ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דראפיץ' לקראת מ.ס אשדוד: הליגה לא ברחה לנו

מאמן בני ריינה דיבר לקראת מה שעלול להיות משחקו האחרון אם ימעד ב-19:30: "יכולים להדביק את הפער". ספר ופיציץ' ייעדרו, ג'אבר התאושש מפציעה

|
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

כאשר היא נמצאת עם נקודה אחת מתוך 15, גם מאמן בני ריינה סלובדאן דראפיץ' מודע לכך שלא לעולם חוסן והוא עלול למצוא את עצמו בבית במידה שהקבוצה שלו תפסיד גם הערב (שבת, 19:30) מול מ.ס.אשדוד. עד כה הבעלים סעיד בסול גילה סבלנות וסובלנות בכל מה שנוגע לדראפיץ' שצריך כבר מחר לספק קבלות ולהוציא את הקבוצה מהמקום הלפני אחרון. רינה תאלץ להסתדר ללא שני הזרים הפצועים שלה אנטוניו ספר ואלקסה פיצ'יץ'. לעומת זאת יחזור לסגל עבדאללה ג'אבר שהתאושש מפציעה. 

דראפיץ' אמר: “אנחנו יוצאים למשחק חוץ קשה באשדוד. אנחנו נראים קצת אחרת בתקופה האחרונה. ברור שהפציעות של אלקסה פיצ'יץ' וספר משמעותיות, אבל הגיעו שחקנים חדשים. אנחנו מאוד מרוצים מההתקדמות של הקבוצה. חשוב שניראה טוב. הליגה לא ברחה לנו. עם ניצחון אחד אנחנו יכולים להדביק את הפער. אח"כ יש לנו פגרה של נבחרת. אני מרוצה מהסגל שיש לנו".

עיליי אלמקייס הוסיף: “התוצאות במשחקים האחרונים לא הלכו לטובתנו, אבל אנחנו עבדנו קשה כל השבוע. הסגל מתחיל להתגבש ולהתחבר ככה שזה חשוב מאוד שנוכל להכיר וללמוד אחד את השני. אנחנו עובדים מאד קשה כדי להגיע מוכנים למשחק כדי לקחת שלוש נקודות ולצאת לדרך חדשה".

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאיל חוטבא, אעיד חבשי, מילאדין סטיבאנוביץ', נבו שדו, סער פדידה, עמנואל בנדה, אסיל כנעני, ג'וניור פיוס, מוחמד שכר ואיאד חלאילי.

