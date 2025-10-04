צפו ברגע המטורף: קוראה פגש דוב פראי ברחוב

כבר היינו עדים ללא מעט סיפורים הזויים לגבי פציעות מוזרות בכדורגל העולמי, והיום אנחנו מקבלים סיפור די מוזר ממקיסקו, אך לשמחתנו ללא פציעות והכל עבר בשלום. אשתו של כוכב אתלטיקו מדריד בעבר, אנחל קוראה, תיעדה דוב פראי ברחוב בזמן שהיא, בעלה והילדה שלהם עושים טיול ברחוב.

אשתו של קוראה העלתה סרטון באינטסגרם בו רואים דוב עובר ברחוב, את אנחל מחזיק את הבת, ודווקא השחקן נראה צוחק ולא נלחץ בכלל מהאירוע. גם אשתו לא נלחצה יתר על המידה ואף רשמה בפוסט: “מישהו בא לבקר אותנו”.

האירוע קרה במונטריי, שנמצאת במקסיקו. קוראה משחק בקבוצת טיגרס שמשחקת בעיר, וזאת אחרי שחתם בליגה בדרום אמריקה בקיץ האחרון, ב-9 ביולי 2025. לפני כן הוא היה אחד הבולטים בקולצ’ונרוס, עם לא פחות מ-469 הופעות, 88 שערים ו-65 בישולים. צפו בתיעוד של אשתו של קוראה ברשת:

קוראה מצחוק: שחקן אתלטיקו נתקל בדוב

קוראה בן ה-30 זכה עם אתלטיקו באליפות אחת בעונת 2020/21, בליגה האירופית ב-2018, בסופרקאפ האירופי ב-2018 וגם הגיע עם המועדון לגמר ליגת האלופות, שם הם הפסידו לריאל מדריד בתום דו קרב פנדלים ב-2016.