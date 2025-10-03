מאותת לבוגרת: עבד קבע 1:1 בתוספת למילואים

סוף השבוע הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי אירופה, כשכל הקבוצות מנסות להמשיך במסע שלהן לעבר עמידה במטרות ויעדים. יחד עם הקבוצות, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסות לתרום את חלקם ולעזור למועדונים שלהם.

# רבים חשבו שתאי עבד יקבל הזדמנות אמיתי בקבוצה הבוגרת של פ.ס.וו, אבל כרגע נראה שהכישרון הישראלי עדיין חלק מקבוצת המילואים, והוא פתח בהרכב שלה היום נגד אוס, ואולי הראה שמקומו בבוגרת. היה נראה שהמילואים של פ.ס.וו בדרך להפסד, אבל עבד כבש בדקה ה-91 וסידר נקודה ו-1:1 לקבוצה שלו. נזכיר במחזור הקודם עבד סיפק שני שערים ובישול במילואים.

# בגאורגיה, עבדאללה חליחאל פתח בהרכב של דילה גורי, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו לצאת עם נקודות, כשהם הפסידו 2:0 לדינמו טביליסי. דילה גורי בעקבות ההפסד סיימה את המחזור ה-27 כשהיא מובילה בשלוש נקודות על פני איבריה, אך עדיין במקום הראשון בליגה. חליחאל שיחק 90 דקות.