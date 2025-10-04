יום שבת, 04.10.2025 שעה 18:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
1111-98חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
812-97ולנסיה14
614-48אוביידו15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

צפו ברגע המטורף: קוראה פגש דוב פראי ברחוב

כוכב אתלטיקו מדריד בעבר, שעזב לשחק במקסיקו בקיץ הקודם, נתקל בדוב באמצע הקרוב במונטריי ואשתו תיעדה את הרגע. הזוג והילדה דווקא לא נלחצו, צפו

|
אנחל קוראה והדוב (אינסטגרם ו-IMAGO)
אנחל קוראה והדוב (אינסטגרם ו-IMAGO)

כבר היינו עדים ללא מעט סיפורים הזויים לגבי פציעות מוזרות בכדורגל העולמי, והיום אנחנו מקבלים סיפור די מוזר ממקיסקו, אך לשמחתנו ללא פציעות והכל עבר בשלום. אשתו של כוכב אתלטיקו מדריד בעבר, אנחל קוראה, תיעדה דוב פראי ברחוב בזמן שהיא, בעלה והילדה שלהם עושים טיול ברחוב.

אשתו של קוראה העלתה סרטון באינטסגרם בו רואים דוב עובר ברחוב, את אנחל מחזיק את הבת, ודווקא השחקן נראה צוחק ולא נלחץ בכלל מהאירוע. גם אשתו לא נלחצה יתר על המידה ואף רשמה בפוסט: “מישהו בא לבקר אותנו”.

האירוע קרה במונטריי, שנמצאת במקסיקו. קוראה משחק בקבוצת טיגרס שמשחקת בעיר, וזאת אחרי שחתם בליגה בדרום אמריקה בקיץ האחרון, ב-9 ביולי 2025. לפני כן הוא היה אחד הבולטים בקולצ’ונרוס, עם לא פחות מ-469 הופעות, 88 שערים ו-65 בישולים. צפו בתיעוד של אשתו של קוראה ברשת:

קוראה מצחוק: שחקן אתלטיקו נתקל בדוב

קוראה בן ה-30 זכה עם אתלטיקו באליפות אחת בעונת 2020/21, בליגה האירופית ב-2018, בסופרקאפ האירופי ב-2018 וגם הגיע עם המועדון לגמר ליגת האלופות, שם הם הפסידו לריאל מדריד בתום דו קרב פנדלים ב-2016.

אנחל קוראה מתוסכל (רויטרס)אנחל קוראה מתוסכל (רויטרס)
