יום שני, 06.10.2025 שעה 03:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

חודדה: צריכים לשמור על הגישה משבוע שעבר

מאמן טבריה מוכן להפועל י-ם ב-19:15: "כולנו יודעים איזו יריבה זו". בלילתי: "משחק סופר קשה בתקופה שהם עוברים". באצ'ו, גולאני ושפסו ייעדרו

|
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)

עירוני טבריה תארח הערב (שבת, 19:15) את הפועל ירושלים, נועלת הטבלה, שעדיין לא צברה נקודה אחת העונה. לטבריה שש נקודות מחמישה משחקים (מקום עשירי), לאחר שעצרה בשבת שעברה רצף של שלושה הפסדים וניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה עם 0:2 

החוסרים של הקבוצה של אלירן חודדה מתרכזים בהגנה: אונדריי באצ'ו ודניאל גולאני עדיין פצועים והארון שפסו מורחק. אלי בלילתי, שנפגע בשבת שעברה, החלים לחלוטין ויפתח. דוד קלטינס התאמן ויהיה בסגל . אלירן חודדה התייחס למשחק: "כולם יודעים מי היא הפועל י-ם, מבחינתו המשחק הוא ציון דרך. אנחנו צריכים לדעת לשמר את הגישה והיכולת משבוע על מנת לייצר המשכיות ועקביות בדרך שלנו”.

חודדה נשאל האם הוא העובדה שלראשונה העונה קבוצתו היא סוג של פייבוריטית יגרום לו לשנות את סגנון המשחק שהביא לו את הניצחון בשבוע שעבר ויותר להחזיק בכדור וענה: "בכל משחק אנחנו עושים התאמות לגבי היריבה ומגיעים בהתאם לזה נגיע למשחק”. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

אלי בלילתי התייחס לחוסרים הרבים שיש בהגנת הקבוצה ועל הקושי לבנות תיאום בהגנה: “נכון, יש הרבה שינויים בהגנה בזמן האחרון בעקבות פציעות של שחקנים ועכשיו בגלל האדום של שפסו. לפני התיאום כל אחד צריך להגיע מוכן למשחק, מחויב 100 אחוז, לבוא בגישה נכונה לנצח את המשחק. כל שחקני ההגנה שיחקו השנה אז כל אחד צריך להתאים את עצמו ומתי שחודדה צריך אותו. עבדנו השבוע התאמנו ונגיע מוכנים למחר”.

בלילתי התייחס גם ליריבה: “משחק סופר קשה במיוחד בתקופה שהם עוברים. מגיעה קבוצה לוחצת וטכנית שיודעת לשחק כדורגל, יש שם שחקנים מאוד איכותיים בהתקפה. שוב נצטרך לבוא מוכנים בגישה נכונה בשביל לנצח את המשחק”.

הרכב משוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */