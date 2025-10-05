יום ראשון, 05.10.2025 שעה 07:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"האווירה בטדי לא קיימת באף מקום, אין להסביר"

בבית"ר מרוצים מה-2:5 על הפועל פ"ת, בקבוצה יתנו דגש על האדומים. ביקורת על טבארש, מחמאות למוזי. מילה טובה במועדון על הטקס, וגם: ה"עונש" לשועה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

בבית״ר ירושלים סיימו באושר גדול את הניצחון על הפועל פתח תקווה אמש (שבת), שוב בעשרה שחקנים. בית״ר הייתה צריכה להתמודד על הדשא עם כל הלחץ שיש סביב הקבוצה, סביב הציפיות ממנה, אבל היא הוכיחה שהיא עשויה מהחומרים שאפיינו אותה גם בעונה שעברה, לא מוותרת עד הסוף, עם 18,000 אוהדים בטדי, לפתח תקווה לא היה סיכוי לנצח.

״האווירה בטדי זה משהו שלא קיים בשום אצטדיון, אוהדי בית״ר זה משהו שאי אפשר להסביר״, אומרים במועדון. ברק יצחקי התייחס ליחס של קומץ קטן של מספר אוהדים שמציקים לו ביציע המערבי: “אני לא מתייחס למה שקורה מאחוריי, אוהדים יכולים לצעוק כמה שהם רוצים. אני שומע אבל אני משתדל כמה שיותר לאטום את האוזניים ולא להתייחס”.

עוד אמר: “אני רוצה לציין את הקהל ביציע המזרחי, גם במערבי הייתה תמיכה בחלק מהמשחק, אבל המזרחי גם שאנחנו בפיגור ובעשרה שחקנים לא שמעת מלה מלה רעה, לא שמעת שריקות, גם בעונה שעברה במשחקים פחות חשובים הם ידעו לתמוך וזה הכוח שלנו, הם מבינים את זה, למרות שאני יודע שיהיו משחקים שלא יילך ויהיה שריקות בוז, אבל דווקא ברגעים האלה צריך לציין את התמיכה שלהם שקשה”. 

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

זה היה ניצחון של מחצית שנייה אדירה אך יחד עם זאת בבית״ר לא מתכוונים להתעלם מהיכולת במחצית הראשונה: ״זה משהו שניתן עליו את הדעת, לאורך זמן זה לא יחזיק, נמצא פתרונות״ אומרים בבית וגן. בקבוצה קיימת אכזבה גדולה מאילסון טבארש, הוא לא מצליח להתאקלם מקצועית, לא מצליח להשתתף במשחק של בית״ר בעמדה הכי חשובה על הדשא. ״אנחנו מודעים לביקורת על טבארש, יש לנו ביקורת עצמית ואנחנו ערים למצב. הוא עכשיו יוצא למשחקי הנבחרת, מקווים שהיכולת שלו תשתפר״, אמר גורם במועדון. 

אגב, אם לא תהיה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת של טבארש, לא מן הנמנע שהוא יתבקש לחפש קבוצה בחלון העברות של ינואר. ברק יצחקי הוכיח אתמול שהוא יכול לעמוד שוב ושוב בלחץ של טדי, לרדת למחצית בפיגור אחרי החמצת פנדל, לא דבר פשוט, אבל יצחקי החליט להרגיע את השחקנים בחדר הלבשה, הוא ביצע שלושה חילופים בחצי, לא משהו שבשגרה וקיבל בענק בחזרה על הדשא. 

עומר אצילי נהנה (אורן בן חקון)עומר אצילי נהנה (אורן בן חקון)

קאלו, עדי יונה ומוזי כמובן, הפכו את בית״ר לקבוצה מאיימת יותר ביחד עם אצילי, יצחקי עבר למשחק מעברים קטלני שהסתיים בניצחון מזהיר. ״יש ביצחקי שקט וביטחון וזה מחלחל לשחקנים, במחצית הוא שאל ״מי שלא חושב שאפשר להפוך את התוצאה שיגיד לי, זה בסדר, אני יכול לעשות עוד חילופים״, אף אחד לא פצה פה, כולם האמינו שאנחנו מנצחים״ אומרים בבית״ר. 

ברק אברמוב וכפיר אדרי יצאו מחויכים מטדי, הם קיבלו המון מחמאות על הטקס לציון ה 7.10, ״זה באמת בסוף יותר חשוב מהכל״ אמר אברמוב לאנשים שבירכו אותו על הטקס. שאפו לכפיר אדרי, הדובר אסף נחום, הגר אוחנה וכל צוות המדיה על אירוע מרגש ומצמרר. לסיום, הנתון שמטריד את אנשי בית״ר הוא כמות האדומים שהקבוצה סופגת מתחילת העונה. ארבעה אדומים בשישה משחקים זה יותר מידי: ״נטפל בזה״, אומרים בבית״ר. 

טימוטי מוזי (אורן בן חקון)טימוטי מוזי (אורן בן חקון)

ירדן שועה שספג צהוב שני על מחיאות כפיים לשופט לא יעמוד לוועדת משמעת, בבית״ר יסתפקו בסנקציה חברתית, משהו כמו ארוחת בוקר ובסגנון הזה, ושיחה נוקבת עם יצחקי. השחקנים חיבקו ועודדו את שועה בסיום המשחק, בבית״ר מבינים שירדן בתקופה לחוצה ורוצים להחזיר אותו לעניינים בלי לייצר עוד דרמות, בסוף כולם מבינים שהוא נכס אדיר למועדון וככה רואים את זה בבית וגן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */