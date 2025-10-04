יום שבת, 04.10.2025 שעה 20:20
163-147ארסנל1
157-126ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
123-86קריסטל פאלאס5
116-77סנדרלנד6
106-146מנצ'סטר סיטי7
1011-97מנצ'סטר יונייטד8
88-116צ'לסי9
86-76אברטון10
89-96ברייטון11
811-87פולהאם12
811-77לידס13
711-96ברנטפורד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
416-67ווסטהאם19
113-46וולבס20

רגע לפני המפגש נגד ישראל: אודגור נפצע והוחלף

הקשר פתח בהרכב של ארסנל נגד ווטסהאם, אך ירד מכר הדשא לאחר 29 דקות ואף הזיל דמעה. כזכור, בשבת הבאה נורבגיה של השחקן תארח את בן שמעון וחניכיו

מרטין אודגור (IMAGO)
מרטין אודגור (IMAGO)

בשבוע הבא אין מחזורים בליגות ברחבי העולם, וזאת מכיוון שיש פגרת נבחרות של חודש אוקטובר. נבחרת ישראל תערוך שני משחקים בפגרה הזו, השניים הקשים ביותר, כשתתארח אצל נורבגיה ואצל איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל שישוחק בקיץ הבא.

בינתיים, שבוע למשחק נגד נורבגיה (11.10), ייתכן שהנבחרת היריבה קיבלה מכה גדולה. אחד הכוכבים הכי גדולים של נורבגיה ושל ארסנל, מרטין אודגור, נפצע בדקה ה-29 במשחק של התותחנים בבית נגד ווסטהאם, במסגרת המחזור השביעי בפרמייר ליג.

כבר תקופה ארוכה מאוד שאודגור מתקשה לשמור על כשירות באופן רציף. הקשר פספס משחק אחד באלופות נגד אתלטיק בילבאו, פספס את המשחק נגד סיטי בליגה וזאת אחרי שגם לא פתח בכמה משחקים, ולאחר שבעונה שעברה נפצע לא פעם ולא פעמיים.

מרטין אודגור (רויטרס)מרטין אודגור (רויטרס)

אודגור לקח בצורה לא פשוטה בכלל את הרגע, כשהוא אף נתפס מנגב את העיניים ונראה מזיל דמעה או שתיים. בכל מקרה, כמובן שהקשר נמצא בסגל של נורבגיה לקראת המשחקים, וכעת נצטרך לחכות לראות האם הוא יהיה כשיר למפגשים או שהמאמן יצטרך לזמן שחקן אחר במקומו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */