אלונסו: אמבפה בועט הפנדלים, ויתר לוויניסיוס

ריאל מדריד כבר שכחה מהדרבי נגד אתלטיקו. לאחר שחגגה עם 0:5 על קייראט, הלבנים חזרו למסלול הניצחונות גם בליגה הספרדית עם 1:3 חשוב מאוד על ויאיריאל, במשחק בין הקבוצה שבמקום השני ולזו שבמקום השלישי ערב המחזור, בהתמודדות נאה במיוחד בסנטיאגו ברנבאו רגע לפני פגרת הנבחרות.

ויניסיוס כבש צמד, וקיליאן אמבפה איך לא הוסיף את השלישי, כאשר מנור סולומון לא שותף אצל הצוללת הצהובה. החדשות הרעות הגיעו מכיוון הכוכב הצרפתי שנפצע לקראת הסיום ובספרד מפרסמים שיש לו נקע קל בקרסול, אך שהוא יהיה בסדר ואפילו בכל זאת יחבור לנבחרת צרפת בפגרת הנבחרות שיש כעת. פורסם גם שפרנקו מסטנטואונו עם מתיחה בשריר.

צ’אבי אלונסו דיבר בסיום: “לאמבפה יש חוסר נוחות בקרסול, מסטנטואונו סובל מעומס קצת. נראה, אנחנו נעקוב אחריהם מרחוק כי הם ילכו לנבחרות שלהם כעת. ויניסיוס רשם משחק נהדר, אני שמח עבורו, אני אוהב לראות אותו מחייך ונהנה. היה משחק רציני מאוד, אנחנו צריכים להמשיך ככה. בלינגהאם נשאר כאן? הוא ימשיך להשתפר, אנחנו צריכים אותו בשיאו באוקטובר”.

אירוע די חריג קרה, כשאמבפה החליט לפרגן לוויניסיוס ולתת לו לבעוט פנדל, אותו הברזילאי סחט, למרות שוויני כבר היה עם גול בזמן הזה וקיליאן לא. אלונסו אמר: “בועט הפנדלים שלנו הוא אמבפה, אבל הם החליטו על המגרש שוויניסיוס יבעט ואין לי בעיה עם זה, אנחנו רוצים את זה. ויניסיוס שיחק טוב, הכי טוב שלו העונה? הוא היה מצוין גם נגד לבאנטה. צריכים את כולם, הוא שחקן מאוד חשוב למועדון הזה, הוא רשם משחק מעולה כאן”.

אז אחרי הפרגון, הברזילאי וצרפתי פרגנו אחד לשני גם ברשתות, כשאמבפה העלה תמונה של שניהם ורשם: “תמיד על הסירה שלך”, ואז ויניסיוס העלה את הפוסט של הצרפתי והוסיף: “אנחנו בזה ביחד, אח שלי”. אגב, הסקורר הצרפתי הוא השחקן הכי מהיר להגיע ל-40 שערים בריאל מדריד מאז לא אחר מאשר כריסטיאנו רונאלדו. שניהם עשו זאת בדיוק ב-42 משחקים.

לסיום, השבוע פורסם בספרד על מתיחות בין פדריקו ואלוורדה וכך שהוא לא רצה לעלות נגד קייראט, והשחקן הכחיש זאת בתוקף עם הודעה ארוכה מאוד ברשתות. לאחר הניצחון על ויאריאל, הקהל הריע לו יותר מכולם ובספרד נטען שהוא האחרון שעזב את כר הדשא מבין כל השחקנים, כשהוא גם נתן את החולצה שלו במתנה לאחד האוהדים ביציע.