חודדה: צריכים לשמור על הגישה משבוע שעבר

עירוני טבריה תארח הערב (שבת, 19:15) את הפועל ירושלים, נועלת הטבלה, שעדיין לא צברה נקודה אחת העונה. לטבריה שש נקודות מחמישה משחקים (מקום עשירי), לאחר שעצרה בשבת שעברה רצף של שלושה הפסדים וניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה עם 0:2

החוסרים של הקבוצה של אלירן חודדה מתרכזים בהגנה: אונדריי באצ'ו ודניאל גולאני עדיין פצועים והארון שפסו מורחק. אלי בלילתי, שנפגע בשבת שעברה, החלים לחלוטין ויפתח. דוד קלטינס התאמן ויהיה בסגל . אלירן חודדה התייחס למשחק: "כולם יודעים מי היא הפועל י-ם, מבחינתו המשחק הוא ציון דרך. אנחנו צריכים לדעת לשמר את הגישה והיכולת משבוע על מנת לייצר המשכיות ועקביות בדרך שלנו”.

חודדה נשאל האם הוא העובדה שלראשונה העונה קבוצתו היא סוג של פייבוריטית יגרום לו לשנות את סגנון המשחק שהביא לו את הניצחון בשבוע שעבר ויותר להחזיק בכדור וענה: "בכל משחק אנחנו עושים התאמות לגבי היריבה ומגיעים בהתאם לזה נגיע למשחק”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

אלי בלילתי התייחס לחוסרים הרבים שיש בהגנת הקבוצה ועל הקושי לבנות תיאום בהגנה: “נכון, יש הרבה שינויים בהגנה בזמן האחרון בעקבות פציעות של שחקנים ועכשיו בגלל האדום של שפסו. לפני התיאום כל אחד צריך להגיע מוכן למשחק, מחויב 100 אחוז, לבוא בגישה נכונה לנצח את המשחק. כל שחקני ההגנה שיחקו השנה אז כל אחד צריך להתאים את עצמו ומתי שחודדה צריך אותו. עבדנו השבוע התאמנו ונגיע מוכנים למחר”.

בלילתי התייחס גם ליריבה: “משחק סופר קשה במיוחד בתקופה שהם עוברים. מגיעה קבוצה לוחצת וטכנית שיודעת לשחק כדורגל, יש שם שחקנים מאוד איכותיים בהתקפה. שוב נצטרך לבוא מוכנים בגישה נכונה בשביל לנצח את המשחק”.

הרכב משוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.