יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אנחנו שמחים מאוד לצאת לפגרה בטעם מתוק"

סיפוק באשדוד אחרי ה-0:2 על ריינה: "שאפו לשחקנים". על עזו: "אם יעשה את הדברים שאנו רוצים, נהנה ממנו יותר משנה שעברה". המתנה לאבחנת אדיר לוי

|
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

סיפוק גדול במועדון ספורט אשדוד. אחרי הניצחון החשוב על הפועל קריית שמונה במחזור הקודם, החבורה של חיים סילבס חזרה לאצטדיון הי”א בידיעה שניצחון על מכבי בני ריינה יתן דחיפה משמעותית לקראת ההמשך והיא עשתה זאת בגדול עם ניצחון חלק 0:2. שלוש הנקודות היקרות הקפיצו את אשדוד לחלק העליון של הטבלה ואחרי הפגרה היא תפגוש את בית"ר ירושלים. 

“ניצחון חשוב מאוד, מגיע שאפו לכל השחקנים”, אמרו בעיר הנמל, “דיברנו כל השבוע כמה חשוב לחזור לנצח בבית ולצאת לפגרה בטעם מתוק ואנחנו שמחים שככה יצא. היו הרבה דברים טובים שניקח להמשך ודברים שנהיה חייבים לשפר לקראת המשחק נגד בית"ר בחזרה מהפגרה. חבל שאדיר לוי נפצע כי זה העיב מאוד בסוף, נקווה שהוא יהיה בסדר”, סיכמו. 

במועדון החמיאו לחיים סילבס על ניהול המשחק וההכנה הטקטית לפני, שהובילו לשני ניצחונות רצופים, דבר שלא זוכרים באשדוד הרבה זמן. סילבס היה מרוצה מהעמידה של חניכיו ובעיקר היה מרוצה ממשחק הגנה והיכולת של החמישייה האחורית, שהצליחו לשמור על רשת נקייה והשוער קרול נימצ'יצקי אחרי היכולת החלשה נגד הפועל תל אביב חזר לעצמו והציל את בעיטת הפנדל של מוחמד שכר. 

חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)

יוג'ין אנסה, ז'אן פלורן באטום שכבש את השער הראשון ואורי עזו שנכנס במחצית השנייה וכבש שער מרהיב, קיבלו מחמאות רבות, “הגול של עזו חשוב מאוד לביטחון שלו, אם הוא יעשה את הדברים כמו שאנחנו רוצים, נהנה ממנו הרבה יותר מבעונה שעברה”, אמרו בקבוצה. 

הדאגה הגדולה באשדוד היא פציעתו של אדיר לוי, שנפצע במחצית השנייה אמש והורד על אלונקה כשהוא ממרר בבכי. החשש בקבוצה שלוי בן ה-23 סובל מקרע באחת מרצועות הברך וקרע במיניסקוס שיכול לסיים לו את העונה מוקדם מאוד מהצפוי. לוי עבר את הצילום וימתין לאבחנה.

