יום שבת, 04.10.2025 שעה 23:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

ביטון ואחמד בהרכב ב"ש, טוריאל ודאפה בהפועל

שינוי אחד לקוז'וק מהניצחון על מכבי חיפה, כשגנאח ירד לספסל הערב מול האדומים (20:00). מרציאנו, שאשתו ילדה, יעלה בשער. בצד השני, הצמד יפתח בחוד

|
מתן בלטקסה ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
מתן בלטקסה ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בליגת העל ללא צל של ספק ישוחק הערב (שבת, 20:00) הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב לקרב ענק באצטדיון טרנר, במסגרת המחזור השישי של ליגת העל, והאחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, כשניצחון של כל צד ללא ספק ישלח מסר.

המוליכה היא הקבוצה היחידה שמושלמת, והיא רוצה להישאר כך גם מול האקס אליניב ברדה. סגנית האלופה רשמה 0:1 קטן-גדול על מכבי חיפה בסמי עופר, והיא יודעת שניצחון כאן ייתן לה לצאת לפגרה כשהיא במקום הראשון, ועם מאזן מושלם ומרשים מאוד לאחר שישה משחקים. אופיר מרציאנו, שאשתו ילדה, יפתח בין הקורות.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’.

מנגד, המרעננת הגדולה של ליגת העל עונה. העולה החדשה ניצחה כבר את בית”ר, את הפועל חיפה, את ק”ש וגם את אשדוד, אך גם כבר עשתה זאת מול הפועל ב”ש בטרנר באותו חצי גמר גביע הטוטו. ברדה רוצה לקלקל דווקא לאקסית, ולשלוח הצהרת כוונות אדירה לכל המדינה.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ניצחון כאן של הפועל תל אביב ויהיה קשה להתעלם מהמשמעות, כאשר אולי המילה אליפות לא תישמע עדיין במתחם חודורוב, אבל המילה הזו כבר תהיה על פתח הדלת. בכל מקרה, האדומים מתל אביב עם שלושה ניצחונות, ורוצים את הרביעי לפני הפגרה, בה זומנו שני שחקנים שלה לישראל – סתיו טוריאל ואסף צור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */