, שרודפת אחר נהריה, רשמה 0:4 חלק על מ.כ אחווה כפר מנדא, משערים של מוחמד אבו אל היג'א, עלי עוסמאן, אחמד טאהא ואחמד עכריה. הפועל דיר חנא הביסה 0:5 את הפועל בני בענה, משערים של מחמוד יוסף (צמד), עלי דוח'י, מידו אזולאי ומחמוד עלי.

מכבי איחוד בני אבטין רשמה 1:4 על בני מג'אר, משערים של מוחמד עמרייה (צמד), חאלד עמייה ותאמר זובידאת. למג'אר צימק עלי חמדאן. הפועל בני עין מאהל רשמו 1:6 על מ.כ שפרעם משערים של מוחמד סלימאן (שלושער), אמיר טרביה (צמד) ומג'ד אלדין אבו לי. מוחמד נג'מי צימק. בני ממב"ע רשמה 1:2 על איחוד בני סמיע משערים של ניל פ'חר אלדין ועידן בנימין. ינאל פלאח צימק.

מעבר לכך, בדרבי בין מכבי בני ג'דיידה מכר להפועל בני ג'דיידה מכר, הקבוצה המארחת, מכבי, רשמה ניצחון בדמות 0:2 משערים של אמיר סואן ועהד מלחם. צמד השערים נפלו בדקות הסיום של ההתמודדות. הפועל ראתה שלושה כרטיסים אדומים. הערב יינעל המחזור, כאשר מ.ס צעירי כפר מנדא תארח את הפועל כאוכב (כפר מנדא חדש, 15:45).

ליגה ב' צפון ב'

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

מוליכת הטבלה: מ.ס טירת הכרמל, עם 12 נקודות. הקבוצה של שחר סימן טוב קורעת כל שעומד בדרכה. הפעם, ניצחה, בפעם הרביעית ברציפות, את מ.כ כבביר, בתוצאה 0:5, משערים של ראמי עלי, בן כוואז, שלומי סויד, תומר אסוס ואלחנן יאיר. איחוד בני באקה, שרודפת אחר טירת הכרמל, הסתפקה ב-0:1 על הפועל דליית אל כרמל, העולה החדשה, משער של קייס אסעד.

מ.כ אור עקיבא, במדיה משחק ערן לוי, חזרה לחייך, עם ניצחון בדמות 2:4 על הפועל רמות מנשה מגידו, זאת משערים של בן אל משה, אסף ויזמן, עדן ימהרן ושלו אדרי. מן העבר השני, הבקיעו ישי מזיג ודולב קורננברג. הפועל בני ערערה עארה רשמה 1:2 על מ.ס בני קלנסווה מצמד שערים של ראם ג'והג'אה. אלי לוי קבע 0:1 למקומיים, בשער שלא הספיק כלל.

בית"ר חיפה הביסה 1:7 את מכבי אחי איכסאל, משערים של מוחמד כבהה (שלושער), נדב דטנר (שלושער) והיתם מחאג'נה. פאדי דראושה, מנגד, הבקיע ראשון בהתמודדות. מ.ס צעירי כפר כנא, ממשיכה במסע ההתאוששות שלה מהורדת הליגה וניצחה היא 1:2 את מ.כ צופי חיפה, משערים של עלאא אבו סעדא ועומר סעיד. אורן יצחק צימק. באותה תוצאה ניצחה מ.ס צעירי חיפה את מ.ס כדורגל משהד, משערים של אביב זדה ולירן בסיס. אדוארדו אתנס רבקו צימק.