יום שבת, 04.10.2025 שעה 10:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

היחסים ב-Winner להפועל ב"ש נגד הפועל ת"א

המוליכה פייבוריטית עם פי 1.55 לניצחון, ברדה עם פי 4.60 ל-3 נק' בטרנר ותיקו פי 4. וגם: היחסים לבית"ר, ריאל נגד סולומון וצ'לסי מול ליברפול

|
מתן בלטקסה ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
מתן בלטקסה ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש שלל משחקים באירופה וגם בישראל. במוקד, הפועל באר שבע תארח את הפועל תל אביב לקרב ענק בטרנר, בית”ר ירושלים תשחק נגד הפועל פ”ת, ריאל מדריד תארח את ויאריאל ומנור סולומון וצ’לסי תארח את ליברפול למשחק מסקרן.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מטרנר. משחק ענק בו הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב, וניצחון של רן קוז’וק וחניכיו מקבל יחס של פי 1.55. שלוש נקודות של אליניב ברדה נגד האקסית מקבל יחס של פי 4.60, וחלוקת נקודות בדרום מקבלת יחס של פי 4.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

בבירת ישראל, ניצחון של בית”ר ירושלים על הפועל פתח תקווה מקבל יחס של 1.45, כאשר ניצחון מפתיע של עומר פרץ והשחקנים שלו באצטדיון טדי מקבל יחס של פי 5.30. תיקו בין שני הצדדים בהתמודדות מקבל יחס של פי 4.30.

ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חגירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)

בספרד, ריאל מדריד תפגוש את מנור סולומון, כאשר ניצחון של הבלאנקוס בברנבאו מקבל יחס של פי 1.40. הפתעה של הצוללת הצהובה ושלוש נקודות מקבלת יחס של 5.40, כאשר תיקו שגם כן די יפתיע מקבל יחס של פי 4.60.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

לסיום, נלך לאנגליה, שם צ’לסי מארחת את ליברפול לקרב גדול. ניצחון של הבלוז על האלופה מקבל יחס של פי 2.75, כאשר המומחים בחרו לצאת יחס של פי 2.15 לשלוש נקודות של ארנה סלוט והשחקנים שלו. היחס על תיקו הוא פי 3.55.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)
