יום שבת, 04.10.2025 שעה 18:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
1111-98חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
812-97ולנסיה14
614-48אוביידו15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

בכושר מטורף: איונג שוב כבש ב-0:2 על אוביידו

הקמרוני בן ה-21 חתם את תוצאת המשחק של לבאנטה על אוביידו, והגיע ל-5 שערים לצד 3 בישולים ב-8 מחזורים בלבד. המנצחת עקפה את המפסידה בטבלת הליגה

|
קארל אטה איונג דוהר (La Liga)
קארל אטה איונג דוהר (La Liga)

אחרי שהתחיל ביום שישי, המחזור ה-8 והאחרון בליגה הספרדית לפני היציאה לפגרת הנבחרות של אוקטובר נמשכה היום (שבת). תחילה, לבאנטה ניצחה 0:2 אצל ריאל אוביידו, כאשר בהמשך ג’ירונה תארח את ולנסיה ומיורקה תתארח אצל אתלטיק בילבאו.

ריאל אוביידו – לבאנטה 2:0

שתיים מהעולות החדשות נפגשו למשחק מסקרן כשנקודה אחת מפרידה ביניהן, אך האורחת יצאה עם שלוש נקודות במשחק החוץ והגיעה לשמונה נקודות, לעומת שש של המארחת. זה הניצחון השני העונה של לבאנטה, כמו אוביידו, רק שלאחרונה אין תוצאת תיקו אחת וששת המשחקים האחרים נגמרו בהפסד. קרלוס אלברס כבש ראשון אחרי 30 דקות, קארל אטה איונג הכפיל בדקה ה-72. הקמרוני בן ה-21 עם פתיחת עונה פשוט מטורפת, וזה היה שערו החמישי העונה לצד שלושה בישולים, בשמונה מחזורים בלבד.

