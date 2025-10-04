יום ראשון, 05.10.2025 שעה 08:21
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
5953-7232אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5345-6032אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2940-3332טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6041-6033סן דייגו אפ.סי1
5837-5533מינסוטה יונייטד2
5734-5931ונקובר ווייטקאפס3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4947-5532סיאטל סאונדרס5
4443-3532אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4152-4932דאלאס8
4046-3632ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2464-4232לוס אנג'לס גלאקסי15

ליאל עבדה: המטרה לסיים בטופ 4, שמח בשארלוט

הישראלי בראיון לקבוצתו, שעשתה לו פוסט יפה ביותר: "לבוא לכאן היה מעבר גדול, לקח לי זמן אבל אני מרגיש בבית". וגם: החתימה, הקהל והחיים בארה"ב

|
ליאל עבדה (IMAGO)
ליאל עבדה (IMAGO)

כבר שנה ושבעה חודשים עברו מאז שליאל עבדה עבר מסלטיק לשארלוט, ומאז הכישרון הישראלי הספיק לשחק 62 משחקים במדי האמריקאיים, עם 13 שערים וארבעה בישולים. כעת, רגע לפני סיום העונה הסדירה וכשקבוצתו במקום החמישי במזרח, המועדון העלה ראיון מיוחד שלו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) עם עבדה שבו הוא שיתף על התקופה שם.

עבדה פתח: “לבוא ל-MLS היה מעבר גדול, אנשים מצפים מהשחקן יותר ויותר, לעזור לקבוצה יותר, אבל עבורי הכי חשוב זה שהקבוצה תצליח. אני מנסה להיות עצמי, צד ימין, צד שמאל, בשארלוט. באתי בשנה שעברה באמצע העונה וזה לקח לי זמן להכיר את כולם, זה שונה מאירופה, אני מרגיש בבית עם כל התמיכה מהקהל והמועדון, זה נותן לי ביטחון. אני שמח מאוד לשחק כאן”.

הישראלי נשאל על עצמו מחוץ לדשא: “עבדה מחוץ לכדורגל זה איש ביישן, אני לא אוהב לדבר הרבה, אני אוהב להיות עם המשפחה, לבלות איתה, לתת מהאהבה שלי לאחרים. המועדון? אנחנו עובדים קשה מאוד וזה חשוב להיות בכושר, להיות ביחד, לעזור אחד לשני. יש לנו מטרות גדולות וזה חשוב להיות מוכנים תמיד. עבורי זה מה שחשוב זה לעזור למועדון להשיג את המטרות, להשיג שלוש נקודות בכל משחק ולהראות מי זו שארלוט”.

ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)ליאל עבדה חוגג עם שחקני שארלוט (רויטרס)

לסיום דיבר על הקהל: “האוהדים מדהימים, הם השחקן ה-12, ברגעים הטובים וגם ברעים, זה משהו מיוחד ואנחנו מתרגשים לשחק עבורם בכל עונה. המטרה? לסיים בטופ 4, כולם צריכים להשתפר תמיד. עבורי זה חשוב להשתפר בכל עונה, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. לבוא כל יום לאימון, להתאמן כמו שצריך, להיות תמיד טוב יותר ממה שהייתי. הלוואי שנוכל לעשות שמח לכולם, לאוהדים, לאנשי המועדון, כולם מחכים לזה”.

לשארלוט נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה הסדירה, מול די סי יונייטד ומול פילדלפיה של תאי בריבו. שבעת המקומות הראשונים עולים לשלב רבע הגמר של הפלייאוף ישירות, כאשר מקומות 8 ו-9 עולים לשמינית הגמר. שארלוט עם 53 נקודות, 3 נקודות פחות מאינטר מאימי של ליאו מסי שבמקום הרביעי, אך לארגנטינאי וחבריו יש משחק חסר גם.

