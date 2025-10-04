ביטון ואחמד בהרכב ב"ש, טוריאל ודאפה בהפועל

אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בליגת העל ללא צל של ספק ישוחק הערב (שבת, 20:00) הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב לקרב ענק באצטדיון טרנר, במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, והאחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, כשניצחון של כל צד ללא ספק ישלח מסר.

המוליכה היא הקבוצה היחידה שמושלמת, והיא רוצה להישאר כך גם מול האקס אליניב ברדה. סגנית האלופה רשמה 0:1 קטן-גדול על מכבי חיפה בסמי עופר, והיא יודעת שניצחון כאן ייתן לה לצאת לפגרה כשהיא במקום הראשון, ועם מאזן מושלם ומרשים מאוד לאחר שישה משחקים. אופיר מרציאנו, שאשתו ילדה, יפתח בין הקורות.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’.

מנגד, המרעננת הגדולה של ליגת העל עונה. העולה החדשה ניצחה כבר את בית”ר, את הפועל חיפה, את ק”ש וגם את אשדוד, אך גם כבר עשתה זאת מול הפועל ב”ש בטרנר באותו חצי גמר גביע הטוטו. ברדה רוצה לקלקל דווקא לאקסית, ולשלוח הצהרת כוונות אדירה לכל המדינה.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ניצחון כאן של הפועל תל אביב ויהיה קשה להתעלם מהמשמעות, כאשר אולי המילה אליפות לא תישמע עדיין במתחם חודורוב, אבל המילה הזו כבר תהיה על פתח הדלת. בכל מקרה, האדומים מתל אביב עם שלושה ניצחונות, ורוצים את הרביעי לפני הפגרה, בה זומנו שני שחקנים שלה לישראל – סתיו טוריאל ואסף צור.