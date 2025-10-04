מפתחת תקוות: מכבי פ"ת ניצחה 1:6 את יפו

בעוד ששאר המשחקים של המחזור השביעי של הליגה הלאומית ישוחקו מחר (ראשון), היום קיבלנו את המנה הפותחת של המחזור, כשמכבי פתח תקווה חגגה עלייה זמנית לפסגת הליגה לאחר משחק אדיר שלה, בו ניצחה 1:6 את מכבי יפו בבלומפילד.

תחילה, רוב הזרקורים הלכו לכיוונו של לירן חזן שכבש ראשון במשחק (8’), לאחר מהלך קבוצתי נהדר של מכבי פתח תקווה. חזן המשיך לבלוט עם בישול לחוסה קורטס (25’) שנגח נהדר לאחר הגבת הקרן של הקשר הישראלי. המשחק המשיך באותו הכיוון, כשבדקה ה-38 דוד תירם הורחק בכרטיס אדום ישיר, על אף העובדה שקיבל במהלך המשחק כרטיס צהוב, משום שהכשיל את שחקן ההתקפה של פ”ת בעמדה ודאית לכיבוש שער. שניות לתום המחצית הראשונה, עידו כהן הצטרף לחגיגה לאחר שסיים בצורה מלוטשת ונקייה מהלך התקפי נהדר שלו ושל הקבוצה.

המחצית השנייה נפתחה בצורה רגועה יותר בהשוואה לקודמתה, אך לקראת סופה קיבלנו בליץ של ארבעה שערים ברבע שעה. תחילה, קורטס השלים צמד בדקה ה-69, כדור רוחב נהדר מאגף ימין של פתח תקווה מצא את הקולומביאני שדייק מקרוב וחגג את השער השני שלו בהתמודדות. ואז סוף סוף יפו עלתה על לוח התוצאות, בדקה ה-75 מתן בית יעקב כבש שער מופלא עם בעיטה מכ-40 מטרים. אך מכבי פתח תקווה חזרה לקצב עם שני שערים (77’, 81’) מהירים של המחליף מוחמד חטיב שדחק פעמיים מקרוב וקבע את תוצאת הסיום.

מחצית ראשונה:

דקה 1: אוריאל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך.

איציק ברוך (ראובן שוורץ)

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

עידן ורד ביציע (ראובן שוורץ)

דקה 5: גרינפלד שלף לדוד תירם את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

לירן חזן עם הכדור (ראובן שוורץ)

דקה 8, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לירן חזן קיבל כדור עומק נהדר מפרנק ריבולאר, הראשון ניצל זאת על מנת לסיים בצורה מדויקת ולכבוש מקרוב.

לירן חזן חוגג (ראובן שוורץ)

לירן חזן שמח (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם חזן (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה שמחים (ראובן שוורץ)

דקה 16: סמואל אווסו קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שניסה למנוע התקפה מתפרצת של יפו.

רונן פרץ עם הכדור (ראובן שוורץ)

דקה 25, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: הגבהת קרן מדויקת של לירן חזן מצאה את ראשו של חוסה קורטס שנגח מצויין אל הרשת.

חוסה קורטס חוגג (ראובן שוורץ)

חוסה קורטס שמח (ראובן שוורץ)

דקה 38, כרטיס אדום! מכבי יפו נשארת בעשרה שחקנים: גרינברג שלף לדוד תירם את הכרטיס האדום הישיר על אף שהיה לו צהוב מוקדם שקיבל לאחר שהיה שחקן ההגנה האחרון וגרם לעבירה על סף הרחבה של יפו.

דוד תירם מתוסכל (ראובן שוורץ)

דקה 45+2, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:3: לאחר החלפת מסירות נהדרת בהתקפת המלאבסים, עידו כהן מצא את עצמו פנוי בתוך הרחבה וניצל זאת על מנת לכבוש רגע לפני הירידה למחצית.

מחצית שנייה:

דקה 48: אביב סלם נכנס גם הוא לפנקס של גרינפלד כשקיבל את הכרטיס הצהוב.

דקה 69, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:4: קורטס השלים צמד נהדר לאחר התקפה מופלאה של מכבי פתח תקווה, שהסתיימה במסירת רוחב מדודה ומדויקת אל הקולומביאני שלא התבלבל ודייק מקרוב.

חוסה קורטס מודה לאלוהים (ראובן שוורץ)

מכבי פתח תקווה חוגגת עם חוסה קורטס (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

דקה 74, שער! מכבי יפו צימקה ל-4:1: איזה שער מרהיב! מתן בית יעקב ניצל את העמידה הגבוהה של צרקו וולף על מנת לכבוש שער אדיר מבעיטה מדויקת שבעט מכ-40 מטרים מהשער.

דקה 77, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:5: המחליף מוחמד חטיב דחק מקרוב אל הרשת לאחר מסירת רוחב מדויקת.

דקה 81, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:6: מוחמד חטיב השלים צמד לאחר שעלה מהספסל, בדומה לשער שכבש לפני ארבע דקות בלבד, חטיב קיבל כדור עמוק בתוך הרחבה, התמקם טוב ודחק מקרוב אל הרשת.

שחקני מכבי יפו מתוסכלים (ראובן שוורץ)

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, ניב פליטר, שון קלימקין, דוד תירם, ניר גואטה, גדעון אקוואה, גינון סאלי, רונן פרץ, מתן בית יעקב, גיל יצחק וקינגסלי אינוסנט.

הרכב מכבי פתח תקווה: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הנדי, אביב סלם, עידו כהן, לירן חזן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטס ופרנק ריבולאר.