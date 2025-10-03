יום שישי, 03.10.2025 שעה 23:30
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

הכל משתבש לטובה: הגאולה של אנסו פאטי

המושאל מברצלונה לא זכה למזל רב בקריירה שלו, אך בזכות הופעותיו המרשימות במדי מונאקו הוא זכה בתואר שחקן החודש, פרס שמסמל עבורו תקווה מחודשת

|
אנסו פאטי חוגג (IMAGO)
אנסו פאטי חוגג (IMAGO)

אנסו פאטי היה אחת ההבטחות הגדולות ביותר של ברצלונה בשנים האחרונות. השחקן בן ה-22, עלה לבוגרים של הקטלונים כבר בגיל 16 והבריק ממש מההתחלה. הוא היה הראשון שקיבל את מספר 10 לאחר עזיבתו של ליאו מסי, ולא מעט פרשנים ואוהדים כבר סימנו אותו כיורשו של הפרעוש. כזכור, זה לא המשיך כל כך טוב עבורו בגלל פציעות קשות שעבר, בנוסף ללחץ של החולצה. עכשיו, הקיצוני השמאלי חזר לפרוח במונאקו הצרפתית.

ההשאלה של הספרדי מבארסה לצרפתים עובדת בצורה מושלמת. היה לו מעט קשה להיכנס לקצב בהתחלה, בגלל כאבים פיזיים שסבל מהם במהלך ההכנה בקיץ, אך מאז אמצע ספטמבר הוא תפס מקום של קבע בהרכב, כשיכולתו הייתה כל כך מרשימה, עד שזכה בתואר שחקן החודש של מונאקו.

האנזי פליק החליט בתחילת חלון ההעברות שהאופציה הטובה ביותר עבור פאטי היא לצאת שוב בהשאלה. לפני שנתיים בוצעה אופרציה דומה, כשהקיצוני הושאל לברייטון האנגלית, אך הוא לא הצליח להשתלב מספיק טוב בממלכה וחזר לבלאוגרנה. המאמן הגרמני ניסה אותו מספר פעמים כמחליף, אך בין פציעות לחוסר יציבות, השחקן הצעיר לא הצליח למצוא את יכולתו האמיתית ולהשיג מקום באחד עשר הפותחים. 

אנסו פאטי עם המספר 10 (IMAGO)אנסו פאטי עם המספר 10 (IMAGO)

בדרום צרפת כאמור, הסיפור אחר. מאז שחזר מהפציעה הספרדי שותף בארבעה משחקים, שניים בליגה ושניים בצ׳מפיונס. בבכורה שלו בבמה האירופית כבש אצל קלאב ברוז׳, כששלושה ימים לאחר מכן הבקיע צמד מול מץ בליגה הצרפתית והבטיח את ניצחון קבוצתו. פאטי כבש שוב מול לוריין, ונגד מנצ׳סטר סיטי היה אחד היותר טובים אצל האדומים-לבנים.

תואר שחקן החודש, אצל כל קבוצה הוא סמלי בלבד והמשמעות שלו לא גדולה, אך אצל הקיצוני המושאל מבארסה מדובר באישור שלו לחזרה לכדורגל ובהישג חשוב. השחקן לא זכה למזל רב בקריירה שלו, וכעת סוף סוף נראה כי הוא מצליח לשנות את המגמה, לכתוב מחדש את התסריט, ומי יודע, אולי בסוף העונה גם לחזור לבמה של הגדולים באמת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */