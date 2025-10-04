ליאל עבדה: המטרה לסיים בטופ 4, שמח בשארלוט

כבר שנה ושבעה חודשים עברו מאז שליאל עבדה עבר מסלטיק לשארלוט, ומאז הכישרון הישראלי הספיק לשחק 62 משחקים במדי האמריקאיים, עם 13 שערים וארבעה בישולים. כעת, רגע לפני סיום העונה הסדירה וכשקבוצתו במקום החמישי במזרח, המועדון העלה ראיון מיוחד שלו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) עם עבדה שבו הוא שיתף על התקופה שם.

עבדה פתח: “לבוא ל-MLS היה מעבר גדול, אנשים מצפים מהשחקן יותר ויותר, לעזור לקבוצה יותר, אבל עבורי הכי חשוב זה שהקבוצה תצליח. אני מנסה להיות עצמי, צד ימין, צד שמאל, בשארלוט. באתי בשנה שעברה באמצע העונה וזה לקח לי זמן להכיר את כולם, זה שונה מאירופה, אני מרגיש בבית עם כל התמיכה מהקהל והמועדון, זה נותן לי ביטחון. אני שמח מאוד לשחק כאן”.

הישראלי נשאל על עצמו מחוץ לדשא: “עבדה מחוץ לכדורגל זה איש ביישן, אני לא אוהב לדבר הרבה, אני אוהב להיות עם המשפחה, לבלות איתה, לתת מהאהבה שלי לאחרים. המועדון? אנחנו עובדים קשה מאוד וזה חשוב להיות בכושר, להיות ביחד, לעזור אחד לשני. יש לנו מטרות גדולות וזה חשוב להיות מוכנים תמיד. עבורי זה מה שחשוב זה לעזור למועדון להשיג את המטרות, להשיג שלוש נקודות בכל משחק ולהראות מי זו שארלוט”.

ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)

לסיום דיבר על הקהל: “האוהדים מדהימים, הם השחקן ה-12, ברגעים הטובים וגם ברעים, זה משהו מיוחד ואנחנו מתרגשים לשחק עבורם בכל עונה. המטרה? לסיים בטופ 4, כולם צריכים להשתפר תמיד. עבורי זה חשוב להשתפר בכל עונה, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. לבוא כל יום לאימון, להתאמן כמו שצריך, להיות תמיד טוב יותר ממה שהייתי. הלוואי שנוכל לעשות שמח לכולם, לאוהדים, לאנשי המועדון, כולם מחכים לזה”.

לשארלוט נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה הסדירה, מול די סי יונייטד ומול פילדלפיה של תאי בריבו. שבעת המקומות הראשונים עולים לשלב רבע הגמר של הפלייאוף ישירות, כאשר מקומות 8 ו-9 עולים לשמינית הגמר. שארלוט עם 53 נקודות, 3 נקודות פחות מאינטר מאימי של ליאו מסי שבמקום הרביעי, אך לארגנטינאי וחבריו יש משחק חסר גם.