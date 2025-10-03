יום שלישי, 07.10.2025 שעה 04:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%81-1031מונאקו1
100%77-961פנרבחצ'ה2
100%171-1832ולנסיה3
100%168-1902הפועל ת"א4
50%185-1792אולימפיאקוס5
50%165-1662אנדולו אפס6
50%162-1702אולימפיה מילאנו7
50%199-1902ברצלונה8
50%175-1762באיירן מינכן9
50%175-1792ליון וילרבאן10
50%182-1832פנאתינייקוס11
50%190-1782פאריס12
50%167-1562פרטיזן בלגרד13
50%151-1572ריאל מדריד14
50%171-1682וירטוס בולוניה15
50%179-1702דובאי16
0%204-1912באסקוניה17
0%189-1702הכוכב האדום18
0%186-1722מכבי ת"א19
00-00ז'לגיריס20

ענו: האם הפועל תל אביב יכולה לזכות ביורוליג?

האדומים עם מאזן 0:2 אדיר אחרי ניצחון גם על אנדולו, זה הזמן שלכם להצביע בוואטסאפ של ONE: האם ינצחו בדרבי והאם איטודיס המאמן הטוב באירופה?

|
דן אוטורו (באדיבות המועדון)
דן אוטורו (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב בימים שהמועדון הזה לא חווה מעולם. ההופעה הראשונה וההיסטורית ביורוליג הייתה מדהימה והקבוצה גברה על ברצלונה, והיום (שישי) היא עלתה למאזן של 0:2 עם ניצחון מטורף על אנדולו, כולל קאמבק מפיגור דו ספרתי, והפנים למחזור השלישי – דרבי נגד מכבי ת”א.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם הפועל תל אביב יכולה ללכת עד הסוף ולזכות במפעל, האם דימיטריס איטודיס הוא המאמן הטוב באירופה כיום, האם האדומים ינצחו את מכבי ת”א בדרבי בשבוע הבא והאם העניינים עם הקהל מעיבים על ההישגים האדירים? הצביעו בוואטסאפ

הוספת תגובה



טוען תגובות...
