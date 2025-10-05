"וירץ ואיסאק מביכים, סלאח לא יכול לפגוע בדלת"

בתחילת העונה כולם הגדירו את ליברפול כווינרית בלתי רגילה, אבל לפתע יש סדקים רבים במכונה של ארנה סלוט והאדומים הפסידו אמש (שבת) 2:1 עמוק בתוך תוספת הזמן לצ’לסי, ובכך הם איבדו את הפסגה בליגה האנגלית לארסנל, שניצחה במשחק שלה את ווסטהאם.

באנגליה ביקרו בחריפות את ליברפול: “ליברפול במשבר”, זעקו ב’דיילי מייל’. “פלוריאן וירץ ואלכסנדר איסאק לא התחברו בכלל עדיין וזה בשפה עדינה הם מביכים עד כה מאז שהם הגיעו לליברפול, ובשפה לא עדינה מוחמד סלאח לא יכול לפגוע בדלת”.

המייטי רדס הפסידו שלושה משחקים ברצף, לקריסטל פאלאס בתוספת הזמן, לגלאטסראיי בליגת האלופות ולצ’לסי גם כן בתוספת הזמן, ושלושה הפסדים ברציפות זה דבר שלא קרה עדיין לארנה סלוט כמאמן הקבוצה, והוא היה מאוכזב בסיום.

שחקני ליברפול שבורים (IMAGO)

סלוט אמר בסיום: “אחרי שהשגנו שוויון היינו טובים וחיכיתי שנכבוש את השני, אבל זה יכול היה ללכת לכל כיוון וזה הלך לכיוון שלהם. זה פרטים קטנים שמכריעים, גם כאן וגם נגד פאלאס יצרנו יותר מצבים מהיריבה, אבל האמת היא שכבשנו בסוף רק שער אחד בשני המשחקים הללו והיריבה כבשה שניים”.

בצד השני חגיגות גדולות, כאשר המאמן אנזו מארסקה ביצע ספרינט אדיר לשחקנים שלו אחרי הגול והוא הורחק עם צהוב שני. מארק קוקורייה אמר בסיום: “אסטבאו עלה למשחק ראשון שלו נגד ליברפול והעלה את הקצב, הוא הכניס אופי. קשה לבוא מהספסל במשחק כזה והוא עשה את ההבדל”.