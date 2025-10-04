"עשינו ניצחונות גדולים, אבל אנחנו לא ריאל"

הפועל באר שבע עמדה במבחן גדול הערב (שבת) לאחר שהצליחה לנצח את הפועל תל אביב החזקה עם 1:2 בטרנר, ונשארה מושלמת בתום שישה מחזורים.

לאחר המשחק, מאמן המנצחת רן קוז’וק אמר: “אני אתחיל עם מה שלא עבד, התחלנו נהדר ואחרי זה בגלל שלא ביצענו הוראות טקטיות הפועל חזרה תוך שנייה, וזה הכניס אותם לטירוף ואת הקהל לעניינים ולקח אותנו אחורה. הייתי צריך את המחצית כדי לדבר עם השחקנים על מה שאנחנו רוצים לייצר, ואני שמח שהם עשו זאת בחצי השני כי החצי הראשון לא היה טוב”.

המאמן המשיך והסביר מה היו הבעיות בהופעה של קבוצתו: “ידענו בדיוק איזה כדור פתיחה הפועל תל אביב מייצרת, יש הוראות ברורות מי בחומה. בכדור הראשון אנחנו יודעים שהפועל תבעט למעלה לקראייב ויש תוכנית ברורה ולא עושים את זה, ואז מי שצריך לעמוד בחומה לא בחומה, ומקבלים גול וזה הכניס אותם למשחק, גרם להם לקחת כל מאבק, ואני שמח שהשחקנים שלי עמדו בפרץ, אבל אני חושב שקבוצה בוגרת מבינה איך לא לתת ליריב אפילו סיכוי לחזור למשחק, וזה משהו שלא עשינו הפעם. בהפסקה דיברנו על הכדורגל שלנו, על השופט, על מה שאנחנו רוצים לייצר, ועל המאבקים.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

מהצד החיובי של הניצחון הוסיף: “אני חושב ששיחקנו את הכדורגל שלנו, פאסים קצרים, לזוז הרבה, לשנות עמדות, לנצח מאבקים, וזה נתן לנו ביטחון ועוד החמצנו כמה פעמים לפני הגול ואני שמח שזה נגמר ככה. אני לא מסכים שאנחנו לא מרשימים העונה, חלק מהניצחונות שלנו העונה היו הרבה יותר גדולים מכל ניצחון שלנו שנה שעברה. הניצחונות על הפועל ת”א ומכבי חיפה זה משהו יפה, אנחנו לא ריאל מדריד צריך לזכור. תחזרו למשחקים של ה-0:7, וכל המשחקים האלה, תסתכלו על היכולת. במשחקים גדולים יש יריבים שצריך לכבד, הפועל ת”א מצוינת, חיפה מצוינת, אנחנו בסדרי הגודל שלהם, אם נחשוב שלא אז צריך לרדת מאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו קבוצה חזקה שיודעת איזה כדורגל היא רוצה”.

על דן ביטון שכבש משחק 11 ברציפות בליגה: “קודם כל אני חושב שזה המקום להודות לצוות הרפואי, כי מתן בלטקסה ודן ביטון לא היו בקו הבריאות והיו בספק גדול, הצוות הרפואי עשה הרבה מאוד כדי שיהיו כשירים. לגבי דן, אני חושב שהוא עוד לא התחיל. אני רוצה לסיים בלומר שלא נראה את החטופים אפילו עוד יומיים, אלא ממש בשעות הקרובות”.

דן ביטון חוגג שער נוסף (מרטין גוטדאמק)

אופיר דוידזאדה, שכבש את הגול הראשון, סיכם ודיבר על הקריאות אליו מהקהל: “היה מאוד מרגש לשמוע את הקהל, ברור שזה היה מאוד מאתגר בהתחלה. אני יכול להבין את האוהדים, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שניצחנו, ניצחון מאוד חשוב. הגול זה בונוס ענקי, לשמוע את הקהל זה הכי מרגש שיש, בסופו של דבר גדלתי פה, הערכים, מה שקיבלתי, זה מגיל קטן, אז המשמעות אצלי היא אחרת, ואני מקווה שזה גול מיני רבים”.

על השער אמר: “קודם כל עשיתי תנועה לעומק, בלטקסה ראה אותי ממש יפה, ראיתי את הפינה פתוחה ובעטתי הכי חזק שאני יכול. השער האחרון היה נגד ב”ש? נכון, אז אני שמח שזה למען הפועל באר שבע, וכמובן עם ניצחון כזה מתוק וחשוב, ואני הכי מאושר שיש, לחזור למועדון הזה, לנסות להשיג את המטרות שאנחנו רוצים, אנחנו בריצה מדהימה, וכדי להמשיך לשבור שיאים צריכים להסתכל משחק אחר משחק, לא קדימה, עם רגליים על הקרקע ולהישאר צנועים”.