יום שני, 06.10.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

מכבי פ"ת תצא לדימונה, בני יהודה עלתה סיבוב

המלאבסים יפגשו בגביע המדינה את הקבוצה מליגה א', מסאי דגו וחניכיו העפילו אוטומטית יחד עם שלוש קבוצות. וגם: הרצליה מול עכו. כל תוצאות ההגרלה

|
מכבי פתח תקווה חוגגת (ראובן שוורץ)
מכבי פתח תקווה חוגגת (ראובן שוורץ)

העונה אמנם רק התחילה, אבל אנחנו כבר בפתחו של סיבוב ז’ בגביע המדינה, אליו מצטרפות קבוצות הליגה הלאומית שנכנסות אל מעגל המשחקים, כשבשעה זו נערכת ההגרלה על מנת לקבוע את המפגשים, רגע לפני שגם מועדוני ליגת העל יצטרפו. ההגרלה הועברה בשידור חי כאן באתר.

המשחקים יתקיימו בין ה-27 ל-30 באוקטובר, כשלמעשה ארבע קבוצות מהליגה הלאומית העפילו ללא משחק, על פי ההגרלה. מי שהגרילו היו דני בונדר, מאמן נבחרת הנערים עד גיל 16, ובירם כיאל עוזרו של המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, בוני גינצבורג. שני משחקים בסיבוב הקודם הופסקו וביום רביעי ייקבעו העולות בבית הדין. נציגה אחת מליגה ג׳ (ירכא).

ארבע הקבוצות הן: מכבי יפו, בני יהודה, הפועל כפר שלם והפועל כפר סבא.

תוצאות הגרלת סיבוב ז' בגביע המדינה

שאר ההגרלה:

מכבי בני ג’דידה מכר – הפועל רעננה
מכבי הרצליה – הפועל עכו
עירוני מודיעין – מכבי אחי נצרת
השרון נתניה/בני יפו אורתודוכסים – מ.כ ירושלים/מג׳ד אל כרום
הפועל עפולה – מכבי אתא ביאליק
מ.ס דימונה – מכבי פתח תקווה
מ.כ הפועל ירכא – מכבי קריית גת
מ.כ ירמיהו חולון – הפועל נוף הגליל
הפועל אום אל פאחם – מ.ס קריית ים
שמשון תל אביב – מ.ס כפר קאסם
מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני כרמיאל
הפועל חדרה – מ.כ שדרות
מ.כ כפר סבא – הפועל ראשון לציון
עירוני אשדוד – הפועל רמת גן

שחקני בני יהודה. יתחילו את המסע בסיבוב חשחקני בני יהודה. יתחילו את המסע בסיבוב ח' (שחר גרוס)
