גלוך לא ב-11 של אייאקס נגד ספרטה רוטרדם

הליגה ההולנדית ממשיכה לה בכל הכוח, ואיתה גם אייאקס ואחד הליגיונרים הבכירים שלנו, אוסקר גלוך. מועדון הפאר מאמסטרדם ישחק היום (שבת, 17:30) את משחקו השמיני העונה במפעל המקומי, כשהוא יתארח אצל ספרטה רוטרדם במשחק חוץ לא קל בכלל, וגלוך דווקא פותח על הספסל של אייאקס.

אייאקס עם 15 נקודות מתוך 21 אפשריות בשבעת המחזורים הראשונים, והיא יודעת שניצחון ושלוש נקודות כאן יעלו אותה לפחות באופן זמני מעל פ.ס.וו שבמקום השני, ויקרבו אותה עד כדי מרחק נקודה אחת מפיינורד, שמוליכה את הטבלה עם 19 נקודות בזכות שישה ניצחונות ותיקו אחד בלבד.

המארחת מגיעה אחרי מפגש לא נעים במיוחד, כאשר יצאה למארסיי וחטפה 4:0 מהדהד. לפני כן יש לציין שבליגה אייאקס ניצחה 1:2 את נאק ברדה ואוסקר גלוך כבש משחק שני ברציפות, זאת אחרי שסידר 2:2 מול פ.ס.וו במשחק הכי גדול בהולנד בדקות האחרונות של המשחק.

אוסקר גלוך (IMAGO)

אז מבחינת גלוך, הוא יקווה להמשיך את הכושר הטוב לפחות בליגה, כאשר אייאקס לא ממש יכולה להרשות לעצמה להמשיך למעוד. לפי לא מעט דיווחים בהולנד, איבוד נקודות כאן לרוטרדם, שעם 9 נק’, עלול לחרוץ גורלות וג’ון הייטינחה, המאמן, עלול להיות מפוטר.