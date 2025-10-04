יום שני, 06.10.2025 שעה 10:06
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לקראת סכנין: אבוקסיס יבצע 3 שינויים בהרכב

שדה צפוי לפתוח בהגנה במקום סאבא, כאשר גם מזרחי יערוך הופעת בכורה ב-11. פלקושצ'נקו כשיר ויפתח במקום לוי: "מקווה שקיבלנו ביטחון מהניצחונות״

|
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

מכבי נתניה שמה בשני המשחקים האחרונים את פתיחת העונה הפחות טובה מאחוריה, עם שש נקודות משש אפשריות, כשמחר (ראשון, 20:00), היהלומים יארחו את בני סכנין וינסו להמשיך ברצף ובעיקר לצאת בטעם טוב לפגרת הנבחרות.

ללא סאבא חוודג'יאני שסיים את העונה ומוחמד ג'טיי, שכפי שפרסמנו יעבור ניתוח וייעדר לפחות חודשיים, יוסי אבוקסיס יצטרך לאלתר בחלק האחורי והוא צפוי להציב את יובל שדה, שהחליף את הגיאורגי במהלך המשחק מול הפועל ירושלים, במרכז ההגנה.

מי שצפוי לרשום הופעת בכורה בהרכב הוא לי און מזרחי, כאשר עמית כהן יירד לספסל בעוד רותם קלר, חזר לכשירות ומבחינה בריאותית, יכול לחזור לסגל. איתי בן שבת עדיין בספק, אך בכל אופן הוא לא מתוכנן לפתוח.

מתאוס דאבו חוגג שער בכורה בנתניה (אורן בן חקון)מתאוס דאבו חוגג שער בכורה בנתניה (אורן בן חקון)

בקישור, מקסים פלקושצ'נקו החלים כמעט לחלוטין מהפציעה והיכולת הטובה שלו כמחליף תוביל לכך שיחזור ל-11, כאשר מאור לוי, ששוב עובר תקופה לא פשוטה עם הקהל, יירד לספסל. מתיאס דאבו ימשיך לפתוח בחוד, כאשר למרות שהוא נמצא בכושר אדיר, ווילסון האריס שוב ישתלב מהספסל. בסה"כ, אבוקסיס יבצע שלושה שינויים מהניצחון מול הפועל ירושלים ביום שבת האחרון.

"אני מקווה מאוד שהמשחקים האחרונים יתנו ביטחון לשחקנים. התחלנו את העונה עם חוסר ביטחון וחוסר בשחקנים והשחקנים החדשים שהצטרפו עזרו לנו. אנחנו צריכים להיות מאוד מוכנים במשחק הזה, כי אנחנו הולכים לשחק מול קבוצה קשה מאוד שמתחברת לאט לאט. אני מקווה שנמשיך ביכולת הטובה", אמר המאמן יוסי אבוקסיס לקראת המשחק.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני מכבי נתניה חוגגים (אורן בן חקון)

"אני חושב שלקהל יש כוח גדול בטח במשחקי הבית שלנו. כשהקהל דוחף אותנו זה נותן ביטחון לשחקנים ואני מקווה שניתן להם סיבה טובה לעודד אותנו ולהמשיך ברצף הניצחונות. אנחנו צריכים לדעת לנצח משחקים כאלה", הוסיף.

הרכב משוער: עומר ניראון, כארם ג'אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, לי און מזרחי, עזיז אואטרה, עומרי שמיר, מקסים פלקושצ'נקו, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאס דאבו

