"אנחנו שמחים מאוד לצאת לפגרה בטעם מתוק"

סיפוק גדול במועדון ספורט אשדוד. אחרי הניצחון החשוב על הפועל קריית שמונה במחזור הקודם, החבורה של חיים סילבס חזרה לאצטדיון הי”א בידיעה שניצחון על מכבי בני ריינה יתן דחיפה משמעותית לקראת ההמשך והיא עשתה זאת בגדול עם ניצחון חלק 0:2. שלוש הנקודות היקרות הקפיצו את אשדוד לחלק העליון של הטבלה ואחרי הפגרה היא תפגוש את בית"ר ירושלים.

“ניצחון חשוב מאוד, מגיע שאפו לכל השחקנים”, אמרו בעיר הנמל, “דיברנו כל השבוע כמה חשוב לחזור לנצח בבית ולצאת לפגרה בטעם מתוק ואנחנו שמחים שככה יצא. היו הרבה דברים טובים שניקח להמשך ודברים שנהיה חייבים לשפר לקראת המשחק נגד בית"ר בחזרה מהפגרה. חבל שאדיר לוי נפצע כי זה העיב מאוד בסוף, נקווה שהוא יהיה בסדר”, סיכמו.

במועדון החמיאו לחיים סילבס על ניהול המשחק וההכנה הטקטית לפני, שהובילו לשני ניצחונות רצופים, דבר שלא זוכרים באשדוד הרבה זמן. סילבס היה מרוצה מהעמידה של חניכיו ובעיקר היה מרוצה ממשחק הגנה והיכולת של החמישייה האחורית, שהצליחו לשמור על רשת נקייה והשוער קרול נימצ'יצקי אחרי היכולת החלשה נגד הפועל תל אביב חזר לעצמו והציל את בעיטת הפנדל של מוחמד שכר.

חיים סילבס (שחר גרוס)

יוג'ין אנסה, ז'אן פלורן באטום שכבש את השער הראשון ואורי עזו שנכנס במחצית השנייה וכבש שער מרהיב, קיבלו מחמאות רבות, “הגול של עזו חשוב מאוד לביטחון שלו, אם הוא יעשה את הדברים כמו שאנחנו רוצים, נהנה ממנו הרבה יותר מבעונה שעברה”, אמרו בקבוצה.

הדאגה הגדולה באשדוד היא פציעתו של אדיר לוי, שנפצע במחצית השנייה אמש והורד על אלונקה כשהוא ממרר בבכי. החשש בקבוצה שלוי בן ה-23 סובל מקרע באחת מרצועות הברך וקרע במיניסקוס שיכול לסיים לו את העונה מוקדם מאוד מהצפוי. לוי עבר את הצילום וימתין לאבחנה.