תורג'מן שוב כבש, אך הפסיד ל-3 בישולים של מסי

מאני טיים ב-MLS, כשנותר אחרי הלילה (בין שבת לראשון) לרוב הקבוצות עוד מחזור אחד, ולחלק שניים. במשחק מעניין במיוחד בפלורידה, אינטר מיאמי אירחה את ניו אינגלנד רבולושן וחגגה עליה עם 1:4 כדי לצאת צעד גדול לפחות למקום השלישי במזרח, דווקא נגד דור תורג’מן ועיליי פיינגולד.

למרות ההפסד, החלוץ הישראלי כבש את השער של קבוצתו וזה משחק שני ברציפות, והשני שלו בכלל מאז שחתם ב-MLS, בו הוא מוצא את הרשת. תורג’מן צימק ל-2:1 אחרי שהיה 0:2 לליאו מסי והחברים שלו, עם גול נפלא בדקה ה-59.

אקס מכבי תל אביב שיחק משחק מלא ואת כל 90 הדקות, כאשר חברו לקבוצה והנציג הישראלי הנוסף שלנו במועדון עיליי פיינגולנד לא שיחק בכלל בעקבות פציעה בקרסול. כבר לפני המשחק היה רשמי שניו אינגלנד לא תהיה בפלייאוף השנה, כשכעת היא רחוקה 16 נקודות ממקום שמוביל לשם.

דור תורג'מן (IMAGO)

בצד השני אם נאפשר לקוראים ניחוש אחד למי כיכב, כנראה שכולם ינחשו את אותו השם. ליאו מסי רקד על הדשא עם שלושה בישולים מתוך ארבעת השערים, כשסידר את הגול הראשון בדקה ה-32, את השני בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ואת השלישי בדקה ה-60, דקה אחרי שתורג’מן צימק.

ג’ורדי אלבה כבש צמד במשחק הזה מעמדת המגן השמאלי, ובסך הכל המגן הספרדי שיחק 90 דקות, ליאו מסי שיחק 90 דקות, לואיס סוארס שיחק 90 דקות, רודריגו דה פול שיחק 90 דקות וסרחיו בוסקסט, שהודיע שיפרוש בסיום העונה, רשם 77 דקות. שני השערים הנוספים נכבשו על ידי טדאו אלנדה.