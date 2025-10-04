ארסנל גברה על ווסטהאם, ניצחון קריטי ליונייטד

המחזור השביעי בליגה האנגלית נמשך היום (שבת) עם שני משחקים גדולים. ארסנל ניצחה 0:2 את ווסטהאם בדרבי הלונדוני משערים של דקלן רייס ובוקאיו סאקה, ומנצ’סטר יונייטד קיבלה קצת אוויר עם ניצחון 0:2 משלה על העולה החדשה סנדרלנד, כשמייסון מאונט ובנג’מין ששקו התכבדו בשערים.

לפני תחילת המשחק בין מנצ’סטר יונייטד לסנדרלנד, השחקנים עמדו בדקת דומיה לזכר הפיגוע האנטישמי שקרה במהלך יום הכיפורים בו איבדו את חייהם שני יהודים שרק הלכו להתפלל בבית הכנסת במנצ’סטר. השחקנים עונדים בנוסף סרטים שחורים ועליהם הכיתוב ACITYUNITED#, מה שמסמן שככל הנראה תהיה מחווה דומה במשחקה של מנצ’סטר סיטי.

דקת הדומיה לפני המשחק של יונייטד (IMAGO)

ארסנל – ווסטהאם 0:2

התותחנים עלו זמנית לפסגה, הודות לניצחון חשוב מבחינתם בדרבי הלונדוני נגד הפטישים. דקלן רייס העלה את החבורה של מיקל ארטטה ליתרון בדקה ה-38, קצת אחרי שמרטין אודגור ירד אחרי פציעה בברכו והכל מצביע שלא ישחק נגד ישראל בפגרת הנבחרות. בוקאיו סאקה השלים את המלאכה עם פנדל מדויק במחצית השנייה.

דקה 38, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: אבריצ’י אזה קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובעט חזק, כשהשוער הסיט הצידה והכדור הגיע לדקלן רייס, שלא התבלבל ומול שער חשוף שלח אותו פנימה.

דקלן רייס חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים עם רייס (IMAGO)

דקה 68, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: עבירה ברורה נעשתה על ג’וריאן טימבר, אך לא בטוח שהייתה בתוך הרחבה. השופט החליט להצביע לנקודה הלבנה, ובוקאיו סאקה כבש בקלילות.

בוקאיו סאקה מדייק (IMAGO)

בוקאיו סאקה מאושר (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד – סנדרלנד 0:2

רובן אמורים יכול לקחת אוויר. השדים האדומים נראו לא רע בכלל והצליחו לגבור באולד טראפורד על העולה החדשה. מייסון מאונט העלה את האורחת ליתרון מהיר עם שער נאה, כשבדקה ה-31 בנג’מין ששקו סיים את העבודה עם סיומת מקרוב.

דקה 8, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1: גול גדול של מייסון מאונט! אמאד דיאלו קיבל את הכדור באגף הימני והעלה אתו לתוך הרחבה. הקשר השתלט, ובבעיטת יעף יפה סיים לפינה הימנית.

מייסון מאונט כובש (IMAGO)

מייסון מאונט מאושר (IMAGO)

מייסון מאונט חוגג (IMAGO)

דקה 31, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:2: הרמת חוץ ארוכה של דיוגו דאלוט הגיעה לרחבה. הכדור הוסט והגיע לרגלו של בנג’מין ששקו, שסיים מקרוב.

בנג'מין ששקו כובש (IMAGO)