תסכול בהפועל י-ם: יש לחץ, צריך ניצחון ראשון

תסכול גדול בהפועל ירושלים אחרי עוד הפסד, השישי העונה והלחץ נותן את אותותיו על הקבוצה של זיו אריה שלא מצליחה לצאת מהמשבר מתחילת העונה, זאת אחרי 1:0 לטבריה אמש (שבת). על עמדת המאמן אף אחד בירושלים לא מדבר, כולם באמונה שזיו אריה הוא לא הבעיה אלא הפתרון, בטוחים שאיתו אפשר יהיה לשנות את המצב.

גורם במועדון אמר ל-ONE: "הקבוצה באופן כללי מאוד לחוצה. אנחנו יודעים שרק ניצחון ראשון יפיג את הלחץ ועד שזה יקרה נצטרך לעבוד מאוד קשה". הפועל ירושלים לחוצה ויש מקום לדאגה, הקבוצה לא משחקת טוב והסגל לא עומד בלחץ ובציפיות, בתוך חדר ההלבשה מדברים על הזדמנויות ומצבים במהלך המשחק אתמול מול טבריה, אבל יודעים שכרגע זה נתפס בגדר של דיבורים בלי תכלס.

בירושלים אומרים: "שלטנו במשחק, ספגנו גול מאיבוד כדור והדיפה רעה וזה חבל. זה מעצים את הלחץ, הקבוצה ניסתה, שיחקה טוב, והכדור פשוט לא נכנס. אנחנו מאוכזבים מאוד מעצמנו ובתחושות של תסכול. אנחנו יודעים איך הקהל שלנו שלא מפסיק לעודד ולתמוך 90 דקות מרגיש עכשיו, הם מאוכזבים ובצדק. עברנו כמועדון תקופות קשות מאלו. השחקנים והצוות המקצועי מאמינים בעצמם. חדר ההלבשה מגובש וחזק".

זיו אריה (חג'אג' רחאל)

עכשיו יש לזיו אריה את הזמן לנצל את פגרת הנבחרת כדי להרים את השחקנים שלו ועיקר את היכולת המקצועית הקבוצתית. במועדון מאמינים ביכולת של המאמן לעשות את השינוי כפי שמסביר גורם במועדון: "כולנו דרוכים, מוטרדים מאוד מהתוצאות עד היום, נחושים לשנות ומאמינים ביכולת לשנות את המצב".

בהודעה רשמית לאוהדים בצל התוצאות האחרונות, הנהלת הקבוצה מסרה: “אוהדות ואוהדים יקרים, גם עלינו עברה אתמול בלילה נסיעה ארוכה, עצובה ומלאת מחשבות מנוף הגליל. לא כך קיווינו לפתוח את העונה, ולא דמיינו שנהיה במצב כל כך חמור. שום נסיבות מקלות לא מתקבלות בהבנה מול פתיחה כל כך חלשה”.

“ההרגשה היא שהקבוצה לא משחקת טוב, הרבה שחקנים רחוקים מאד מיכולת השיא שלהם ושבכל משחק קורה משהו לא מחויב המציאות שגורם לנו להפסיד גם אם "הגיע לנו" יותר. ובמקביל, קול אחר בראש מזכיר שככה זה הרגיש גם בפתיחת 3 מ-4 העונות האחרונות שלנו בליגת העל. ואז התחלנו לנצח והכל נראה אחרת”.

אוהדי הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

“כמובן שאנחנו עסוקים בשאלה האם יש קשר בין פתיחות העונה החלשות, וגם בקיץ האחרון זה היה נושא השיחה המרכזי. על זה נצטרך לתת את הדעת לקראת העונה הבאה. כרגע כל מה שמעניין הוא איך לצאת מהמשבר ולהתחיל להביא נקודות. למרות הכל, אנחנו 4 נק' נכון להבוקר מהקו האדום - שום דבר לא אבוד ויש זמן לתקן”.

“נכון שקשה להגיד את זה אחרי 6 הפסדים, אבל הסגל שלנו הוא סגל טוב ששווה הרבה יותר. המערכת המקצועית והניהולית שלנו היא אותה מערכת שהביאה אותנו לליגת העל, ביססה אותנו כקבוצה לגיטימית בליגה והביאה אותנו לפלייאוף העליון. יש לנו ניסיון רב במצבים כאלה, ואת האנשים האיכותיים והנכונים ביותר להוציא אותנו לדרך חדשה”.

“מה שהוציא אותנו בעבר ממשברים כאלה הוא תמיכה במערכת ואמונה בדרך - ואנחנו מאמינים שגם הפעם זה בדיוק מה שיקרה. אנחנו משוחחים באופן תדיר עם אורי ושי, מנסים לחשוב ביחד על פתרונות, עוקבים באופן שוטף אחרי הנעשה בקבוצה, ויכולים להבטיח לכם שהכל מתנהל בצורה מקצועית, שקולה, תוך מחשבה רבה, בדיוק כפי שהתנהל עד היום”, הוסיפו במועדון.

שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

“אנחנו שומעים את הקולות שקוראים להוציא עוד כספים לאור המצב. אנחנו כמובן מבינים אותן, והמשמעות של ירידת ליגה ברורה לכולנו. זו בדיוק הסיבה שהגדלנו אף יותר את הגירעון בשביל להביא את מתן חוזז כחיזוק. חשוב להדגיש שעוד לפני כן, התקציב שנבנה הוא עם הגירעון הגדול בתולדותינו ועדיין שם אותנו בתחתית טבלת התקציבים של הליגה”.

“הגדלה נוספת של ההוצאות תביא אותנו בהכרח לתקציב נמוך עוד יותר בעונה הבאה, ולא יאפשר לנו להיות תחרותיים בליגת העל. כל שקל שיוצא העונה הוא שקל פחות בתקציב העונה הבאה, וכבר עכשיו אנחנו במצב גבולי מאוד - כמובן שנשמח לכיוונים למקורות הכנסה נוספים שיאפשרו לשנות את זה”.

אז מה עכשיו?

“הסגל הקיים הוא הסגל שאיתו נשחק, לפחות עד חלון ינואר. הוא סגל טוב, שבהחלט אמור להתחיל לנצח ולטפס בטבלה. הצוות המקצועי, שהביא הצלחות גדולות ב-6 העונות האחרונות, גם הוא כאן בשביל להצליח גם העונה. הביקורת שלכם חשובה, לרוב נכונה, ותילקח בחשבון בהחלטות עתידיות, אבל כרגע כולנו צריכים להיות עם מטרה אחת - להתאחד מאחורי הקבוצה ולדחוף אותה למעלה”.

“רובכם מכירים אותנו מהיציע, לפחות אחד מאיתנו, ותמיד מוזמנים לפנות ולדבר. הבקשה היחידה שלנו מכם - תמשיכו לתמוך בקבוצה ולתת לה רוח גבית, בדיוק כמו שעשיתם עד היום. שיהיה לכולנו חג שמח, בתקווה שנחזור מהפגרה עם רוח חדשה ונחזור ליהנות מהקבוצה שלנו”, סיכמו.