ליגה הולנדית 25-26
194-157פיינורד1
1611-217פ.ס.וו. איינדהובן2
157-147אייאקס3
1511-148כרונינגן4
1213-217ניימיכן5
1211-157אלקמאר6
107-137אוטרכט7
1010-127טוונטה אנסחדה8
1012-127פורטונה סיטארד9
913-137גו אהד איגלס10
919-87ספרטה רוטרדם11
712-97וולנדם12
713-97טלסטאר13
711-77זוולה14
714-88נאק ברדה15
612-107הירנביין16
615-67אקסלסיור רוטרדם17
318-67הראקלס אלמלו18

מאותת לבוגרת: עבד קבע 1:1 בתוספת למילואים

הקיצוני המוכשר שוב פתח בקבוצה השנייה של פ.ס.וו איינדהובן, ורגע לפני הפסד הוא כבש בדקה ה-91 וסידר נקודה אחת למועדון. 90 דקות והפסד לחליחאל

|
סוף השבוע הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי אירופה, כשכל הקבוצות מנסות להמשיך במסע שלהן לעבר עמידה במטרות ויעדים. יחד עם הקבוצות, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסות לתרום את חלקם ולעזור למועדונים שלהם.

# רבים חשבו שתאי עבד יקבל הזדמנות אמיתי בקבוצה הבוגרת של פ.ס.וו, אבל כרגע נראה שהכישרון הישראלי עדיין חלק מקבוצת המילואים, והוא פתח בהרכב שלה היום נגד אוס, ואולי הראה שמקומו בבוגרת. היה נראה שהמילואים של פ.ס.וו בדרך להפסד, אבל עבד כבש בדקה ה-91 וסידר נקודה ו-1:1 לקבוצה שלו. נזכיר במחזור הקודם עבד סיפק שני שערים ובישול במילואים.

# בגאורגיה, עבדאללה חליחאל פתח בהרכב של דילה גורי, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו לצאת עם נקודות, כשהם הפסידו 2:0 לדינמו טביליסי. דילה גורי בעקבות ההפסד סיימה את המחזור ה-27 כשהיא מובילה בשלוש נקודות על פני איבריה, אך עדיין במקום הראשון בליגה. חליחאל שיחק 90 דקות.

