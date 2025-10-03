בורנמות׳ גברה 1:3 על פולהאם, צמד ובישול לסמניו

רגע לפני פגרת נבחרות נוספות בשבוע הבא, המשחקים ברחבי אירופה נמשכים גם הערב (שישי), ובמוקד, הליגות הבכירות ביבשת. באנגליה, בורנמות׳ גברה על פולהאם. באיטליה, ססאולו גברה על ורונה. בגרמניה, קלן ניצחה את הופנהיים.

בורנמות׳ – פולהאם 1:3

הדובדבנים המשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם ורשמו ניצחון רביעי בשבעה משחקים, כשהם עלו זמנית למקום השני בטבלה. אחרי 70 דקות ללא שערים, ריאן ססניון היה זה שכבש לזכות האורחת, אך שמונה דקות חלפו ומי אם לא, השחקן הלוהט באנגליה, אנטוני סמניו איזן. בדקה ה-84 סמניו הוסיף בישול לג׳סטין קלייברט, והשלים צמד בתוספת הזמן.

ורונה – ססואולו 1:0

הירוקים הצליחו לחבר ניצחון שני רצוף וסיבכו את המארחת בתחתית, כשהיא עם שלוש נקודות מתוך 18 אפשריות וללא ניצחון העונה. אנדראה פינמאונטי הכריע את המשחק עם שער בדקה ה-71, אחרי שהחמיץ פנדל וכבש את הריבאונד.

מטפסת: ניצחון דרמטי לססואלו על ורונה

הופנהיים – קלן 1:0

במשחק קצבי, המאחרים שהיו טובים יותר לאורך המשחק, לא השכילו לנצח ורשמו משחק שלישי ברצף ללא ניצחון. האורחת הכריעה עם שער של סעיד אל מאלה בדקה ה-16 וקטעה רצף של שלושה הפסדים ללא ניצחון.