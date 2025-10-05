דרך חדשה: טסלפפה חתם לשנתיים במכבי יבנה

מכבי יבנה מצאה לעצמה מאמן חדש. במועדון הוחלט היום (ראשון) שמי שיוביל מעתה והלאה את קבוצת הבוגרים מליגה א׳ יהיה עופר טסלפפה, המאמן בן ה-54. חתימתו של טסלפפה מגיעה לאחר הפרידה מסתיו אלימלך, שבמשחקו האחרון הפסיד 2:0 למכבי קריית גת. טסלפפה חתם באמצעות נציגו, אורן יחזקאל.

עופר טסלפפה חתם על חוזה של למעלה מ-16 אלף שקלים בחודש, כולל רכב צמוד, לעונה הנוכחית (2025/26) ולעונה הבאה – 2026/27, כשהמטרה, אם לא העונה הזו, להוביל את מכבי יבנה, לכל הפחות, לליגה הארצית, שצפויה להיות הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, כשתחילה אמורה להיות מאושרת בידי הנהלת ההתאחדות לקראת עונת המשחקים 2027/28.

אמש (מוצאי שבת) נצפה טסלפפה באימון מכבי יבנה, יחד עם שלושה שחקנים חדשים, שצפויים להחליף ראש בראש מי מאלו הקיימים, על מנת לא לחרוג את תקרת השכר של הבקרה התקציבית. השחקנים שהופיעו הם יובל בן עמי (24, מגן ימין), קובי מור (32, מגן שמאל) ועידו דוידוב (30, קשר), שלושה שאם יחתמו רשמית יהוו עוגן בקבוצה החדשה של טסלפפה.

כזכור, טסלפפה אימן בהפועל ראשון לציון ובמכבי יפו בין השנים 2024-2025, אך הוא פוטר. במרוצת השנים, אימן בהפועל קטמון ירושלים, עמה עלה לליגה הלאומית, אימן בסקציה נס ציונה, עמה עלה לליגת העל, וכך גם בהפועל פתח תקווה, עמה עלה לליגת העל.

ניסוי הכלים הראשון של טסלפפה יהיה במסגרת המחזור החמישי בליגה א׳ דרום, כשתצא מכבי יבנה לספורטק צפון בתל אביב, שם יפגוש עם קבוצתו החדשה את שמשון פזטל תל אביב. נכון להבוקר (ראשון), טרם נקבע מועד המשחק (מיקום ושעה). באם שמשון תפסיד, ייתכן ובמערכת יחליטו כי חי אבייב יפנה מקומו. שמו שם דור לי עלה בין המועמדים להחליפו, אם וכאשר.