ליגה הולנדית 25-26
194-157פיינורד1
1611-217פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1511-148כרונינגן4
1213-217ניימיכן5
1211-157אלקמאר6
107-137אוטרכט7
1010-127טוונטה אנסחדה8
1012-127פורטונה סיטארד9
1022-118ספרטה רוטרדם10
913-137גו אהד איגלס11
712-97וולנדם12
713-97טלסטאר13
711-77זוולה14
714-88נאק ברדה15
612-107הירנביין16
615-67אקסלסיור רוטרדם17
318-67הראקלס אלמלו18

גלוך לא ב-11 של אייאקס נגד ספרטה רוטרדם

קבוצת הפאר מאמסטרדם תתארח אצל המועדון מהתחתית ב-17:30, כאשר היהלום הישראלי יתחיל על הספסל ומשם הוא ינסה לכבוש משחק שלישי רצוף במפעל המקומי

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

הליגה ההולנדית ממשיכה לה בכל הכוח, ואיתה גם אייאקס ואחד הליגיונרים הבכירים שלנו, אוסקר גלוך. מועדון הפאר מאמסטרדם ישחק היום (שבת, 17:30) את משחקו השמיני העונה במפעל המקומי, כשהוא יתארח אצל ספרטה רוטרדם במשחק חוץ לא קל בכלל, וגלוך דווקא פותח על הספסל של אייאקס.

אייאקס עם 15 נקודות מתוך 21 אפשריות בשבעת המחזורים הראשונים, והיא יודעת שניצחון ושלוש נקודות כאן יעלו אותה לפחות באופן זמני מעל פ.ס.וו שבמקום השני, ויקרבו אותה עד כדי מרחק נקודה אחת מפיינורד, שמוליכה את הטבלה עם 19 נקודות בזכות שישה ניצחונות ותיקו אחד בלבד.

המארחת מגיעה אחרי מפגש לא נעים במיוחד, כאשר יצאה למארסיי וחטפה 4:0 מהדהד. לפני כן יש לציין שבליגה אייאקס ניצחה 1:2 את נאק ברדה ואוסקר גלוך כבש משחק שני ברציפות, זאת אחרי שסידר 2:2 מול פ.ס.וו במשחק הכי גדול בהולנד בדקות האחרונות של המשחק.

אוסקר גלוך (IMAGO)

אז מבחינת גלוך, הוא יקווה להמשיך את הכושר הטוב לפחות בליגה, כאשר אייאקס לא ממש יכולה להרשות לעצמה להמשיך למעוד. לפי לא מעט דיווחים בהולנד, איבוד נקודות כאן לרוטרדם, שעם 9 נק’, עלול לחרוץ גורלות וג’ון הייטינחה, המאמן, עלול להיות מפוטר.

