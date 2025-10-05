יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:12
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
3 1-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

לוד, נהריה, שיכון המזרח וטירת הכרמל בטופ

ליגה ב': פתיחה נפלאה לקבוצות מארבעת המחוזות. אור עקיבא וערן לוי חזרו לנצח, בית דגן ודליית אל כרמל ספגו הפסד שני העונה וקריית אונו ללא נקודות

|
בית
בית"ר נהריה (באדיבות המועדון)

לאחר צום יום הכיפורים, התקיים לו המחזור הרביעי בליגה ב', הן במחוזות הצפוניים והן במחוזות הדרומיים. הפועל 'בני רגב' לוד (של משפחת רגב), בית"ר נהריה (במדיה משחק אליאור סיידר), מ.ס שיכון המזרח (עם דורון ממן) ומ.ס טירת הכרמל – מושלמות עם 12 נקודות כ"א. אור עקיבא וערן לוי חזרו לנצח, הפועל דליית אל כרמל, עירוני בית דגן והפועל קריית אונו, שטרם השיגה נקודות, הפסידו הפעם.

ליגה ב' דרום א'

מוליכת הטבלה: הפועל 'בני רגב' לוד, עם 12 נקודות. בלוד טוענים כי אוגרים נקודות להישרדות, כשבפועל, נדמה כי במועדון מכוונים דווקא לעבר ליגה א'. הניצחון הרביעי הגיע מול מ.ס בני יפו אורתודוכסים, בתוצאה 1:5 משערים של שון מלכה, פיליפ מנה, שלום אדרי, אדיר חליפה וגל אסולין. ליפו צימק לאונדרו אמסיס. יפו נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-33 (אדום ליצחק מולו).

הפועל קריית אונו ספגה הפסד רביעי ברציפות והפעם מול הפועל הוד השרון, שרשמה 0:3 משערים של גיל פחימה, דוד הלל וגנות סלע. בית"ר רמת גן רשמה 0:1 על בית"ר פתח תקווה, משער בודד של שי סבג. מכבי עירוני עמישב פתח תקווה רשמה 1:2 על עירוני בית דגן, מצמד שערים של רום סרוסי. נוריאל בוזגלו צימק התוצאה. הפועל מחנה יהודה נהנתה מ-0:3 על הפועל כפר קאסם, משערים של תמיר חלף (צמד) ואריאל לנדסמן ניר.

הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)

אמש (שבת) התקיימו שלושה משחקים נוספים שנעלו את המחזור. בית"ר כפר סבא נפרדה ב-1:1 מא.ס לזרוס חולון, העולה החדשה. דודו אדרי הבקיע למקומיים בדקה ה-90, חולון הוליכה משער של מיכאל בן אבי. הכח מכבי עמידר רמת גן הפכה התוצאה מול בית"ר תל אביב חולון וניצחה 1:2 משערים של ליאל ביטון וטל לב. גיא שטח כבש ראשון. מכבי עירוני כפר יונה רשמה 0:2 על בני ג'לג'וליה מצמד שערים של אוראל וולסן דומן.

ליגה ב' דרום ב'

מוליכת הטבלה: מ.ס שיכון המזרח, עם 12 נקודות. פתיחה נהדרת לשיכון, שממשיכה להוביל הליגה באין מפריע. הפעם, ניצחון בדמות 0:2 על איחוד צעירי אבו גוש, העולה החדשה, משערים של דסלין בלאצ'או ואקאלו מקטה. מ.ס רמלה התבססה בצמרת, בזכות ניצחון 0:1 על מכבי עירוני נתיבות, משער של נאור אסרף. עירוני בית שמש רמה 1:4 גדול על הפועל שגב שלום, משערים של יונתן אליאס (צמד), שי מור ונמרוד שמש, הבלתי נגמר. לשגב שלום צימק כומיר טראבין.

מעבר לכך, הפועל אשקלון ובית"ר ע. קריית גת נפרדו ב-3:3 דרמטי. בנצי מושל, לישי ביטון ויהונתן לוי הבקיעו למקומיים, עילי אק, ברק מימון ונהוראי ביטון הבקיעו לקריית גת. הערב יתקיימו ארבעה משחקים נוספים, כאשר מ.כ שדרות תארח בביתה (19:00) את הפועל ירוחם, הפועל אשדוד תפגוש בסינתטיקו (19:45) את בני אילת, מכבי באר יעקב של ניסן יחזקאל תפגוש ב-20:15 את מכבי שעריים וב-20:45 מכבי באר שבע תנסה לגרד נקודה ראשונה מול מ.כ ערד.

מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)מ.ס שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

מוליכת הטבלה: בית"ר נהריה, עם 12 נקודות. הקבוצה של מיכאל שושן לא מוותרת ונדמה כי תעשה הכל העונה בכדי לקטוף את התואר ולהעפיל לליגה א' צפון. מריק שמחייב בלט והתכבד בצמד שערים. אליה צדון, הקפטן, סגר פינה. אליאור סיידר רשם 85 דקות משחק. למכבי בני אבו סנאן, שהפסידה, כאמור, 3:1, צימק התוצאה איתמר ביטון.

במשחקים נוספים, מכבי אחווה שעב, שרודפת אחר נהריה, רשמה 0:4 חלק על מ.כ אחווה כפר מנדא, משערים של מוחמד אבו אל היג'א, עלי עוסמאן, אחמד טאהא ואחמד עכריה. הפועל דיר חנא הביסה 0:5 את הפועל בני בענה, משערים של מחמוד יוסף (צמד), עלי דוח'י, מידו אזולאי ומחמוד עלי.

מכבי איחוד בני אבטין רשמה 1:4 על בני מג'אר, משערים של מוחמד עמרייה (צמד), חאלד עמייה ותאמר זובידאת. למג'אר צימק עלי חמדאן. הפועל בני עין מאהל רשמו 1:6 על מ.כ שפרעם משערים של מוחמד סלימאן (שלושער), אמיר טרביה (צמד) ומג'ד אלדין אבו לי. מוחמד נג'מי צימק. בני ממב"ע רשמה 1:2 על איחוד בני סמיע משערים של ניל פ'חר אלדין ועידן בנימין. ינאל פלאח צימק.

מעבר לכך, בדרבי בין מכבי בני ג'דיידה מכר להפועל בני ג'דיידה מכר, הקבוצה המארחת, מכבי, רשמה ניצחון בדמות 0:2 משערים של אמיר סואן ועהד מלחם. צמד השערים נפלו בדקות הסיום של ההתמודדות. הפועל ראתה שלושה כרטיסים אדומים. הערב יינעל המחזור, כאשר מ.ס צעירי כפר מנדא תארח את הפועל כאוכב (כפר מנדא חדש, 15:45).

ליגה ב' צפון ב'

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

מוליכת הטבלה: מ.ס טירת הכרמל, עם 12 נקודות. הקבוצה של שחר סימן טוב קורעת כל שעומד בדרכה. הפעם, ניצחה, בפעם הרביעית ברציפות, את מ.כ כבביר, בתוצאה 0:5, משערים של ראמי עלי, בן כוואז, שלומי סויד, תומר אסוס ואלחנן יאיר. איחוד בני באקה, שרודפת אחר טירת הכרמל, הסתפקה ב-0:1 על הפועל דליית אל כרמל, העולה החדשה, משער של קייס אסעד.

מ.כ אור עקיבא, במדיה משחק ערן לוי, חזרה לחייך, עם ניצחון בדמות 2:4 על הפועל רמות מנשה מגידו, זאת משערים של בן אל משה, אסף ויזמן, עדן ימהרן ושלו אדרי. מן העבר השני, הבקיעו ישי מזיג ודולב קורננברג. הפועל בני ערערה עארה רשמה 1:2 על מ.ס בני קלנסווה מצמד שערים של ראם ג'והג'אה. אלי לוי קבע 0:1 למקומיים, בשער שלא הספיק כלל.

בית"ר חיפה הביסה 1:7 את מכבי אחי איכסאל, משערים של מוחמד כבהה (שלושער), נדב דטנר (שלושער) והיתם מחאג'נה. פאדי דראושה, מנגד, הבקיע ראשון בהתמודדות. מ.ס צעירי כפר כנא, ממשיכה במסע ההתאוששות שלה מהורדת הליגה וניצחה היא 1:2 את מ.כ צופי חיפה, משערים של עלאא אבו סעדא ועומר סעיד. אורן יצחק צימק. באותה תוצאה ניצחה מ.ס צעירי חיפה את מ.ס כדורגל משהד, משערים של אביב זדה ולירן בסיס. אדוארדו אתנס רבקו צימק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */