32 דק' לבריבו, פילדלפיה אלופת העונה הסדירה

העונה הסדירה ב-MLS מתקרבת לסיום ועוד שנייה אנחנו בפלייאוף שם, והלילה (בין שבת לראשון) שוחקו מספר משחקים, כשביניהם אחד הנציגים שלנו באמריקה עלה על הדשא. פילדלפיה יוניון ניצחה 0:1 את ניו יורק סיטי, כאשר תאי בריבו עלה מהספסל ושיחק בסך הכל 32 דקות.

בעקבות הניצחון הזה, הקבוצה של החלוץ הישראלי הבטיחה באופן רשמי את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה בדרך לפלייאוף. פילדלפיה עם 66 נקודות, ארבע נקודות יותר מסינסנטי שבמקום השני, כשנותר עוד משחק אחד לשחק עבור רוב הקבוצות, למעט כאלו עם משחק השלמה כזה או אחר.

בריבו בעונה מדהימה בליגה האמריקאית וקבוצתו מעומדת ללא ספק ללכת עד הסוף, כאשר הישראלי במקום ה-14 בטבלת מלך השערים של ה-MLS. יש לאקס מכבי פתח תקווה 16 שערים ושלושה בישולים העונה, אך מלך השערים ליאו מסי מעט התרחק ממנו בטבלה כשהוא עם 24 גולים (לצד 18 בישולים).