היחסים ב-Winner להפועל ב"ש נגד הפועל ת"א

יום שבת הגיע וזה אומר שיש שלל משחקים באירופה וגם בישראל. במוקד, הפועל באר שבע תארח את הפועל תל אביב לקרב ענק בטרנר, בית”ר ירושלים תשחק נגד הפועל פ”ת, ריאל מדריד תארח את ויאריאל ומנור סולומון וצ’לסי תארח את ליברפול למשחק מסקרן.

נתחיל מטרנר. משחק ענק בו הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב, וניצחון של רן קוז’וק וחניכיו מקבל יחס של פי 1.55. שלוש נקודות של אליניב ברדה נגד האקסית מקבל יחס של פי 4.60, וחלוקת נקודות בדרום מקבלת יחס של פי 4.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

בבירת ישראל, ניצחון של בית”ר ירושלים על הפועל פתח תקווה מקבל יחס של 1.45, כאשר ניצחון מפתיע של עומר פרץ והשחקנים שלו באצטדיון טדי מקבל יחס של פי 5.30. תיקו בין שני הצדדים בהתמודדות מקבל יחס של פי 4.30.

ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)

בספרד, ריאל מדריד תפגוש את מנור סולומון, כאשר ניצחון של הבלאנקוס בברנבאו מקבל יחס של פי 1.40. הפתעה של הצוללת הצהובה ושלוש נקודות מקבלת יחס של 5.40, כאשר תיקו שגם כן די יפתיע מקבל יחס של פי 4.60.

מנור סולומון (IMAGO)

לסיום, נלך לאנגליה, שם צ’לסי מארחת את ליברפול לקרב גדול. ניצחון של הבלוז על האלופה מקבל יחס של פי 2.75, כאשר המומחים בחרו לצאת יחס של פי 2.15 לשלוש נקודות של ארנה סלוט והשחקנים שלו. היחס על תיקו הוא פי 3.55.