הפועל ת"א בעננים: אנחנו בחלום, לא מסתנוורים

אל תעירו את הפועל תל אביב. האדומים עשו היסטוריה ורשמו ניצחון מדהים על ברצלונה, ומי שחשב שזה לא יכול לעלות משם נראה שכן אתמול (שישי), כשהקבוצה נתנה הצהרת כוונות אפילו גדולה עוד יותר עם 81:87 ענק על אנדולו אפס במשחק החוץ הראשון שלהם במפעל, בהתמודדות ששוחקה במונטנגרו והטורקים “אירחו”.

בכך, הפועל תל אביב שמרה על מאזן מושלם של 0:2, כשמי ששוב קלע הכי הרבה היה אנטוניו בלייקני עם 17 נקודות, ואלייז’ה ברייאנט, דן אוטורו ואיש וויינרייט הוסיפו 15, 12 ו-11 נקודות בהתאמה. וסיליה מיציץ’ תרם 9 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, אך כל מי שצפה במשחק מבין איך גם הפעם הסרבי כהרגלו מנצח על התזמורת והכל נראה טוב יותר כשהוא נכנס לקצב.

במועדון החמיאו מעל כולם לאיש וויינרייט, שהוכיח פעם נוספת מדוע הוא פותח בחמישייה ואיזה שחקן חשוב הוא ברוטציה של הפועל תל אביב. בנוסף, גם מיציץ’ זכה למחמאות על המנהיגות שלו ואיך הוא התעורר בחצי השני, מה שגרם לכל הקבוצה להתעורר לחלוטין. האדומים ירדו להפסקה בפיגור של 11 נקודות, והגיבו בגדול עם רבע שלישי בו ניצחו 13:26.

וסיליה מיציץ׳ (הפועל ת"א)

במחצית מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, שגם כן זכה למחמאות רבות, ערך שיחה קשה עם השחקנים שלו, בה הוא דרש מהם הרבה יותר ממה שהם הציגו במחצית הראשונה. נראה שהמילים העוצמתיות של היווני עבדו, כי הפועל תל אביב עלתה למחצית השנייה כמו מלוע של תותח, בדרך לנצח את אחת הקבוצות החזקות במפעל.

המאמן גם קיבל כמה החלטות אמיצות, כמו ללכת עם טאי אודיאסי במקום ג’ונתן מוטלי בחצי השני. שחקנים ששיחקו יותר במשחק הראשון קיבלו קצת פחות דקות, כמו מוטלי וגינת ששיחקו כ-5 דקות כל אחד. הפעם גם טיילר אניס ראה מעט פרקט, ויש לציין שאיטודיס רשם בטופס את בר טימור במקום גיא פלטין, רק שהקפטן לא שיחק בהתמודדות.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

מבחינת ההמשך, המועדון יחזור כבר היום לסופיה, שם כאמור הבסיס של הפועל תל אביב, וביום ראשון הקבוצה תשוב להתאמן לקראת המשחק הבא, שהוא היסטורי ביותר – דרבי נגד מכבי תל אביב ביורוליג, בבולגריה. הישראלים שלא רשומים ליורוליג עשו את כיפור בארץ, והם יחברו לקבוצה מחר גם כן בסופיה לקראת האימון הראשון לקראת הדרבי, כאמור ביום ראשון.

מי שכבר נמצא בבולגריה הוא ברונו קבוקלו, שבעקבות כאבים בגבו לא המריא לפודגוריצה למשחק נגד אנדולו, והוא יעבור בדיקות עם חזרת המועדון כדי לבחון את מצבו לקראת הדרבי, כשכרגע הוא בספק. מי שעוד בספק הוא ים מדר, ובמקרה שלו המצב מעט שונה, כשייתכן שהוא בכלל לא יגיע לסופיה ולא יחבור לחבריו בשבוע הקרוב.

במועדון יצאו מרוצים מאוד כמובן, אבל נשארים צנועים: “הכל הולך מדהים, בנו פה קבוצה בפינצטה וזה כיף שזה מתחבר בשלב כזה מוקדם. אנחנו לא מסתנוורים לרגע, היורוליג השנה היא אחת הקשות אי פעם וחייבים להמשיך הלאה למשחק הבא. לנצח את מכבי תל אביב ולעלות ל-0:3 רגע לפני הליגה יהיה מדהים. רוצים לנצח את הדרבי הראשון ביורוליג. אנחנו ללא ספק בחלום”.

קולין מלקולם (באדיבות המועדון)

איש וויינרייט סיכם את המשחק: “מתרגשים בגלל הניצחון, אנדולו קבוצה מדהימה, עם צוות אימון מדהים, עם היסטוריה מדהימה. איטודיס ודדאס וכל צוות האימון שמו אותנו בסיטואציה שבה אפשר לנצח את המשחק. הצלחנו להגיב לפתיחה של היריבה, הגבנו, המאמן נזף בנו כפי שהוא היה צריך, והגבנו בחצי השני. ננעלנו בהגנה וגם בהתקפה, בלייקני עשה את מה שהוא היה צריך, וניצחנו כקבוצה את המשחק”.

דן אוטורו שיתף גם הוא: “אני בהחלט חושב שמה שעזר לנו לנצח את המשחק הזה נגד אנדולו זו המנטליות שלנו במחצית השנייה. האגרסיביות שלנו גם בהתקפה וגם בהגנה. נתנו להם להוציא אותנו מהדברים שלנו במחצית הראשונה התקפית, אבל אני חושב שבחצי השני שיפרנו מה שצריך, שיחקנו אגרסיבי יותר וגם היינו החלטיים יותר”.