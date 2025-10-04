יהלום: בישול וגול בדקה ה-97 לגלוך, 3:3 לאייאקס

קשה להבין איך שחקן כמו אוסקר גלוך לא ממוסמר להרכב של אייאקס, אבל אם ג’ון הייטינחה היה צריך סיבה נוספת, הוא קיבל היום (שבת) את התשובה הסופית והרשמית. היהלום הישראלי עלה בדקה ה-61 כשקבוצתו בפיגור 3:1, בישל לאחר 11 דקות את ה-3:2 ובדקה ה-97 (!) הוא כבש בעצמו וסידר נקודה יקרה ו-3:3 נגד ספרטה רוטרדם.

זה דווקא התחיל טוב עבור הייטינחה וחניכיו, כשוואוט וחהורסט כבש ראשון רגע לפני הירידה להפסקה (42’), אבל נגיעת יד ברחבה סידרה שוויון לטוביאס לאוריטסן עוד יותר רגע לפני ההפסקה (45+3’). בחצי השני הגיע בליץ של המארחת, כשמיצ’ל ואן ברחן וקיטולנו כבשו בדקות 52 ו-55, וקבעו מהפך גדול ו-1:3 לקבוצה הצנועה.

אז עלה אוסקר גלוך, ומיד הוא התחיל לבוא, לבקש את הכדור, לעשות את הדריבל, לאיים, לסכן, לחשוב קדימה, כל הדברים שבהם הוא מתמחה. אחרי 11 דקות הוא מסר לווחהורסט והחלוץ ההולנדי השלים צמד עם פצצה גדולה לרשת, ובדקה ה-97 אוסקר קיבל כדור שהורם מצד ימין, השתלט, בעט מתוך הרחבה וכאמור סידר נקודה, ואולי הציל להייטינחה את המשרה.

זה היה השער השלישי של גלוך במדי אייאקס, ויותר מזה השער השלישי ברציפות בליגה ההולנדית, אחרי שכבש מול נאק ברדה וגם מול פ.ס.וו איינדהובן, גם אז בצורה דרמטית. הבישול לעומת זאת היה הראשון של הישראלי אצל מועדון הפאר מאמסטרדם, וכעת הוא עם שלושה שערים ובישול אחד, ויש לציין בדקות לא רבות כל כך וכשהוא לא מעט פתח על הספסל, מסיבה לא מובנת.

כעת אייאקס תצא אל פגרת הנבחרות כמו כל הליגות, ומיד לאחר מכן מחכה לה משחק מול אלקמאר, שם משחק ווסלי פטאצ’י. בהמשך ההולנדים יצאו לסטמפורד ברידג’ בליגת האלופות, ויש לציין שאייאקס פספסה הזדמנות לעלות לפחות באופן זמני למקום השני מעל פ.ס.וו, כאשר כעת גם האחרונה וגם פיינורד עלולות לברוח.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק לפתיחה, המשחק יצא לדרך!

דקה 42, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: כדור ארוך אדיר של באס מצא את גודטס, שנותר לבד אל מול השוער והוא בחר לפרגן לווחהורסט, שדפק מול שער חשוף לחלוטין את השער הקל בקריירה שלו.

שחקני אייאקס חוגגים

שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)

חיבוקים אצל אייאקס (IMAGO)

ואוט וחהורסט מודה למיקה גודטס

ואוט וחהורסט מנשק את מיקה גודטס (IMAGO)

דקה 45+3, שער! ספרטה רוטרדם השוותה ל-1:1: דווקא אחרי שרשם פאס גדול, באס נגע במקרה ביד ברחבה. תחילה לא הייתה שריקה, אך השופט נקרא ל-VAR ונתן פנדל למארחת, אותו טוביאס לאוריטסן דייק מול יארוש רגע לפני ההפסקה.

השופט נקרא ל-VAR

טוביאס לאוריטסן כובש

ואוט וחהורסט מאוכזב

דקה 45+5: קיאן פיץ-ג’ים תיקל מאחור את יוליאן באס וקיבל כרטיס צהוב.

מחצית שנייה

דקה 52, שער! ספרטה רוטרדם עלתה ל-1:2: העלייה של גלוך התקרבה. סמבו איבד כדור, אך חבריו חילצו, הכדור הגיע שוב למגן, הוא העביר רוחב מצד ימין ובמרכז הרחבה חיכה מיצ’ל ואן ברחן, שבעט לרשת והשלים מהפך.

דקה 55, שער! ספרטה רוטרדם עלתה ל-1:3: מדהים. ואן ברחן השתלט מדהים בצד שמאל והעביר רוחב, הכדור עוד הורחק, אבל היישר לג’ושוע קיטולנו שבעט מחוץ לרחבה שטוח לרשת של יארוש.

דקה 61: הנה התגובה של הייטינחה. אוסקר גלוך עלה לשחק במקומו של ראול מורו, גם סטיבן ברחהאוס עלה במקום דייבי קלאסן.

אוסקר גלוך וסטיבן ברחהאוס מתכוננים לעלות

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

דקה 64: מהלך שלא רואים בכל יום. קיאן פיץ-ג’ים השתלט במרכז הרחבה, בעט פצצה לאוויר, אבל הכדור שלו לא רק פגע בקורה הימנית, אלא ממנה הוא טס גם לקורה השמאלית. הכדור הורחק משם עד לחצי השני, ומשום מקום דווקא אופקיר היה שם לבד ודהר לאחד על אחד מול יארוש. הקיצוני הקפיץ, והכדור התגלגל לו החוצה.

דקה 73, שער! אייאקס צימקה ל-3:2: יש תקווה? גול ענק של וחהורסט, שהשלים צמד אחרי שקיבל כדור מאוסקר גלוך בצד שמאל, העביר לרגל ימין וסובב כדור אדיר לחיבורים הרחוקים. בישול ראשון לישראלי במדי קבוצתו מאז שהגיע.

ואוט וחהורסט מסובב

ואוט וחהורסט כובש (IMAGO)

ואוט וחהורסט ממהר לחדש (IMAGO)

שער של אוסקר גלוך!! אייאקס סחטה 3:3 בדקה ה-97: למישהו יש הסבר איך שחקן כזה על הספסל? אחרי הבישול, היהלום קיבל הרמה מצד שמאל, השתלט ברחבה ובעט עם כל הלב לרשת וסחט נקודה יקרה עבור קבוצתו, ואולי גם הציל להייטינחה את המשרה.

אוסקר גלוך בפעולה

אוסקר גלוך חוגג

אוסקר גלוך ממהר לחדש (IMAGO)

דקה 90+8: שריקת הסיום! אייאקס סיימה ב-3:3 עם ספרטה רוטרדם. גלוך עלה בפיגור 3:1, בישול את ה-3:2 וכבש בעצמו את ה-3:3. ונותרה רק שאלה אחת: איך הוא פותח על הספסל?

הרכב אייאקס: ויטלסלב יארוש, לוקאס רוסה (אנטון גאי, 46’), ג’וסיפ סוטאלו, יורי באס, ג’ורת’י מוקיו (דון-אנג’לו קונאדו, 87’), קיאן פיץ-ג’ים (ג’יימס מקונל, 77’), דייבי קלאסן (סטיבן ברחהאוס, 61’), קנת’ טיילור, ראול מורו (אוסקר גלוך, 61’), מיקה גודטס ו-ואוט וחהורסט.