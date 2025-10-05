יום ראשון, 05.10.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
147-177מכבי פ"ת1
133-96מכבי הרצליה2
123-136מ.ס קריית ים3
119-156מ.ס כפר קאסם4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
321-117מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

"זה משחק שהיה יכול להיגמר בתוצאה 1:10"

במכבי פ"ת שמחים אחרי הניצחון הענק על יפו: "סוף סוף הכדורים נכנסו לנו". כהן ויהושע יצטרפו לצעירה, בקבוצה יערכו משחק פנימי. ורד יחתום היום

|
מכבי פתח תקווה חוגגת עם חוסה קורטס (ראובן שוורץ)
מכבי פתח תקווה חוגגת עם חוסה קורטס (ראובן שוורץ)

חמישה מחזורים לקחו למכבי פתח תקווה להראות שהיא הגיעה לליגה ואמש זה קרה ובגדול: החבורה של נועם שוהם, רמסה את מכבי יפו עם 1:6 מהדהד וסוף סוף התמקמה במקום הראשון (גם אם זמנית) והצדיקה את הטייטל: “המועמדת המובילה לעלות ליגה”.

זה היה ערב שעבד לחניכיו של נועם שוהם מההתחלה, כשבמועדון מדברים על כך שמה שעשה את ההבדל, היה ניצול המצבים: “זה משחק שיכול היה להיגמר אפילו 1:10. זה לא היה כוחות. כל משחק אנחנו מגיעים למלא מצבים וסוף סוף הכדורים נכנסו לנו”, אמרו במלאבס.

לא מעט שחקנים זכו למחמאות: שחקני הבית עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן בלטו, כשגם חוסה קורטס וסמואל אווסו רקדו על הדשא, כאשר מוחמד חט'יב שנכנס כמחליף וכבש צמד הוכיח מדוע הוא נחשב לאחד מחלוצי הליגה הלאומית הבכירים.

לירן חזן חוגג. סחט מחמאות (ראובן שוורץ)לירן חזן חוגג. סחט מחמאות (ראובן שוורץ)

כעת, פ"ת תזכה למנוחה, כאשר בשל פגרת הנבחרות והעובדה שעידו כהן וניב יהושע זומנו לנבחרת הצעירה של גיא לוזון, הקבוצה תשחק את משחקה במחזור הבא מול עירוני מודיעין, רק ביום רביעי הבא. בשל העובדה שרק המלאבסים יהיו בפגרה, לא צפויים להתקיים משחקי אימון ויהיה רק משחק אימון פנימי עם קבוצת הנוער בחמישי.

עידן ורד ביציע. יחתום היום (ראובן שוורץ)עידן ורד ביציע. יחתום היום (ראובן שוורץ)

הקשר עידן ורד, שכבר עבר את הבדיקות הרפואיות, צפוי לחתום היום רשמית על חוזהו ויזדקק לשבוע על מנת להיכנס לכושר. “אנחנו צריכים ניסיון בסגל הזה ועידן יביא את זה”, אמרו במועדון.

