מסיניו הגיע: השער של אסטבאו הוא רק ההתחלה

כאשר זומן לראשונה לסגל נבחרת ברזיל באוגוסט 2024, עצבן מאוד אסטבאו וויליאן את אליסון. הילד החצוף, שהיה אז בן 17, פרץ לאימון והתחיל לבעוט לשער ללא הפסקה. “עוד לא התחממתי, חכה קצת”, ביקש כוכב ליברפול, אבל לחלוץ לא היה אכפת. הוא המשיך, הבקיע הרבה יותר לטעמו של השוער. ואם זה לא מספיק, הוא גם העיר לו בהלצה: “בקרוב ניפגש בפרמייר ליג, ושם אוכל לעשות את זה שוב”.

כבר אז ידע אסטבאו שהוא בדרך לצ'לסי. המועדון הכחול רכש אותו מפלמייראס עוד ביוני אשתקד, אבל העסקה הזו הייתה יכולה לצאת לפועל רק אחרי יום הולדתו ה-18. אז אתמול (שבת) הוא התכבד לשחק לראשונה נגד ליברפול בסטמפורד ברידג'. התוכנית לפגוש את אליסון לא יצאה לפועל, הפעם בגלל פציעתו של השוער, ואסטבאו התמודד מול גיורגי ממרדאשווילי הגיאורגי שפתח במקומו. זה לא שינה דבר, ואת השער שלו הוא הבקיע באופן הדרמטי ביותר.

החבורה של ארנה סלוט התרגלה לכבוש שערי ניצחון מאוחרים בחמשת המחזורים הראשונים של העונה, אבל אז הקערה התהפכה. לפני שבוע היא ספגה בזמן פציעות והפסידה לקריסטל פאלאס, ואתמול זה קרה לה שוב בלונדון בדקה ה-95. אסטבאו, שנכנס למגרש רק 20 דקות קודם לכן, הגיע בתזמון מושלם לכדור הרוחב של מארק קוקורייה, שלח אותו פנימה וגרם לפרץ שמחה בלתי נשלח על הספסל הביתי. המאמן אנצו מארסקה אפילו ספג כרטיס אדום על חגיגות מוגזמות, אבל הוא לא יצטער על כך יתר על המידה. היה זה ניצחון מכונן ומרגש שעשוי לשנות מהותית את המומנטום של צ'לסי.

אסטבאו מודה למארק קוקורייה (IMAGO)

לא קל לדמיין עיתוי טוב יותר להבקיע את שער הבכורה בליגה האנגלית. הברזילאי ניצח את האלופה, ולא היה ראוי ממנו, כי הוא ביקש את הכדור ויזם ללא פחד מאז החליט מארסקה לשלב אותו כמחליף. במידה לא מבוטלת, הוא לקח על עצמו את התפקיד של קול פאלמר שנעדר בגלל פציעה. כמו איש הקרח של צ'לסי, הוכיח את עצמו אסטבאו כשחקן שמסוגל להתעלות ברגעים המכריעים מול היריבות החזקות ביותר. משעשע להיזכר, אם כך, כי בברזיל מתחו עליו ביקורת בגלל שהוא לא עשה זאת במדי פלמייראס.

יש בזה משהו מגוחך, אבל העניין הוא כי הציפיות מאסטבאו היו אסטרונומיות מאז פורסמה אודותיו כתבה מחמיאה בהיותו בן 10 באקדמיה של קרוזיירו. היכולת הטכנית של הילד הקסימה עד כדי כך שהוא הוגדר כדבר הגדול הבא כבר אז. נייקי מיהרה להחתימו על חוזה חסות מקצועני, והפכה אותו באופן טבעי לכדורגלן הצעיר ביותר שעשה זאת אי פעם. במשך שנים, דיברו עליו בארץ הסמבה כדריבליסט המוכשר ביותר שהופיע מאז ניימאר. פלמייראס הייתה גאה ונלהבת מאוד "לגנוב" אותו בנסיבות שנויות במחלוקת ב-2021, והתוצאות היו מרהיבות, כולל שלושער לרשת סאו פאולו בגמר אליפות ברזיל עד גיל 16.

אז המאמן הפורטוגלי אבל פריירה העניק לו את הבכורה עוד בהיותו בן 16, בשלהי 2023. חודשים ספורים לאחר מכן, הגיע השער הראשון, שנכבש באופן אירוני נגד ליברפול – רק זו האורוגוואית ממונטבידאו במסגרת גביע ליברטדורס. בעודו מלהטט באגף הימני עם כדרורים נפלאים ושולח כדורים מסובבים למסגרת ברגלו השמאלית החזקה, ההשוואות לליאו מסי הצעיר היו טבעיות. למעשה, הכינוי ‘מסיניו’ הודבק אליו כבר מזמן, והנער עצמו אוהב זאת מאוד כי הוא מעריץ את הפרעוש והשאיפה הגדולה היא לשחק בברצלונה.

ניימאר, לואיס סוארס וליאו מסי. אסטבאו גדל עליהם (רויטרס)

“זה החלום. גדלתי על מסי, ניימאר ולואיס סוארס. זו הקבוצה שלי, אני צופה בכל משחקיה, ואני משתוקק גם להכיר את העיר. את הסרטונים של מסי אני רואה במחשב כל יום. הוא המגדלור עבורי, ואני אפילו לא יודע להסביר את זה במילים. כל מה שהוא עושה פנומנלי”, הוא הכריז ללא היסוס, ודחה בתוקף את אלה שטענו כי ברזילאי לא צריך להעריץ ארגנטיני. “זו לא יריבות. ארגנטינה היא המראה של ברזיל”, הוא קבע.

בנסיבות אחרות, ייתכן כי בארסה הייתה מביעה בו עניין רב, אבל הפריצה המטאורית של לאמין ימאל והבעיות הכלכליות הפכו את הסוגייה ללא רלוונטית מבחינת ה’בלאוגרנה’. אז מועדונים אחרים רבו עליו בתחילת 2024, ובאיירן מינכן הייתה המתחרה המרכזית של צ'לסי. החלטתו של מסיניו להעדיף את סטמפורד ברידג' לא הייתה טריוויאלית לנוכח העובדה כי טוד בוהלי קונה כל מה שזז, והדרך לסגל הראשון עלולה להיות חסומה עבור צעירים רבים שנודדים בהשאלות. אלא שהוא השתכנע כי זה הפרויקט הנכון עבורו. מיד אחרי החתימה, הוא אף חגג שער בליגה הברזילאית בתנועה המזוהה עם פאלמר. “דיברנו, והוא אמר לי שנעשה דברים גדולים ביחד”, סיפר אסטבאו.

אסטבאו וקול פאלמר. יעשו דברים גדולים ביחד? (IMAGO)

השער המדובר נכבש נגד ז'ובנטודה הצנועה, וזה הדפוס עליו נשפכה על אסטבאו ביקורת בתקשורת הברזילאית. לקראת גביע העולם למועדונים ביוני האחרון, כתב העיתונאי פאולו ויניסיוס קואליו: “הוא מבקיע רק מול הקטנות. אין לו שערים נגד סנטוס, קורינתיאנס, סאו פאולו, פלאמנגו או בוטאפוגו”. המדגם אמנם לא היה מייצג, אבל אוהדי פלמייראס ציפו למתנת פרידה הולמת מנער הזהב שלהם לקראת המעבר לאנגליה. הטורניר החדשני (והמיותר) של פיפ"א היה האחרון שלו בחולצה הירוקה לפני שהוא עשה את דרכו לאירופה. רצה הגורל, וברבע הגמר פגשה פלמייראס דווקא את צ'לסי, במה שהפך לאירוע פיקנטי במיוחד עבור אסטבאו.

האם ידיח את המועדון הבא שלו? או אולי לא יהיה חזק מספיק מנטלית כדי להתמודד עם הסיטואציה? אלו השאלות שהעסיקו את ברזיל לקראת המפגש, ואסטבאו הראה עד כמה מטופש היה להטיל בו ספק. הוא היה השחקן המצטיין על המגרש, והבקיע שער אדיר בבעיטות מזווית קשה שהותירה את השוער רוברט סאנצ'ס עם פה פעור. הביצוע הזה קבע 1:1, ופלמייראס לא הייתה רחוקה מלהשלים מהפך, אך המזל לא היה לצידה, והיא הפסידה בגלל שער עצמי. כך הסתיימה דרכו של אסטבאו בפלמייראס באקורד אישי נהדר, ואחרי שריקת הסיום הוא החליף חולצות עם פאלמר.

ואולי לברזילאים צעירים אחרים אין מקום בסגל המנופח של צ'לסי, אבל מסיניו בן ה-18 לא יצא להשאלה. זו ממש לא הייתה התוכנית עבור שחקן שאמור להיות כוכב ברמה העולמית הגבוהה. במחזור השני בפרמייר ליג פתח אסטבאו בהרכב ובישל בפריצה סוחפת את השער של אנסו פרננדס בניצחון 1:5 באצטדיונה של ווסטהאם. הביטחון העצמי שלו לא יודע גבול, החוצפה החיובית מדבקת, וכמעט כל נגיעה שלו בכדור גורמת להתלהבות ביציעים. הוא פשוט שחקן שכיף לראות, והתרגילים שהוא ממציא נוטים להיות תכליתיים לטובת הקבוצה.

אסטבאו מכניע את רוברטו סאנצ'ס במדי פלמייראס (IMAGO)

אז אתמול הגיע השער הדרמטי מול ליברפול שהעניק לאסטבאו את הכותרות הגדולות הראשונות בממלכה. אם תהיה לכך המשכיות, צ'לסי ממש לא תצטער על 34 מיליון אירו ששולמו תמורתו. הבונוסים שאמורה לקבל פלמייראס נאמדים בכ-23 מיליון אירו נוספים, אבל גם כך מדובר בסכום נמוך אם אסטבאו ימצה את הפוטנציאל. “אני רוצה להיות הכי טוב בעולם”, הוא אומר, ואליסון בוודאי יעדיף לפגוש אותו בנבחרת ולא כיריב בפרמייר ליג.