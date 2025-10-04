יום שבת, 04.10.2025 שעה 03:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
עודד קטש: אנחנו מגיעים לדרבי הזה כאנדרדוג

מאמן מכבי ת״א דיבר לאחר ההפסד לפאריס ביורוליג: ״ציפינו ליותר, אנחנו לא שם מבחינת הכדורסל והדרך. נצטרך להראות בדרבי יותר מחויבות ואגרסיביות״

|
עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סיפקה עוד תצוגה רעה שלה כאשר נכנעה אמש (שישי) לפאריס 101:94, כשהיא הציגה יכולת חלשה ועדיין ללא ניצחון יורוליג העונה. החבורה של קטש עם הפסד שני רצוף במפעל, כשהיא נראית רע מאוד רגע לפני הדרבי האירופי בשבוע הבא.

בסיום, מאמן הצהובים, עודד קטש אמר: ״מאוד מאכזב, ציפינו ליותר. ידענו שפאריס היא קבוצה חזקה והיא חשפה חולשות שלנו, שבעיקר נובעות מזמן והבנה ויכולת לשחק ביחד. זה יבוא עם הזמן. כשהיו להם את הריצות שלהם לא הראינו מספיק אופי ברמת המחויבות״.

קטש המשיך: ״יש הרבה דברים שצריך לשנות. מבחינת הכדורסל, הדברים ייקחו זמן כמו שאמרתי. זה לא הכי יפה, אבל זה שזה השפיע על שפת הגוף שלנו והמחויבות זה מה שיותר מאכזב. גם אם מפסידים, הדרך צריכה להיות אחרת״.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

״אני לא מופתע. היורוליג היא ליגה קשה וידענו את זה. גם פאריס עשתה חיים קשים לפנרבחצ’ה. לקבוצות שמגיעות יותר מוכנות בתחילת העונה יש יתרון ברור״, אמר קטש.

המאמן הוסיף: ״אני יודע שזה לא נראה טוב, אנחנו לא משחקים כמו שהיינו רוצים. יש לנו בעיות וחולשות וחלק מהן דורשות מאיתנו זמן כדי שנלמד לפתור אותן ועם חלק מהן נצטרך ללמוד איך להתמודד״.

תמיר בלאט מכדרר (IMAGO)

המאמן המשיך: ״היו הרבה אתגרים וקשיים בבניית הסגל, אלא אם כן היינו משלמים פי שלושה. חסרים לנו כמה דברים, בין היתר ניסיון ביורוליג. יש הרבה שחקנים מוכשרים שלא שיחקו במפעל הזה ולניסיון יש השפעה. לכן אני אומר שזה ייקח זמן. בינתיים, אנחנו צריכים להיות מציאותיים״.

המאמן דיבר על הדרבי ואמר: ״מכבי תל אביב מגיעה לדרבי הזה כאנדרדוג מובהק, אין מה להסתיר את זה. נצטרך להראות הרבה יותר אגרסיביות והרבה יותר מחויבות״.

שחקני מכבי ת״א מודים לקהל (IMAGO)

גם טי ג׳יי ליף דיבר בסיום: ״זה היה משחק מוזר והם שיחקו בצורה די משוגעת. התחלנו טוב ופתאום צברנו פער. אנחנו נחזור לעבודה מחר ונתמקד בהמשך. יש לנו משחק מאוד חשוב, ואנחנו נצטרך לשים את שני ההפסדים האלה מאחור ולבוא חזקים יותר כדי לנצח״.

ג׳ף דאוטין ג׳וניור אמר: ״אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על איך ששיחקנו ועל הדרך שהגנו, ולהיות טובים יותר. יהיו לנו עליות וירידות לאורך העונה, זה לא הולך להיות קל. אנחנו צריכים להשתפר כקבוצה ולהתרכז במשחק הבא כדי להפוך את העונה לטובה יותר״.

לוני ווקר חודר לסל (IMAGO)
