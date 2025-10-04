ענו: האם הפועל ת"א תשלח הצהרה אצל ב"ש?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי אירופה, ובטח ובטח שגם כאן בישראל בליגה שלנו. במוקד, הפועל ב”ש תארח את הפועל ת”א לקרב ענק, בית”ר ירושלים תפגוש את הפועל פ”ת וריאל מדריד תארח את מנור סולומון ו-ויאריאל בסנטיאגו ברנבאו (חי בערוץ ONE).

