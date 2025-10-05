"זה משחק שהיה יכול להיגמר בתוצאה 1:10"

חמישה מחזורים לקחו למכבי פתח תקווה להראות שהיא הגיעה לליגה ואמש זה קרה ובגדול: החבורה של נועם שוהם, רמסה את מכבי יפו עם 1:6 מהדהד וסוף סוף התמקמה במקום הראשון (גם אם זמנית) והצדיקה את הטייטל: “המועמדת המובילה לעלות ליגה”.

זה היה ערב שעבד לחניכיו של נועם שוהם מההתחלה, כשבמועדון מדברים על כך שמה שעשה את ההבדל, היה ניצול המצבים: “זה משחק שיכול היה להיגמר אפילו 1:10. זה לא היה כוחות. כל משחק אנחנו מגיעים למלא מצבים וסוף סוף הכדורים נכנסו לנו”, אמרו במלאבס.

לא מעט שחקנים זכו למחמאות: שחקני הבית עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן בלטו, כשגם חוסה קורטס וסמואל אווסו רקדו על הדשא, כאשר מוחמד חט'יב שנכנס כמחליף וכבש צמד הוכיח מדוע הוא נחשב לאחד מחלוצי הליגה הלאומית הבכירים.

לירן חזן חוגג. סחט מחמאות (ראובן שוורץ)

כעת, פ"ת תזכה למנוחה, כאשר בשל פגרת הנבחרות והעובדה שעידו כהן וניב יהושע זומנו לנבחרת הצעירה של גיא לוזון, הקבוצה תשחק את משחקה במחזור הבא מול עירוני מודיעין, רק ביום רביעי הבא. בשל העובדה שרק המלאבסים יהיו בפגרה, לא צפויים להתקיים משחקי אימון ויהיה רק משחק אימון פנימי עם קבוצת הנוער בחמישי.

עידן ורד ביציע. יחתום היום (ראובן שוורץ)

הקשר עידן ורד, שכבר עבר את הבדיקות הרפואיות, צפוי לחתום היום רשמית על חוזהו ויזדקק לשבוע על מנת להיכנס לכושר. “אנחנו צריכים ניסיון בסגל הזה ועידן יביא את זה”, אמרו במועדון.